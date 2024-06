Какой была Россия в 2004 году (ФОТО)

Празднования Дня государственного флага России 22 августа 2004 года.

Владимир Вяткин/Sputnik Владимир Вяткин/Sputnik

На очередных президентских выборах победил Владимир Путин, вступив на второй срок. На фото он с тогдашним главой администрации – Дмитрием Медведевым.

Сергей Гунеев/Sputnik Сергей Гунеев/Sputnik

В феврале 2004 года 42 человека погибли в теракте в Московском метро. Террорист-смертник взорвал бомбу на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая».

Дмитрий Коробейников/Sputnik Дмитрий Коробейников/Sputnik

1 сентября 2004 года случился еще один страшный теракт. В городе Беслане во время праздничных мероприятий по случаю начала учебного года террористы захватили школу. Погибло более 300 человек, больше половина из них – дети.

Рамазан Лагкуев Рамазан Лагкуев

Теннисистка Мария Шарапова стала первой россиянкой, выигравшей Уимблдон.

Simon M Bruty/Getty Images Simon M Bruty/Getty Images

Прима Большого театра Светлана Захарова на репетиции.

Владимир Вяткин/Sputnik Владимир Вяткин/Sputnik

Противотанковые ежи у Икеи. Фрагмент монумента, установленного в честь годовщины разгрома немецкой армии под Химками в Московской области.

Владимир Вяткин/Sputnik Владимир Вяткин/Sputnik

Участницы Международного конкурса профессиональных моделей "Best of the Best" на Красной площади.

Дмитрий Коробейников/Sputnik Дмитрий Коробейников/Sputnik

Сталинистка в день 125-летия со дня рождения Иосифа Сталина на Красной площади.

Сергей Пятаков/Sputnik Сергей Пятаков/Sputnik

Легендарный фигурист Евгений Плющенко преодолевает гравитацию на Кубке России.

Владимир Вяткин/Sputnik Владимир Вяткин/Sputnik

В 2004 году состоялась премьера культового фильма Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор».

Дмитрий Коробейников/Sputnik Дмитрий Коробейников/Sputnik

Участницы ярмарки ремесел в Москве.

Александр Поляков/Sputnik Александр Поляков/Sputnik

Настенные росписи на домах в Сибири.

Владимир Вяткин/Sputnik Владимир Вяткин/Sputnik

В 2004 году на телевидении стартовало российское реалити-шоу «Дом-2», ставшее самым продолжительным в мире (оно выходит и по сей день). Первой ведущей стала тогда еще просто светская львица Ксения Собчак.

Виталий Белоусов/TASS Виталий Белоусов/TASS

Дочь Юрия Гагарина Елена на выставке, посвященной 70-летию космонавта.

Сергей Субботин/Sputnik Сергей Субботин/Sputnik

Участники международного турнира по бодибилдингу в Москве.

Дмитрий Коробейников/Sputnik Дмитрий Коробейников/Sputnik

Автомобили на улицах Омска.

Владимир Вяткин/Sputnik Владимир Вяткин/Sputnik

Молодежь на отдыхе.

Владимир Вяткин/Sputnik Владимир Вяткин/Sputnik

Актриса Людмила Гурченко около своего портрета на выставке Екатерины Рождественской «Частная коллекция».

Дмитрий Коробейников/Sputnik Дмитрий Коробейников/Sputnik

Китайский турист на Старом Арбате.

Сергей Пятаков/Sputnik Сергей Пятаков/Sputnik

Оленеводы Ямала.

Сергей Гунеев/Sputnik Сергей Гунеев/Sputnik

Стихийная торговля на трассе.

Владимир Федоренко/Sputnik Владимир Федоренко/Sputnik

Настоятель псковского Храма Александра Невского беседует с десантниками.

Олег Ласточкин/Sputnik Олег Ласточкин/Sputnik

Сцена из балета «Лебединое озеро».

Владимир Вяткин/Sputnik Владимир Вяткин/Sputnik

Победительница конкурса «Краса России 2004» Татьяна Сидорчук.

Сергей Пятаков/Sputnik Сергей Пятаков/Sputnik

