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15 самых летних КАРТИН русских художников

Галереи
Александра Гузева
Короткое лето в России особенно долгожданно. Вот несколько картин из коллекции Третьяковской галереи, Русского музея и других картинных собраний об этом времени года.

1. Алексей Венецианов «На жатве. Лето» 1820-е

Третьяковская галерея

2. Василий Поленов «Московский дворик» 1878

Третьяковская галерея

3. Иван Шишкин «Рожь» 1878

Третьяковская галерея

4. Владимир Маковский «Варят варенье» 1876

Третьяковская галерея

5. Архип Куинджи «Березовая роща» 1878

Третьяковская галерея

6. Константин Коровин «За чайным столом» 1888

Музей-заповедник В. Д. Поленова

7. Кирилл Лемох «Лето (С поздравлением)» 1890

Русский музей

8. Исаак Левитан «Июньский день (Лето)» 1890-е

Частное собрание

9. Сергей Виноградов «Летом» 1909

Русский музей

10. Кузьма Петров-Водкин «Полдень. Лето» 1917

Русский музей

11. Борис Кустодиев «Летний пейзаж» 1922

Третьяковская галерея

12. Александр Дейнека «Раздолье» 1944

Русский музей

13. Юрий Подляский «Летом» 1949

Русский музей

14. Аркадий Пластов «Полдень» 1961

Русский музей

15. Александр Виноградов. Владимир Дубосарский «Времена года русской живописи». Полиптих «Лето» 2007

Третьяковская галерея

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