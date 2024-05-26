Какой была советская Россия в 1964 году (ФОТО)

Хрущевская «оттепель», космические полеты, чувство свободы и надежды на новую жизнь. Благодаря бурному развитию фотографии мы теперь можем увидеть, чем запомнился стране этот год.

1960-е были временем романтики и молодежи. Подросло поколение, которое не воевало, люди стали мягче.

Счастливые студенты Московского Государственного Университета на Первомайской демонстрации.

Советская молодежь брала гитары и палатки и шла в походы, покоряла горы и леса.

Спорт, активный образ жизни был важнейшей составляющей физического воспитания детей с первых дней существования СССР. Поэтому зимой лыжи – часть школьной программы.

Физкультурные парады даже проходили на Красной площади.

В 1960-х стали выпускать огромное количество фотоаппаратов, очень простых в использовании, так что они были даже у детей. Пионеры в знаменитом лагере «Артек» могли запечатлеть свой летний отдых на пленку.

Во время оттепели поменялась даже эстетика фотографии. Чопорный реализм сменился на романтизацию. На фото – главные часы государства на кремлевской Спасской башне.

Прошло всего три года с культового полета Юрия Гагарина, а космос и авиация были массовым увлечением. На фото - курсанты авиационного училища.

Марк Редькин/ТАСС Марк Редькин/ТАСС

Все дети мечтали полететь в космос и играли в космонавтов даже в детском саду.

Автомобили все еще считались большой роскошью, и все-таки стали уже более массовыми и доступными. Посмотрите на рекламу модели «Москвич»-408.

Важным явлением 1960-х было массовое строительство «хрущевок», и во многих городах появились целые новые микрорайоны из такого типового жилья.

Очень многие советские люди впервые получили собственные квартиры. Хоть они и были маленькие, но люди были счастливы переселиться в отдельную жилплощадь из коммуналок и общежитий.

Появилось все больше бытового комфорта. Например, почти в каждой квартире вот такой советский пылесос Уралец.

В 1964 году несколько известных иностранцев нанесли в СССР исторические визиты. Одним из них был большой друг страны советов – кубинский революционер Эрнесто Че Гевара. На фото он позирует вместе с главной советской звездой, Юрием Гагариным.

Приезжала в СССР и другая звезда – Марлен Дитрих. Она посетила Москву, Ленинград (на фото она именно там) и дала серию концертов.

На одном из концертов случилось то, что повергло публику в шок. Дитрих упала на колени перед советским писателем Константином Паустовским. Читайте подробнее об этом курьезе тут.

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Писатели и поэты были в СССР настоящими кумирами. Сложилось целое поколение «шестидесятников», которыми зачитывалась вся страна и которые собирали на свои выступления стадионы! На фото один из них – Евгений Евтушенко.

Без формы эту девушку сложно узнать, но это Валентина Терешкова. Год назад она стала первой женщиной, летавшей в космос и стала настоящей звездой.

А вот еще одна советская звезда – балерина Майя Плисецкая – на сцене Большого театра танцует партию Китри из балета «Дон Кихот».

В 1964 году состоялось историческое событие - пуск первой нефти в Сибири. В труднодоступных районах тайги развили месторождение и запустили нефтепровод Усть-Балык – Сургут.

Далекий северный Сургут стал местом притяжения. На фото – городской аэропорт.

Продолжалось освоение новых районов и территорий необъятной России. По распределению специалисты порой попадали в самые отдаленные места, но с собой брали всю семью.

Советские люди верили в светлое будущее и в скорый приход коммунизма и всемирной справедливости. На улицах городов можно было увидеть, например, такие большие плакаты «Моральный кодекс строителя коммунизма», где говорится о труде на благо общества и взаимном уважении.

Все советские дети радостно вступали в ряды пионеров и клялись служить делу дедушки Ленина, лидера революции.

По решению Партии 14 октября 1964 года Никита Хрущев покинул свой пост. Он запустил процесс политической оттепели и десталинизацию. На фото Хрущев – последний раз в качестве советского лидера на трибуне Мавзолея.

Преемником Хрущева стал Леонид Брежнев, он будет возглавлять страну и партию следующие 18 лет.

Sputnik Sputnik

СССР и США были в острой фазе Холодной войны. Поэтому стране советов было важно показать свою военную мощь. На Красной площади каждый год (иногда по два раза) были военные парады.

В частности в 1964 году были показаны самоходные артиллерийские установки и ракеты подводных лодок ВМФ.

СССР вступило в прямое противостояние с США на летних Олимпийских играх в Токио.

В итоге США заняли первое место в общем зачете, получив больше золотых медалей. Но по общему количество призовых мест, СССР все-таки обошли соперника. На фото – олимпийская чемпионка, гимнастка Лариса Латынина.

В 1960 году на месте взорванного Храма Христа Спасителя был достроен открытый бассейн Москва. Но уже через 30 лет его снесут, чтобы восстановить храм. Так что теперь он остался лишь на фото.

При этом в 1960-х отношение к религии несколько смягчилось, появились даже международные связи. Так в Троице-Сергиевой Лавре прошла сессия Всемирного Совета церквей.

Модное московское кафе с неоновой вывеской.

Меланхоличный Ленинград.

Неважно какой год, девушки в России всегда были красавицами.

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