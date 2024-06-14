Какие шедевры русского искусства хранятся за границей?

Ювелирные украшения Романовых, яйца Фаберже, иконы и картины русского авангарда. Все это хранится в главных художественных музеях мира.

Произведения изобразительного искусства, иконы и ювелирные изделия попадали за рубеж разными путями: что-то продали большевики, что-то после революции увезли бежавшие русские дворяне, а что-то коллекционировали и западные ценители.

Также и многие художники покинули страну после революции — так, например, шедевры русского авангарда разбрелись по всему миру.

1. Курская-Коренная икона Божией Матери XIII века — Знаменский собор в Нью-Йорке

Общественное достояние Общественное достояние

Эта чудотворная древняя икона покинула Россию в 1920 году. Ее забрали с собой священники, бежавшие во время Гражданской войны от большевиков. Долгое время она хранилась в Белграде, но с 1950 года ее дом в Нью-Йорке, в главном соборе Русской православной церкви за границей.

Читайте подробнее о приключениях иконы в нашей статье.

2. Иван Айвазовский. Автопортрет, 1874 - Галерея Уффици, Флоренция

Иван Айвазовский/Уффици Иван Айвазовский/Уффици

Немногие русские художники удостаивались чести быть представленными в галерее, где хранятся мастера Возрождения. В 1873 году в Уффици состоялась выставка картин главного русского мариниста. У галереи была давняя традиция заказывать автопортреты видным художникам - такое предложение получил и Айвазовский. Он изобразил себя на фоне грозового неба.

3. Яйца Фаберже «Корзинка цветов» (1901) и «Мозаичное» (1914) — Коллекция короля Карла III

Яйцо Фаберже «Корзинка цветов» (1901) Британская королевская коллекция Британская королевская коллекция

В собрании британской короны множество предметов русского искусства — иконы, картины и портреты, графика, малахитовые вазы из Петергофа и многие другое.

«Мозаичное» яйцо Фаберже (1914) Британская королевская коллекция Британская королевская коллекция

В том числе и изделия фирмы Фаберже, среди которых два пасхальных яйца с сюрпризом, которые Николай II заказывал у ювелира для жены Александры Федоровны.

4. Илья Репин «Автопортрет за работой», 1915 — Национальная галерея в Праге

Илья Репин/Национальная галерея в Праге Илья Репин/Национальная галерея в Праге

В 1900 году в Праге была выставка Товарищества передвижных художников, единственная, прошедшая за рубежом. На ней публика в том числе познакомилась и с работами Репина. После революции Прага становится одним из центров русской эмиграции, и здесь нередко проводят выставки художника-реалиста, а в собрание Национальной галереи попал именно этот портрет. Причем долгое время он лежал в запасниках.

5. Венчальная корона Романовых — Музей Хиллвуд в Вашингтоне

Музей Хиллвуд Музей Хиллвуд

В 1966 году эту корону купила на аукционе Sotheby’s Марджори Пост, жена бывшего американского посла в СССР. Еще в 1930-х, живя в Москве, она покупала огромное количество предметов царской России в комиссионном магазине. В 1960-х перевезла всю свою обширную коллекцию антиквариата в свое имение Хиллвуд под Вашингтоном. Теперь там находится один из крупнейших в США музеев русской старины: фарфор, картины, ювелирные украшения, в том числе и яйца Фаберже.

6. Казимир Малевич «Белое на белом», 1918 — Нью-Йоркский музей современного искусства

Нью-Йоркский музей современного искусства (МоМА) Нью-Йоркский музей современного искусства (МоМА)

Когда советская власть объявила живопись авангарда формализмом, за рубежом на нее начинался ажиотажный спрос. Супрематическую композицию «Белый квадрат» Малевич написал уже после своего знаменитого «Черного квадрата», как и еще несколько работ в духе «белого на белом», которых вовсе нет в российских музеях сегодня. Зато есть они в том числе и Нью-Йоркском музее современного искусства МоМА. Там же хранится еще несколько работ Малевича и других культовых авангардистов, от Кандинского до Гончаровой и Шагала.

7. Марк Шагал «День рождения» и «Я и деревня», 1915 — Нью-Йоркский музей современного искусства

Марк Шагал «День рождения», 1915 Нью-Йоркский музей современного искусства (МоМА) Нью-Йоркский музей современного искусства (МоМА)

В музеях всего мира можно встретить шедевры еврейского художника, родившегося в Витебске (тогда Российская империя), но потом осевшего во Франции.

Марк Шагал «Я и деревня», 1911 Нью-Йоркский музей современного искусства (МоМА) Нью-Йоркский музей современного искусства (МоМА)

МоМА может похвастаться несколькими работами, в том числе и этими известными автобиографическими картинами.

8. Василий Кандинский «Мурнау. Радуга», 1909 — Дом Ленбаха в Мюнхене

Василий Кандинский/Дом Ленбаха в Мюнхене Василий Кандинский/Дом Ленбаха в Мюнхене

Абстракции Кандинского можно встретить и в Нью-Йорке, и в Париже, и в Москве, и в Берлине. Огромная коллекция его картин хранится в Городской галерее в доме Ленбаха в Мюнхене. Там выставлялись все художники группы «Синий всадник», основанной Кандинским. Мюнхен был особенным городом для художника, ведь там он учился в академии художеств и прожил там много лет.

9. Василий Кандинский «Композиция VIII», 1923 — Музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке

Василий Кандинский/Музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке Василий Кандинский/Музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке

Одна из самых известных работ Кандинского находится в США. Коллекционер Гуггенхайм был большим любителем авангарда, поэтому в его собрании был и Кандинский, и Малевич, и другие русские художники-модернисты.

10. Наталья Гончарова «Весна. Уборка сада», 1908 — галерея Тейт в Лондоне

Наталья Гончарова/Тейт Наталья Гончарова/Тейт

Британцы питают особую любовь к русскому авангарду. В лондонской Тейт большая коллекция их художественных опытов начала XX века, в том числе картины Натальи Гончаровой и ее мужа Михаила Ларионова.

11. Картины Николая Рериха — Музей Рериха в Нью-Йорке

Николай Рерих «Мадонна Орифламма» Музей Рериха в Нью-Йорке Музей Рериха в Нью-Йорке

На Манхэттене есть целый музей, заполненный картинами этого мистического и самобытного русского художника. Здесь в основном виды Гималаев, но встречаются и русские пейзажи, и религиозно-философские работы, как например, «Мадонна Орифламма» (1932).

12. Эрик Булатов «Слава КПСС», 2003-2005 — Центр Помпиду в Париже

Эрик Булатов/Центр Помпиду в Париже Эрик Булатов/Центр Помпиду в Париже

В парижском Центре Помпиду огромное собрание русского искусства, и неудивительно — именно в Париж стекалась основная часть русской художественной эмиграции. Но помимо шедевров авангарда, в музее есть и самая большая за пределами России коллекция современного искусства. В 2016 году Фонд Потанина подарил французской галерее более 300 работ 1950-2000-х годов, включая этот эмблематичный холст Эрика Булатова.

13. Эль Лисицкий. «Конструктор. Автопортрет», 1924 — Городской музей Амстердама (Стеделейкмюсеум)

Эль Лисицкий/Стеделейкмюсеум Эль Лисицкий/Стеделейкмюсеум

Авангардист, художник и архитектор Лисицкий всю жизнь прожил в России и СССР. Его коллаж оказался в коллекции Николая Харджиева, которую он вывез за границу. И так попал в музей Амстердама, вместе с большим блоком других работ.

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