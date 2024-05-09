Как художники изображали победу Советского Союза в Великой Отечественной (КАРТИНЫ)

Михаил Хмелько. Триумф победившей Родины (1949 г.)Третьяковская галерея
Кукрыниксы, Михаил Куприянов, Порфирий Крылов, Николай Соколов. Конец. Последние дни гитлеровской ставки в подземелье рейхсканцелярии (1947-1948 гг.)Третьяковская галерея
Владимир Богаткин. Последний бросок. Штурм Рейхстага (1945 г.)Орловский музей изобразительных искусств
Петр Кривоногов. Капитуляция фашистских войск в Берлине (1946 г.)Центральный музей Вооруженных Сил
Петр Кривоногов. Победа (1948 г.)Владимир Вдовин/Sputnik
Юрий Бондаренко. Победа (1985 г.)Музей обороны Москвы
Борис Окороков. Первый день мира (1975 г.)Донецкий республиканский художественный музей
Владимир Штраних. Праздник Победы 9 мая 1945 г. (1946 г.)Государственном музее современной истории России
Михаил Хмелько. Триумф победившей Родины (1949 г.)Третьяковская галерея
Константин Антонов. Победители (1985 г.)Музей Победы
Владимир Костецкий. Возвращение (1947 г.)Sputnik
Сергей Ткачев, Алексей Ткачев. Май сорок пятого (1981 г.)Музей братьев Ткачевых
Петр Жигимонт. Солдатская песня (1954 г.)Музей военной формы
Андрей Горский. Без вести пропавший (1962 г.)Национальный музей «Киевская картинная галерея»