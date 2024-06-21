Какие женские сумочки были популярны в СССР? (ФОТО)

Элегантные клатчи, вместительные саквояжи, яркие холщовые сумки и портфели из экоматериалов. Кажется, эти сумочки снова в тренде!

Советские женщины не отставали от мировой моды, хотя многие заграничные вещи им были недоступны. А как без красивой сумочки? И желательно, чтобы туда могло поместиться побольше нужных вещей. Вот какие аксессуары были у женщин советской эпохи.

1. Ридикюли

Фото сделано в Кисловодске в 1939. Архив Максима Кострова/russiainphoto.ru

Сумочки с замком, как у кошелька, носили на руке. Ридикюли были очень вместительными.

Москва, 1957 год. Анатолий Гаранин/Sputnik Анатолий Гаранин/Sputnik

Советские ридикюли носили не только на выход, но и в будни с элегантными платьями. Такие сумки были самых разных размеров, а вот цвета были обычно черные или коричневые.

2. Сумки-портфели

Фото 1958 года. С такими портфелями ходили на учебу. Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Советские сумки для учебы и работы хорошо держали форму, чтобы за целый день не помялись тетради или документы. Конечно, такие портфели требовали и делового стиля в одежде.

3. Сумки на жестком каркасе

Фото 1950 года. Зарайск. Архив Сергея Королева/russiainphoto.ru

Еще один вариант сумок для работы – на одной или двух ручках и обязательно жесткие. Они могли застегиваться как на молнию сверху, так и на металлическую застежку. Подобные сумки стали модными еще в 1950-х.

Весенняя коллекция Валентина Юдашкина, 1987. Ю. Желудев/Sputnik Ю. Желудев/Sputnik

4. Клатчи

Фото сделано в середине 1950-х. Иван Шагин/МАММ/МДФ

Такие сумки-конверты отлично смотрелись в сочетании с яркими летними нарядами. Но при этом там могли быть и объемные вещи.

5. Сумки-саквояжи

«Старшая сестра» ридикюля – массивная сумка в форме саквояжа. В нее могло поместиться вообще все на свете (и помещалось). Особенно они были модными в 1960-1970-х. Как правило, саквояжи были коричневыми или бежевыми.

Еще с 1930-х годов советская промышленность взяла на вооружение дермантин, один из видов искусственной кожи, который очень подошел для изготовления сумок. Они были прочными и недорогими.

6. Пластиковые сумки-корзинки

Студентка Лида в фильме "Операция Ы" ходила в институт именно с такой сумкой. Леонид Гайдай/Мосфильм, 1965 Леонид Гайдай/Мосфильм, 1965

Изначально эта сумка, как и авоська, была нужна для походов по магазинам, а затем советские девушки сделали ее модным аксессуаром. В 1960-х годах во всем мире начинается «пластиковый бум», и Советский Союз тоже не остается в стороне. Пластиковые сумки стоили очень дешево, были разных цветов и держали форму. Сегодня тренд на прозрачность снова на пике популярности. Присмотритесь!

7. Сумки из полиэтилена

Женские сумки из полиэтилена, 1964. Н.Семенов/Sputnik Н.Семенов/Sputnik

Полиэтиленовыми бывают не только пакеты! Эти модные сумки выпускали в 1960-х, и у них были свои поклонницы. Конечно, очень тяжелые вещи в них было лучше не носить.

8. Плетеные сумки

Фото сделано в июне 1968. Анатолий Гаранин/Sputnik Анатолий Гаранин/Sputnik

Соломенные сумки в моде каждое лето с незапамятных времен. В советские годы такие сумки делали как из натуральной соломки, так и из пластика, и их было удобно брать с собой на пляж или на дачу. Еще и рассада поместится!

9. Текстильные сумки

Летний отдых, 1968. Яков Берлинер/Sputnik Яков Берлинер/Sputnik

У молодежи были очень популярны холщовые сумки с портретами музыкантов, впрочем, как и сейчас. Сумку из ткани можно было сшить и самому и украсить вышивкой или аппликацией.

10. Спортивные сумки

Сумка и кепка с символикой Олимпиады-80. Фото 1978 года. И. Кибзий/Sputnik И. Кибзий/Sputnik

А в 1980-х особым шиком у молодых людей считалось иметь сумку с эмблемой Олимпиады в Москве или просто в спортивном стиле. Их тоже шили из дермантина.