10 удивительных монастырей России в черно-белых ФОТО

Почти год фотограф Михаил Розанов ездил по этим обителям, выбирая для каждого подходящее время года. Своей задачей он ставил запечатлеть вечность.
1. Троице-Сергиева Лавра, Московская область
Михаил Розанов/Третьяковская галерея
2. Серафимо-Дивеевский монастырь, Нижегородская область
Михаил Розанов/Третьяковская галерея
3. Кирилло-Белозерский монастырь, Вологодская область
Михаил Розанов/Третьяковская галерея
4. Верхотурский Николаевский монастырь, Свердловская область
Михаил Розанов/Третьяковская галерея
5. Посольский Спасо-Преображенский монастырь, Республика Бурятия
Михаил Розанов/Третьяковская галерея
6. Введенская Оптина Пустынь, Калужская область
Михаил Розанов/Третьяковская галерея
7. Успенский Псково-Печерский монастырь, Псковская область
Михаил Розанов/Третьяковская галерея
8. Абалакский Знаменский монастырь, Тюменская область
Михаил Розанов/Третьяковская галерея
9. Костомаровский Спасский монастырь, Воронежская область
Михаил Розанов/Третьяковская галерея
10. Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь, Архангельская область
Михаил Розанов/Третьяковская галерея
Эти и другие фото автора можно увидеть на выставке «Стена и Слово» в Новой Третьяковке до 20 августа 2024 года.
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