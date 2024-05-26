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Какой была советская Россия в 1964 году (ФОТО)

Галереи
Александра Гузева

Виктор Ахломов/МАММ/МДФ
Хрущевская «оттепель», космические полеты, чувство свободы и надежды на новую жизнь. Благодаря бурному развитию фотографии мы теперь можем увидеть, чем запомнился стране этот год. 

1960-е были временем романтики и молодежи. Подросло поколение, которое не воевало, люди стали мягче.

Виктор Ахломов/МАММ/МДФ

Счастливые студенты Московского Государственного Университета на Первомайской демонстрации.

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Советская молодежь брала гитары и палатки и шла в походы, покоряла горы и леса.

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Спорт, активный образ жизни был важнейшей составляющей физического воспитания детей с первых дней существования СССР. Поэтому зимой лыжи – часть школьной программы.

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Физкультурные парады даже проходили на Красной площади. 

Юрий Абрамочкин

В 1960-х стали выпускать огромное количество фотоаппаратов, очень простых в использовании, так что они были даже у детей. Пионеры в знаменитом лагере «Артек» могли запечатлеть свой летний отдых на пленку.

Сигизмунд Кропивницкий/МАММ/МДФ

Во время оттепели поменялась даже эстетика фотографии. Чопорный реализм сменился на романтизацию. На фото – главные часы государства на кремлевской Спасской башне.

Дмитрий Бальтерманц/МАММ/МДФ

Прошло всего три года с культового полета Юрия Гагарина, а космос и авиация были массовым увлечением. На фото - курсанты авиационного училища.

Марк Редькин/ТАСС

Все дети мечтали полететь в космос и играли в космонавтов даже в детском саду. 

Дмитрий Бальтерманц/МАММ/МДФ

Автомобили все еще считались большой роскошью, и все-таки стали уже более массовыми и доступными. Посмотрите на рекламу модели «Москвич»-408.

Юрий Левянт/МАММ/МДФ

Важным явлением 1960-х было массовое строительство «хрущевок», и во многих городах появились целые новые микрорайоны из такого типового жилья.

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Очень многие советские люди впервые получили собственные квартиры. Хоть они и были маленькие, но люди были счастливы переселиться в отдельную жилплощадь из коммуналок и общежитий. 

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Появилось все больше бытового комфорта. Например, почти в каждой квартире вот такой советский пылесос Уралец. 

Ю.Воронов/Череповецкое музейное объединение

В 1964 году несколько известных иностранцев нанесли в СССР исторические визиты. Одним из них был большой друг страны советов – кубинский революционер Эрнесто Че Гевара. На фото он позирует вместе с главной советской звездой, Юрием Гагариным.

Виктор Ахломов/МАММ/МДФ

Приезжала в СССР и другая звезда – Марлен Дитрих. Она посетила Москву, Ленинград (на фото она именно там) и дала серию концертов.

Евгений Умнов/МАММ/МДФ

На одном из концертов случилось то, что повергло публику в шок. Дитрих упала на колени перед советским писателем Константином Паустовским. Читайте подробнее об этом курьезе тут.

Архивное фото

Писатели и поэты были в СССР настоящими кумирами. Сложилось целое поколение «шестидесятников», которыми зачитывалась вся страна и которые собирали на свои выступления стадионы! На фото один из них – Евгений Евтушенко.

Сергей Васин/МАММ/МДФ

Без формы эту девушку сложно узнать, но это Валентина Терешкова. Год назад она стала первой женщиной, летавшей в космос и стала настоящей звездой. 

Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

А вот еще одна советская звезда – балерина Майя Плисецкая – на сцене Большого театра танцует партию Китри из балета «Дон Кихот».

Евгений Умнов/МАММ/МДФ

В 1964 году состоялось историческое событие - пуск первой нефти в Сибири. В труднодоступных районах тайги развили месторождение и запустили нефтепровод Усть-Балык – Сургут. 

Виктор Ахломов/ОАО «Газета Известия»

Далекий северный Сургут стал местом притяжения. На фото – городской аэропорт.

Виктор Ахломов/МАММ/МДФ

Продолжалось освоение новых районов и территорий необъятной России. По распределению специалисты порой попадали в самые отдаленные места, но с собой брали всю семью.

Юрий Абрамочкин

Советские люди верили в светлое будущее и в скорый приход коммунизма и всемирной справедливости. На улицах городов можно было увидеть, например, такие большие плакаты «Моральный кодекс строителя коммунизма», где говорится о труде на благо общества и взаимном уважении. 

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Все советские дети радостно вступали в ряды пионеров и клялись служить делу дедушки Ленина, лидера революции.

Николай Козловский/МАММ/МДФ

По решению Партии 14 октября 1964 года Никита Хрущев покинул свой пост. Он запустил процесс политической оттепели и десталинизацию. На фото Хрущев – последний раз в качестве советского лидера на трибуне Мавзолея. 

Дмитрий Бальтерманц/МАММ/МДФ

Преемником Хрущева стал Леонид Брежнев, он будет возглавлять страну и партию следующие 18 лет.

Sputnik

СССР и США были в острой фазе Холодной войны. Поэтому стране советов было важно показать свою военную мощь. На Красной площади каждый год (иногда по два раза) были военные парады.

Дмитрий Бальтерманц/МАММ/МДФ

В частности в 1964 году были показаны самоходные артиллерийские установки и ракеты подводных лодок ВМФ.

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

СССР вступило в прямое противостояние с США на летних Олимпийских играх в Токио. 

Лев Бородулин/МАММ/МДФ

В итоге США заняли первое место в общем зачете, получив больше золотых медалей. Но по общему количество призовых мест, СССР все-таки обошли соперника. На фото – олимпийская чемпионка, гимнастка Лариса Латынина.

Лев Бородулин/МАММ/МДФ

В 1960 году на месте взорванного Храма Христа Спасителя был достроен открытый бассейн Москва. Но уже через 30 лет его снесут, чтобы восстановить храм. Так что теперь он остался лишь на фото.

Николай Рахманов/Музей Москвы

При этом в 1960-х отношение к религии несколько смягчилось, появились даже международные связи. Так в Троице-Сергиевой Лавре прошла сессия Всемирного Совета церквей.

Дмитрий Козлов/МАММ/МДФ

Модное московское кафе с неоновой вывеской.

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Меланхоличный Ленинград.

Владимир Богданов/МАММ/МДФ

Неважно какой год, девушки в России всегда были красавицами.

Игорь Гневашев/МАММ/МДФ

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