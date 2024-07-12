10 удивительных монастырей России в черно-белых ФОТО

Почти год фотограф Михаил Розанов ездил по этим обителям, выбирая для каждого подходящее время года. Своей задачей он ставил запечатлеть вечность.

1. Троице-Сергиева Лавра, Московская область

Михаил Розанов/Третьяковская галерея Михаил Розанов/Третьяковская галерея

2. Серафимо-Дивеевский монастырь, Нижегородская область

Михаил Розанов/Третьяковская галерея Михаил Розанов/Третьяковская галерея

3. Кирилло-Белозерский монастырь, Вологодская область

Михаил Розанов/Третьяковская галерея Михаил Розанов/Третьяковская галерея

4. Верхотурский Николаевский монастырь, Свердловская область

Михаил Розанов/Третьяковская галерея Михаил Розанов/Третьяковская галерея

5. Посольский Спасо-Преображенский монастырь, Республика Бурятия

Михаил Розанов/Третьяковская галерея Михаил Розанов/Третьяковская галерея

6. Введенская Оптина Пустынь, Калужская область

Михаил Розанов/Третьяковская галерея Михаил Розанов/Третьяковская галерея

7. Успенский Псково-Печерский монастырь, Псковская область

Михаил Розанов/Третьяковская галерея Михаил Розанов/Третьяковская галерея

8. Абалакский Знаменский монастырь, Тюменская область

Михаил Розанов/Третьяковская галерея Михаил Розанов/Третьяковская галерея

9. Костомаровский Спасский монастырь, Воронежская область

Михаил Розанов/Третьяковская галерея Михаил Розанов/Третьяковская галерея

10. Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь, Архангельская область

Михаил Розанов/Третьяковская галерея Михаил Розанов/Третьяковская галерея

Эти и другие фото автора можно увидеть на выставке «Стена и Слово» в Новой Третьяковке до 20 августа 2024 года.

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