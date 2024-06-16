Какой была Россия в 1994 году

СССР окончательно развалился в декабре 1991 года, тогда же первым президентом Российской Федерации стал Борис Ельцин. Он правил до конца 1990-х.
Одним из важнейших событий года был визит в Россию английской королевы Елизаветы II. Английский монарх посетил Россию впервые за многовековую историю двусторонних отношений. Вместе с мужем, принцем Филиппом (который имеет родственные связи с домом Романовых), Елизавета побывала в Москве и Санкт-Петербурге.
Приезжал в Москву и президент США Билл Клинтон. Согласно рассекреченным документам, Клинтон призывал Ельцина к активному партнерству между Москвой и Вашингтоном.
В Россию из эмиграции вернулся писатель Александр Солженицын, изгнанный с родины в советское время. Он выступил перед Государственной Думой, рассказал свое видение развития страны.
Еще с конца 1980-х начался процесс реабилитации Русской Православной Церкви. В 1990-х он запустился в полном объеме. Многие церкви вновь открылись, опальные священники вернулись к открытым богослужениям. На фото – освящение истока реки Волги в Тверской области.
1990-е были временем крайне сложным с точки зрения экономики. Отказавшись от плановой системы, страна выживала в новых рыночных отношениях. Многие граждане были не готовы к новым реалиям и потеряли все сбережения. А в попытках хоть как-то заработать, становились жертвами преступных махинаций. Самая громкая из них – финансовая пирамида МММ Сергея Мавроди. На фото – обманутые акционеры у здания компании.
Также 1990-е это время тусовок, зарождение клубной и рейв культуры.
Время свободы и новой эстрады. На фото – выступление легендарного и эпатажного Валерия Леонтьева.
Эмблематичная картина 1990-х: серьезные люди в галстуках на стриптизе. На фото открытие ночного клуба Dolls в Москве.
В Москве прошли первые недели высокой моды…
… и первые международные конкурсы красоты.
Новые технологии: обработка данных разведки нефтяных месторождений на компьютере.
Завод имени Лихачева выпустил новый автомобиль представительского класса. Правда, элита уже предпочитала «иномарки».
По всей Москве платные парковки появятся еще нескоро, но на Тверской улице еще в 1994 году были замечены первые счетчики за платную парковку.
Одним из самых известных спортсменов года стал Евгений Кафельников. Теннисист смог прорваться в финал Кубка Дэвиса.
Девушки-десантницы во время занятий на парашютных тренажерах.
Болельщики футбольного клуба «Спартак-Москва» на стадионе в Лужниках.
Немного о вечном: утро в Суздале. В 2024 году городу исполняется уже 1000 лет!
Мама с детьми на прогулке в Москве.
В 1994 году в Санкт-Петербурге прошли «Игры доброй воли», спортивное мероприятие, по масштабу схожее с Олимпиадой. В них приняли участие около двух тысяч спортсменов из 74 стран.
Новая Москва – с уличной рекламой западных брендов.
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