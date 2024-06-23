Какой была Россия в 2004 году (ФОТО)

Празднования Дня государственного флага России 22 августа 2004 года.
На очередных президентских выборах победил Владимир Путин, вступив на второй срок. На фото он с тогдашним главой администрации – Дмитрием Медведевым.
В феврале 2004 года 42 человека погибли в теракте в Московском метро. Террорист-смертник взорвал бомбу на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая».
1 сентября 2004 года случился еще один страшный теракт. В городе Беслане во время праздничных мероприятий по случаю начала учебного года террористы захватили школу. Погибло более 300 человек, больше половина из них – дети.
Теннисистка Мария Шарапова стала первой россиянкой, выигравшей Уимблдон.
Прима Большого театра Светлана Захарова на репетиции.
Противотанковые ежи у Икеи. Фрагмент монумента, установленного в честь годовщины разгрома немецкой армии под Химками в Московской области.
Участницы Международного конкурса профессиональных моделей "Best of the Best" на Красной площади.
Сталинистка в день 125-летия со дня рождения Иосифа Сталина на Красной площади.
Легендарный фигурист Евгений Плющенко преодолевает гравитацию на Кубке России.
В 2004 году состоялась премьера культового фильма Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор».
Участницы ярмарки ремесел в Москве.
Настенные росписи на домах в Сибири.
В 2004 году на телевидении стартовало российское реалити-шоу «Дом-2», ставшее самым продолжительным в мире (оно выходит и по сей день). Первой ведущей стала тогда еще просто светская львица Ксения Собчак.
Дочь Юрия Гагарина Елена на выставке, посвященной 70-летию космонавта.
Участники международного турнира по бодибилдингу в Москве.
Автомобили на улицах Омска.
Молодежь на отдыхе.
Актриса Людмила Гурченко около своего портрета на выставке Екатерины Рождественской «Частная коллекция».
Китайский турист на Старом Арбате.
Оленеводы Ямала.
Стихийная торговля на трассе.
Настоятель псковского Храма Александра Невского беседует с десантниками.
Сцена из балета «Лебединое озеро».
Победительница конкурса «Краса России 2004» Татьяна Сидорчук.
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