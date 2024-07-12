15 самых летних КАРТИН русских художников

Короткое лето в России особенно долгожданно. Вот несколько картин из коллекции Третьяковской галереи, Русского музея и других картинных собраний об этом времени года.
1. Алексей Венецианов «На жатве. Лето» 1820-е
2. Василий Поленов «Московский дворик» 1878
3. Иван Шишкин «Рожь» 1878
4. Владимир Маковский «Варят варенье» 1876
5. Архип Куинджи «Березовая роща» 1878
6. Константин Коровин «За чайным столом» 1888
Музей-заповедник В. Д. Поленова
7. Кирилл Лемох «Лето (С поздравлением)» 1890
8. Исаак Левитан «Июньский день (Лето)» 1890-е
9. Сергей Виноградов «Летом» 1909
10. Кузьма Петров-Водкин «Полдень. Лето» 1917
11. Борис Кустодиев «Летний пейзаж» 1922
12. Александр Дейнека «Раздолье» 1944
13. Юрий Подляский «Летом» 1949
14. Аркадий Пластов «Полдень» 1961
15. Александр Виноградов. Владимир Дубосарский «Времена года русской живописи». Полиптих «Лето» 2007
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