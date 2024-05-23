5 археологических шедевров Сибири и Дальнего Востока

Амулеты, идолы, искусные украшения и древнее оружие – это лишь немногое из тех археологических сокровищ, что хранятся в музеях России.

1. «Кондонская Нефертити». IV–III тыс. до н.э.

Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН

Изящная глиняная статуэтка – артефакт первобытного искусства Нижнего Приамурья. Она была найдена известным советским археологом Алексеем Окладниковым около села Кондон в Хабаровском крае в 1963-м, от него же получила и свое прозвище. По его словам, эта фигурка – обобщенный образ женской красоты, настолько самодостаточный, что способен украсить только собой абсолютно любое пространство. Так же, как и легендарная голова Нефертити из берлинского музея. Подобные фигуры имели культовое или ритуальное значение, могли находиться в домашнем святилище.

2. Накладка на рукоять с навершием в виде головы волка. VIII-VI вв. до н. э.

Забайкальский краевой краеведческий музей имени А.К. Кузнецова Забайкальский краевой краеведческий музей имени А.К. Кузнецова

Как рассказывает археолог и историк Николай Смирнов, это была случайная находка в Забайкалье в начале XX века. По уровню пластического решения это невероятная вещь. Она, судя по всему, – штандарт человека с воинскими и религиозными функциями. Стилистически ее можно поставить в ряд с древностями скифо-сибирского звериного стиля, но, тем не менее, она уникальна в своем роде и принадлежит к своей местности.

3. Бляха с изображением крылатой богини на пауках, VII-VIII вв. н. э.

Чердынский краеведческий музей им. А.С. Пушкина Чердынский краеведческий музей им. А.С. Пушкина

В центре здесь – женский образ богини, которая имеет антропо-зооморфные черты: вместо рук у нее – крылья, на ногах медвежьи когти, лицо имеет птичье выражение. «Большая редкость в том, что она изображена стоящей на двух пауках, отсылающими к “нижнему” миру – обычно вырезались змеи или ящерицы. Две фигурки прислужников имеют явные человеческие черты, но что-то в облике также отсылает к животным. На крыльях богини стоят помощники из “верхнего” мира, помощники из потустороннего», – говорит Смирнов.

4. Идол-меч с антропоморфной личиной на перекрестье и зооморфными окончаниями гарды. V–III вв. до н. э.

Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН

Уникальность идол-меча, найденного в Прибайкалье, в том, что в действительности это… переносной алтарь! «Учитывая габариты и особенности изготовления понятно, что это не реальный предмет вооружения, а культовая вещь. Интриги добавляет и факт, что это не сломанный предмет, а специально отлитый в трех частях. Это портативный идол для устройства святилища в том месте, в котором необходимо провести обряд», – рассказывает Николай Смирнов. Аналогов артефакта нет нигде в мире. Он использовался племенами-кочевниками железного века.

5. Изображение человека в «шаманском головном уборе» (личина). Последняя четверть I тыс. до н. э. - первая половина I тыс. н. э.

Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН

Так называемое шаманское изображение было найдено в районе Приангарья. С одной стороны, это почти фотографический портрет человека, испытывающего удивление. При этом древний художник скупыми средствами старался максимально передать динамику – мы понимаем, что шаман нам что-то кричит. По словам археологов, вероятно, это деталь, личина, какого-то идола, созданного из дерева и не сохранившегося.

Эти и другие редкости можно увидеть на выставке «Сны Сибири» в Музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева во Владивостоке до 6 октября 2024.