Как Элтон Джон гастролировал в СССР (ФОТО)

Британский музыкант дал восемь потрсясающих концертов в Москве и Ленинграде. Он назвал свое турне одним из самых запоминающихся и счастливых в жизни.

21 мая 1979 г. Элтон Джон на Московском вокзале в Ленинграде. Игорь Сабадаш/TASS Игорь Сабадаш/TASS

Элтон Джон был одним из редких западных артистов, которые выступали в те годы в СССР. Молодой 32-летний музыкант приезжал в Москву и Ленинград в рамках своего мирового турне «A Single Man» 21-30 мая 1979 года. В каждом городе он дал по 4 концерта, а принимающая сторона организовала британскому певцу насыщенную культурную программу.

«Back in USSR»

Элтон Джон дает автографы во время прогулки по городу. Игорь Сабадаш/TASS Игорь Сабадаш/TASS

Приезд мировой звезды был настоящей сенсацией. Его экстравагантный образ отличался от того, что было на советской эстраде. Организатором в СССР был «Госконцерт», а решение о его выступлениях было принято на заседании ЦК КПСС.

Выступление в Ленинграде. Игорь Сабадаш/TASS Игорь Сабадаш/TASS

И хотя альбомы Элтона Джона не продавались в стране — по крайней мере официально, в кассы выстраивались огромные очереди. За билеты, которые удавалось купить с рук, отдавали до 50 рублей – треть средней тогда зарплаты. Ходили слухи, что большая часть билетов разошлась «по своим». Впрочем, концертные залы были переполнены, а вмещали они по несколько тысяч зрителей.

Как потом вспоминал музыкант, перед первым концертом он «был в ужасе». Все было незнакомым и экзотическим. «Мне казалось, что здесь меня никто не знает и что все может пойти ужасно не так. ...Думаю, мы все до последней минуты чувствовали, что кто-то где-то скажет нам "Nyet!"».

Концерты длились более двух часов. В некоторые песни он добавил мелодии русской классической музыки, а также знаменитые «Подмосковные вечера».

Элтон Джон и Рэй Купер во время выступления в Москве. Роман Денисов/TASS Роман Денисов/TASS

На бис он играл попурри, включая знаменитую песню «Back in USSR», которую советская сторона запретила играть. Но все прошло на «ура». После концертов молодежь скандировала имя артиста на улице.

Культурная программа

Legion Media Legion Media

Для перемещения по Москве и Ленинграду «Госконцерт» выделил музыканту служебный автомобиль «Чайка» (на таких ездили только чиновники). Сопровождала его переводчик Наталья Ионова. Как она потом вспоминала, музыкант был без охраны, поклонники ходили за ними по пятам, а однажды даже раскачали «Чайку» так, что ей стало страшно. Одному настойчивому поклоннику она протянула билет на концерт из окна машины, и тот был безумно рад.

Игорь Сабадаш/TASS Игорь Сабадаш/TASS

Элтон Джон гулял по Петергофу в Ленинграде и по Красной площади в Москве, где сделал одно из своих знаменитых фото «вприсядку», как будто из танца «Казачок». Он отметил, что был удивлен дружелюбием людей и красотой того, что увидел.

Роман Денисов/TASS Роман Денисов/TASS

Он также посетил футбольный матч в Москве, причем сидел на обычной трибуне и как все советские зрители в жару ел мороженое в вафельном стаканчике. Также он побывал на приеме в британском посольстве и балете «Лебединое озеро» в Большом театре.

Элтон Джон на трибуне стадиона ЦСКА во время футбольного матча между командами ЦСКА (Москва) и Динамо (Минск). С.Чистяков/TASS С.Чистяков/TASS

Кстати, гонорары за выступления были очень скромными – всего 1000 долларов за концерт. Но сам музыкант говорил, что ему самому просто было интересно узнать Советский Союз, а не заработать.

« To Russia With Elton »

Вместе с Элтоном Джоном приехала его мама Шейла Айлин Дуайт, перкуссионист и ударник Рэй Купер, а также команда из технических специалистов и съемочная группа. Почти круглые сутки операторы снимали его гастрольную жизнь, и по итогам поездки вышел фильм «To Russia With Elton».

Среди прочих, туда попал и такой интересный эпизод. Элтон Джон зашел в ресторан, где танцевали люди, и его попросили тоже сыграть – и он сыграл.

Один московский концерт передавали по BBC Radio 1 в прямом эфире – впервые между СССР и Западом. Таким образом, страны тестировали вещание накануне Олимпийских игр в Москве.

Выступление в Москве. Роман Денисов/TASS Роман Денисов/TASS

«Могу сказать, что это был один из лучших опытов в моей жизни. Это был один из самых запоминающихся и счастливых туров, в которых я участвовал. Последнее шоу было, наверное, одним из лучших концертов в моей жизни», – говорил потом Элтон Джон. В Россию с тех пор он приезжал более 30 раз.

Элтон Джон во время пресс-конференции в Ленинграде. Игорь Сабадаш/TASS Игорь Сабадаш/TASS

После его тура компания «Мелодия» выпустила альбом «A Single Man» в Советском Союзе официально.

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