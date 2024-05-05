Какой была советская Россия в 1934 году (ФОТО)

Генеральный план реконструкции Москвы Сталин утвердит через год, но изменения в столице уже начались. Стали расширять дороги и безжалостно сносить все старые «мешающие» здания.
В частности, снесли практически всю Китайгородскую стену – крепостное укрепление, построенное вокруг центра Москвы еще в XVI веке.
На фото видно, как улицы Москвы мостят после сноса стены.
За год до этого в Москве открылось троллейбусное движение.
И все же тогда столица еще не была крупным мегаполисом, а места, которые теперь находятся почти в центре, были окраинами. Вот например, живописная зеленая зона – Лужники.
Метро в Москве откроется только в следующем году, но в 1934 состоялось эпохальное событие – пробный рейс первого поезда.
В шахте с метростроевцами за процессом наблюдал Лазарь Каганович (на фото в центре), соратник Сталина, ответственный за строительство метро. Первое время до 1955 года столичная подземка даже носила его имя.
Первая половина 1930-х – это начало мощной индустриализации в СССР. Движение ударников труда «стахановцев» появится только в следующем году, а пока взят курс на романтизацию труда и высоких достижений. На фото забойщик на шахтах Донбасса.
Активными темпами идет электрификация страны, поэтому линии и мачты электропередач стали новыми деталями пейзажа, вдохновляющими фотографов.
Ныне известный как завод «Москвич», в 1930-е он назывался Московским автосборочным заводом имени КИМ (Коммунистический интернационал молодёжи) и собирал автомобили марки ГАЗ из советских комплектующих.
А вот так с помпой на Красной площади в Москве праздновали День труда 1 мая.
XVII съезд Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) в начале 1934 года официально назывался «Съездом победителей» и провозглашал успешные итоги первой пятилетки индустриализации. Но позже про него будут говорить «Съезд расстрелянных», так как больше половины делегатов будет репрессировано в годы Большого террора. На фото – президиум съезда.
В 1934 году ГУЛАГ уже работал, к предыдущему году силами заключенных был построен в рекордные сроки Беломорско-Балтийский канал, велись и другие обширные стройки. Но массовых репрессий еще не было. На фото - исправительно-трудовая колония под Челябинском.
1 декабря 1934 года в Ленинграде был убит глава городского отделения партии и соратник Сталина Сергей Киров. Считается, что его гибель стала поводом для начала Большого террора, массовых репрессий в СССР. На фото - Иосиф Сталин и Андрей Жданов на похоронах Кирова.
Еще одно важное событие 1934 года – Первый всесоюзный съезд советских писателей. Его почетным председателем был Максим Горький, главный пролетарский писатель страны – и настоящая звезда, культовая фигура. Еще при жизни в его честь были названы улицы, парки и даже целый город – Нижний Новгород был переименован в Горький.
Еще одной звездой литературного мира в 1934 году был Михаил Шолохов. К этому времени вышло уже три тома его культового романа о Гражданской войне «Тихий Дон». И страна с нетерпением ждала финала (он выйдет в 1940 году). Говорят, книгу прочитал и одобрил лично Сталин, несмотря на то, что главный герой так и не присоединился к большевикам окончательно.
В 1934 году СССР уже в третий раз встречал почетного гостя – английского писателя Герберта Уэллса.
В советскую Москву приезжало много иностранцев, симпатизировавших строительству социализма и лично Сталину. Актеры киностудии Мосфильм (в центре - звезда Любовь Орлова) с французским писателем-коммунистом Анри Барбюсом.
В 1930-х СССР активно осваивает Арктику. Еще летом 1933 года по Северному морскому пути отправился в экспедицию пароход «Челюскин», но в Чукотском море его сдавило льдами, и он дрейфовал вместе со всем экипажем почти пять месяцев.
13 февраля 1934 года корабль затонул, но пассажиры успели эвакуироваться. В течение двух месяцев они жили на льдине, пока продолжалась спасательная операция. Летчики совершили 23 рейса, вывезя более ста пассажиров «Челюскина» на материк.
В Москве челюскинцев торжественно встречали с цветами уже на вокзале, и торжественный прием состоялся на Красной площади. А летчики, спасшие пассажиров, стали первые в истории получили звания Героев Советского Союза.
Стать летчиком мечтали многие советские дети, и повсеместно открывались кружки авиамоделирования.
Кстати, в 1934 СССР еще не превратился в окончательно пуританскую страну – и обнаженное тело считалось обыденностью (особенно, если оно здоровое). Так что комсомолка в прозрачном купальнике на пляже – норма.
Впрочем, женщины в СССР становились все более равноправными членами общества, и брались за многие профессии, которые раньше казались «мужскими». Появилось много журналисток и фотографов-женщин, которые освещали и стройку, и спортивные мероприятия. Этот кадр известный фотограф Александр Родченко назвал «три репортерши: Краснявская, Елизавета Игнатович, Евгения Лемберг».
Особенное внимание уделялось физическому здоровью советских людей – ведь строитель коммунизма должен быть силен и вынослив. На фото – физподготовка в летнем лагере Красной армии.
Знаменитое фото Александра Родченко «Прыжок в воду» было сделано в 1934 году на стадионе Динамо.
Физкультурой и дети занимались с ранних лет. Летом – зарядка, плавание, активные игры, а зимой – лыжи и коньки.
Давайте взглянем еще на несколько фотографий из обычной советской жизни. Вот студенты на лекции в МГУ.
А вот воспитание служебных собак в Красной Армии.
1930-е – это также годы активной коллективизации сельского хозяйства. «Колхозник» – новое популярное слово. На фото – колхозники на сенокосе.
Сюжеты о колхозной жизни стали снимать многие советские фотографы. Фото ниже называется «Из колхоза домой».
Чаепитие в сельском доме. Удивительно, но несмотря на всю борьбу с религией, иконы в избе все еще висят.
«Первая на селе». Гармонистка из Кабардино-Балкарии.
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