Как бананы появились в России

Завозить в массовом порядке их начали еще до революции. А в советское время среди их особенных почитателей был сам Иосиф Сталин.

Бананы пытались выращивать в России еще в середине XVIII века. В 1754 году для оранжереи графа Петра Шувалова в Петербурге доставили саженец банана из Европы. Через год растение достигало уже двух с половиной метров и дало несколько плодов.

Вскоре диковинное растение посадили и в царские сады. Ценные плоды поступили на стол императрицы Елизаветы Петровны. Знать последовала примеру царствующих особ и тоже принялась за выращивание бананов, правда не столь результативно — плодов так и не увидели. В последующие сто лет бананы оставались диковинкой даже для аристократии.

Репродукция картины «Ананасы и бананы». Илья Машков/ Государственная Третьяковская галерея. Sputnik Sputnik

Сохранились записи о том, как в середине XIX века писатель Иван Гончаров во время путешествия увидел на Мадейре необычные фрукты. Узнав, что это бананы, он захотел их попробовать и остался разочарован. Свои впечатления он записал в книге «Фрегат «Паллада»: «Попробовал — не понравилось мне: пресно, отчасти сладко, но вяло и приторно, вкус мучнистый, похоже немного и на картофель, и на дыню, только не так сладко, как дыня, и без аромата, или со своим собственным, каким-то грубоватым букетом. Это скорее овощ, чем плод, и между плодами он — parvenu (выскочка - на рус. яз.)».

Никитский сад в Ялте. Бамбук Ченар и бананы. Неизвестный автор/МАММ/МДФ

Тем не менее, в начале XX века бананы стали доступны обычным петербуржцам – их стали привозить в большом количестве на пароходах с рефрижераторами из Америки и Европы. Как следствие, цены на них стали приемлемыми, а питерские рестораны принялись за эксперименты - так появился, например, пунш из бананов.

Мальчики с бананами из Гвинеи на Потемкинской лестнице. 1961 - 1964 гг. Сигизмунд Кропивницкий/МАММ/МДФ

Во время революции и мировых войн XX века советским гражданам стало не до заморских бананов, но после Второй мировой войны о них вновь вспомнили и наладили экспорт из Китая и Вьетнама. Вьетнамские бананы поступали в СССР в обмен на поставки военных товаров и финансовую помощь. Их везли зелеными и недозревшими, затем давали отлежаться, чтобы они пожелтели. Известно, что большим их любителем был советский лидер Иосиф Сталин. Бананы также доставались приближенным чиновникам и передовикам производства как награда за труд.

Кадр из фильма «Старик Хоттабыч» с зелеными искусственными бананами. Настоящие достать не удалось. 1956 г. Геннадий Казанский/Ленфильм. Геннадий Казанский/Ленфильм.

К концу 1960-х из-за войны во Вьетнаме и ухудшения отношений с Китаем поставки бананов из Азии прекратились. На смену им при Леониде Брежневе в 1970-е-1980-е годы пришли бананы из Гвинеи и Эквадора. Они стоили уже не так дорого, но все еще были экзотикой, за которой выстраивались очереди в Москве и Петербурге.

Перед перестройкой импорт экзотических фруктов был освобожден от таможенных пошлин, что способствовало еще большему снижению цен и насыщению рынка. Сегодня бананы можно купить в любом магазине России.

Бананы в магазине. Kirill Kukhmar/TASS Kirill Kukhmar/TASS

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