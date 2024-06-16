Какой была Россия в 1994 году

СССР развалился, Россия начала новую жизнь с новым главой – первым президентом России Борисом Ельциным.

СССР окончательно развалился в декабре 1991 года, тогда же первым президентом Российской Федерации стал Борис Ельцин. Он правил до конца 1990-х.

Одним из важнейших событий года был визит в Россию английской королевы Елизаветы II. Английский монарх посетил Россию впервые за многовековую историю двусторонних отношений. Вместе с мужем, принцем Филиппом (который имеет родственные связи с домом Романовых), Елизавета побывала в Москве и Санкт-Петербурге.

Приезжал в Москву и президент США Билл Клинтон. Согласно рассекреченным документам, Клинтон призывал Ельцина к активному партнерству между Москвой и Вашингтоном.

Diana Walker/Getty Images Diana Walker/Getty Images

В Россию из эмиграции вернулся писатель Александр Солженицын, изгнанный с родины в советское время. Он выступил перед Государственной Думой, рассказал свое видение развития страны.

Duma.gov.ru Duma.gov.ru

Еще с конца 1980-х начался процесс реабилитации Русской Православной Церкви. В 1990-х он запустился в полном объеме. Многие церкви вновь открылись, опальные священники вернулись к открытым богослужениям. На фото – освящение истока реки Волги в Тверской области.

1990-е были временем крайне сложным с точки зрения экономики. Отказавшись от плановой системы, страна выживала в новых рыночных отношениях. Многие граждане были не готовы к новым реалиям и потеряли все сбережения. А в попытках хоть как-то заработать, становились жертвами преступных махинаций. Самая громкая из них – финансовая пирамида МММ Сергея Мавроди. На фото – обманутые акционеры у здания компании.

Владимир Федоренко/Sputnik Владимир Федоренко/Sputnik

Также 1990-е это время тусовок, зарождение клубной и рейв культуры.

К.Карташян/Sputnik К.Карташян/Sputnik

Время свободы и новой эстрады. На фото – выступление легендарного и эпатажного Валерия Леонтьева.

Владимир Вятки/Sputnik Владимир Вятки/Sputnik

Эмблематичная картина 1990-х: серьезные люди в галстуках на стриптизе. На фото открытие ночного клуба Dolls в Москве.

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… и первые международные конкурсы красоты.

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