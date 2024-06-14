Какие шедевры русского искусства хранятся за границей?

Василий Кандинский «Композиция VIII», 1923Музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке
Произведения изобразительного искусства, иконы и ювелирные изделия попадали за рубеж разными путями: что-то продали большевики, что-то после революции увезли бежавшие русские дворяне, а что-то коллекционировали и западные ценители.
Также и многие художники покинули страну после революции — так, например, шедевры русского авангарда разбрелись по всему миру.
Эта чудотворная древняя икона покинула Россию в 1920 году. Ее забрали с собой священники, бежавшие во время Гражданской войны от большевиков. Долгое время она хранилась в Белграде, но с 1950 года ее дом в Нью-Йорке, в главном соборе Русской православной церкви за границей.
Читайте подробнее о приключениях иконы в нашей статье.
Немногие русские художники удостаивались чести быть представленными в галерее, где хранятся мастера Возрождения. В 1873 году в Уффици состоялась выставка картин главного русского мариниста. У галереи была давняя традиция заказывать автопортреты видным художникам - такое предложение получил и Айвазовский. Он изобразил себя на фоне грозового неба.
Яйцо Фаберже «Корзинка цветов» (1901)Британская королевская коллекция
В собрании британской короны множество предметов русского искусства — иконы, картины и портреты, графика, малахитовые вазы из Петергофа и многие другое.
«Мозаичное» яйцо Фаберже (1914)Британская королевская коллекция
В том числе и изделия фирмы Фаберже, среди которых два пасхальных яйца с сюрпризом, которые Николай II заказывал у ювелира для жены Александры Федоровны.
В 1900 году в Праге была выставка Товарищества передвижных художников, единственная, прошедшая за рубежом. На ней публика в том числе познакомилась и с работами Репина. После революции Прага становится одним из центров русской эмиграции, и здесь нередко проводят выставки художника-реалиста, а в собрание Национальной галереи попал именно этот портрет. Причем долгое время он лежал в запасниках.
В 1966 году эту корону купила на аукционе Sotheby’s Марджори Пост, жена бывшего американского посла в СССР. Еще в 1930-х, живя в Москве, она покупала огромное количество предметов царской России в комиссионном магазине. В 1960-х перевезла всю свою обширную коллекцию антиквариата в свое имение Хиллвуд под Вашингтоном. Теперь там находится один из крупнейших в США музеев русской старины: фарфор, картины, ювелирные украшения, в том числе и яйца Фаберже.
Когда советская власть объявила живопись авангарда формализмом, за рубежом на нее начинался ажиотажный спрос. Супрематическую композицию «Белый квадрат» Малевич написал уже после своего знаменитого «Черного квадрата», как и еще несколько работ в духе «белого на белом», которых вовсе нет в российских музеях сегодня. Зато есть они в том числе и Нью-Йоркском музее современного искусства МоМА. Там же хранится еще несколько работ Малевича и других культовых авангардистов, от Кандинского до Гончаровой и Шагала.
Марк Шагал «День рождения», 1915Нью-Йоркский музей современного искусства (МоМА)
В музеях всего мира можно встретить шедевры еврейского художника, родившегося в Витебске (тогда Российская империя), но потом осевшего во Франции.
Марк Шагал «Я и деревня», 1911Нью-Йоркский музей современного искусства (МоМА)
МоМА может похвастаться несколькими работами, в том числе и этими известными автобиографическими картинами.
Абстракции Кандинского можно встретить и в Нью-Йорке, и в Париже, и в Москве, и в Берлине. Огромная коллекция его картин хранится в Городской галерее в доме Ленбаха в Мюнхене. Там выставлялись все художники группы «Синий всадник», основанной Кандинским. Мюнхен был особенным городом для художника, ведь там он учился в академии художеств и прожил там много лет.
Одна из самых известных работ Кандинского находится в США. Коллекционер Гуггенхайм был большим любителем авангарда, поэтому в его собрании был и Кандинский, и Малевич, и другие русские художники-модернисты.
Британцы питают особую любовь к русскому авангарду. В лондонской Тейт большая коллекция их художественных опытов начала XX века, в том числе картины Натальи Гончаровой и ее мужа Михаила Ларионова.
Николай Рерих «Мадонна Орифламма»Музей Рериха в Нью-Йорке
На Манхэттене есть целый музей, заполненный картинами этого мистического и самобытного русского художника. Здесь в основном виды Гималаев, но встречаются и русские пейзажи, и религиозно-философские работы, как например, «Мадонна Орифламма» (1932).
В парижском Центре Помпиду огромное собрание русского искусства, и неудивительно — именно в Париж стекалась основная часть русской художественной эмиграции. Но помимо шедевров авангарда, в музее есть и самая большая за пределами России коллекция современного искусства. В 2016 году Фонд Потанина подарил французской галерее более 300 работ 1950-2000-х годов, включая этот эмблематичный холст Эрика Булатова.
Авангардист, художник и архитектор Лисицкий всю жизнь прожил в России и СССР. Его коллаж оказался в коллекции Николая Харджиева, которую он вывез за границу. И так попал в музей Амстердама, вместе с большим блоком других работ.
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