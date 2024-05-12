Какой была советская Россия в 1944 году? (ФОТО)

Благодаря мужеству фронтовых фотографов, которые прошли вместе с войсками всю войну, до нас дошли тысячи снимков военного времени. На этом фото – военный фотокорреспондент Евгений Халдей в освобожденном Севастополе. Год спустя он сделает свое самое известное фото – «Знамя Победы над Рейхстагом».
А вот несколько фотографий, сделанных самим Евгением Халдеем: Маршал Семен Тимошенко в ходе подготовки к операции по освобождению Крыма в 1944 году.
Бои за Керчь.
Руины здания Керченского музея древностей на горе Митридат напоминают развалины Парфенона.
Одним из первых фотографов Евгений Халдей увидел разрушенный Севастополь.
И салют в честь освобождения Севастополя.
«Снова жизнь!» Отдыхающие на пляже разрушенного Севастополя.
Дети на пляже Севастополя.
Матросы крейсера «Молотов» принимают солнечные ванны после боя.
И наконец, легендарный снимок Халдея, очень трагичный и напоминающий картину Василия Верещагина «Апофеоз войны» – «Так заканчиваются войны».
Евгений Халдей и другие фотографы сделали множество портретов солдат и участников войны. Как известных, так и безымянных героев. На этом фото – штурман Сергей Дуплий в кабинете самолета.
Снайпер Валентина Кусанова.
Неизвестный водолаз в Крыму проверяет акваторию на предмет мин.
1944 год начался с важнейшего события – снятия блокады Ленинграда. Почти 900 дней город был окружен нацистами, ограничен в поставках продовольствия и лекарств. Множество людей погибло от обстрелов и голода.
Фотографы запечатлели бои по освобождению Ленинграда.
Бывшие царские резиденции на окраинах Ленинграда и за городом были оккупированы, а прекрасные дворцы разрушены. Вот, что увидели войска и фотографы, войдя в Петергоф, например.
В руины превратили и дворцы Царского Села.
Перед Александровским дворцом в Царском Селе нацисты организовали кладбище для своих солдат и офицеров.
Советские фотографы были с красной армией и в самые сентиментальные моменты. Вот освобождение советских детей - узников оккупационного концлагеря в Петрозаводске.
Колонна немецких военнопленных промаршировала по Москве.
Партизаны идут в разведку.
Танкисты из Челябинска читают письмо от земляков на фронт
Даже в тяжелой войне были и светлые моменты. Девушка и солдат у колодца.
В 1944 году советские войска освободили Крым, Белоруссию, Западную Украину и Польшу. На фото танки во Львове.
Советских солдат везде встречали с цветами и слезами счастья, как героев-освободителей.
Девушки в очереди на сдачу крови в донорском пункте.
Поразительно, но во время войны продолжалось строительство Московского метрополитена. В частности были открыты станции «Электрозаводская» (слева) и «Партизанская».
Освобожденные города продолжали жить, люди ходили на работу, играли свадьбы и рожали детей.
Продолжались и съемки кино, например, Сергей Эйзенштейн снимал свою культовую картину «Иван Грозный». На фото режиссер с артистом Николаем Черкасовым, исполнившим главную роль (слева).
Актер Георгий Милляр настолько исхудал во время войны, что идеально вжился в роль старика Кощея Бессмертного.
Настоящая литературная звезда этого времени - Алексей Толстой. За свой роман о революции «Хождение по мукам» он получил Сталинскую премию и написал письмо лично Сталину, что просит деньги от премии направить на постройку танка.
Московский зоопарк в 1944 году.
Жителя Ульяновска провожают на пристани пароход «Феликс Дзержинский».
Пока большинство мужчин ушло на фронт, девушки взялись за неженский труд. На фото – производство снарядов на ленинградском заводе.
Выпуск оружия на станкостроительном заводе Тулы (опять почти одни девушки).
Завораживающая плавка чугуна в доменной печи «Уралмашзавода».
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