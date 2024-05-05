Какой была советская Россия в 1934 году (ФОТО)

К 1934 году уже укрепилась власть Иосифа Сталина, подводили итоги первой пятилетки ударной индустриализации, полным ходом шла коллективизация страны. Эти архивные фото запечатлели бурное развитие страны, которой больше нет.

Генеральный план реконструкции Москвы Сталин утвердит через год, но изменения в столице уже начались. Стали расширять дороги и безжалостно сносить все старые «мешающие» здания.

В частности, снесли практически всю Китайгородскую стену – крепостное укрепление, построенное вокруг центра Москвы еще в XVI веке.

На фото видно, как улицы Москвы мостят после сноса стены.

За год до этого в Москве открылось троллейбусное движение.

И все же тогда столица еще не была крупным мегаполисом, а места, которые теперь находятся почти в центре, были окраинами. Вот например, живописная зеленая зона – Лужники.

Метро в Москве откроется только в следующем году, но в 1934 состоялось эпохальное событие – пробный рейс первого поезда.

В шахте с метростроевцами за процессом наблюдал Лазарь Каганович (на фото в центре), соратник Сталина, ответственный за строительство метро. Первое время до 1955 года столичная подземка даже носила его имя.

Первая половина 1930-х – это начало мощной индустриализации в СССР. Движение ударников труда «стахановцев» появится только в следующем году, а пока взят курс на романтизацию труда и высоких достижений. На фото забойщик на шахтах Донбасса.

Активными темпами идет электрификация страны, поэтому линии и мачты электропередач стали новыми деталями пейзажа, вдохновляющими фотографов.

Ныне известный как завод «Москвич», в 1930-е он назывался Московским автосборочным заводом имени КИМ (Коммунистический интернационал молодёжи) и собирал автомобили марки ГАЗ из советских комплектующих.

А вот так с помпой на Красной площади в Москве праздновали День труда 1 мая.

XVII съезд Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) в начале 1934 года официально назывался «Съездом победителей» и провозглашал успешные итоги первой пятилетки индустриализации. Но позже про него будут говорить «Съезд расстрелянных», так как больше половины делегатов будет репрессировано в годы Большого террора. На фото – президиум съезда.

В 1934 году ГУЛАГ уже работал, к предыдущему году силами заключенных был построен в рекордные сроки Беломорско-Балтийский канал, велись и другие обширные стройки. Но массовых репрессий еще не было. На фото - исправительно-трудовая колония под Челябинском.

1 декабря 1934 года в Ленинграде был убит глава городского отделения партии и соратник Сталина Сергей Киров. Считается, что его гибель стала поводом для начала Большого террора, массовых репрессий в СССР. На фото - Иосиф Сталин и Андрей Жданов на похоронах Кирова.

Еще одно важное событие 1934 года – Первый всесоюзный съезд советских писателей. Его почетным председателем был Максим Горький, главный пролетарский писатель страны – и настоящая звезда, культовая фигура. Еще при жизни в его честь были названы улицы, парки и даже целый город – Нижний Новгород был переименован в Горький.

Еще одной звездой литературного мира в 1934 году был Михаил Шолохов. К этому времени вышло уже три тома его культового романа о Гражданской войне «Тихий Дон». И страна с нетерпением ждала финала (он выйдет в 1940 году). Говорят, книгу прочитал и одобрил лично Сталин, несмотря на то, что главный герой так и не присоединился к большевикам окончательно.

В 1934 году СССР уже в третий раз встречал почетного гостя – английского писателя Герберта Уэллса.

В советскую Москву приезжало много иностранцев, симпатизировавших строительству социализма и лично Сталину. Актеры киностудии Мосфильм (в центре - звезда Любовь Орлова) с французским писателем-коммунистом Анри Барбюсом.

В 1930-х СССР активно осваивает Арктику. Еще летом 1933 года по Северному морскому пути отправился в экспедицию пароход «Челюскин», но в Чукотском море его сдавило льдами, и он дрейфовал вместе со всем экипажем почти пять месяцев.

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13 февраля 1934 года корабль затонул, но пассажиры успели эвакуироваться. В течение двух месяцев они жили на льдине, пока продолжалась спасательная операция. Летчики совершили 23 рейса, вывезя более ста пассажиров «Челюскина» на материк.

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В Москве челюскинцев торжественно встречали с цветами уже на вокзале, и торжественный прием состоялся на Красной площади. А летчики, спасшие пассажиров, стали первые в истории получили звания Героев Советского Союза.

Стать летчиком мечтали многие советские дети, и повсеместно открывались кружки авиамоделирования.

Кстати, в 1934 СССР еще не превратился в окончательно пуританскую страну – и обнаженное тело считалось обыденностью (особенно, если оно здоровое). Так что комсомолка в прозрачном купальнике на пляже – норма.

Впрочем, женщины в СССР становились все более равноправными членами общества, и брались за многие профессии, которые раньше казались «мужскими». Появилось много журналисток и фотографов-женщин, которые освещали и стройку, и спортивные мероприятия. Этот кадр известный фотограф Александр Родченко назвал «три репортерши: Краснявская, Елизавета Игнатович, Евгения Лемберг».

Особенное внимание уделялось физическому здоровью советских людей – ведь строитель коммунизма должен быть силен и вынослив. На фото – физподготовка в летнем лагере Красной армии.

Знаменитое фото Александра Родченко «Прыжок в воду» было сделано в 1934 году на стадионе Динамо.

Физкультурой и дети занимались с ранних лет. Летом – зарядка, плавание, активные игры, а зимой – лыжи и коньки.

Давайте взглянем еще на несколько фотографий из обычной советской жизни. Вот студенты на лекции в МГУ.

А вот воспитание служебных собак в Красной Армии.

1930-е – это также годы активной коллективизации сельского хозяйства. «Колхозник» – новое популярное слово. На фото – колхозники на сенокосе.

Сюжеты о колхозной жизни стали снимать многие советские фотографы. Фото ниже называется «Из колхоза домой».

Чаепитие в сельском доме. Удивительно, но несмотря на всю борьбу с религией, иконы в избе все еще висят.

«Первая на селе». Гармонистка из Кабардино-Балкарии.

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