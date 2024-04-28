Какой была Россия в 1924 году (ФОТО)

Год начался с печальных для страны новостей – 21 января скончался вождь революции Владимир Ленин.
Из его подмосковной усадьбы Горки на траурном поезде тело Ленина увезли в Москву.
Проститься с культовой персоной собралось множество народу и в Горках…
… и конечно, толпы приходили на прощание с вождем в Москве.
В день похорон были крепкие морозы – только посмотрите на заледеневшего Феликса Дзержинского.
Сначала для забальзамированного тела Ленина построили временный мавзолей.
В мае 1924 года вместо временного построили другой деревянный мавзолей.
Сразу же после смерти вождя Петербург (а точнее Петроград, как его переименовали после начала Первой мировой), был переименован в Ленинград. В сентябре в городе случилось большое наводнение, людям даже пришлось передвигаться на лодках.
А так выглядела в 1924 году Москва. Извозчики, брусчатка, пешеходы. Справа – роскошная гостиница Метрополь в стиле модерн. Сегодня здесь (Театральный проезд) - широкая проезжая магистраль с вечными пробками.
А это Сухаревский рынок. Реликт дореволюционной Москвы. Совсем скоро здесь тоже будет проезжая часть, а высокую Сухаревскую башню через 10 лет снесут.
Красная площадь с приходом советской власти стала местом больших манифестаций и парадов. Большое внимание советская власть уделяла здоровью – строители коммунизма должны быть сильными и физически выносливыми. На фото – один из многочисленных парадов физкультурников.
Новая власть на время принесла и свой вариант свободы. Появилось общество «Долой стыд», которое боролось с «буржуазными предрассудками» и стремилось к половой и телесной свободе, пропагандировала нудистские пляжи и даже хотело пройти обнаженным парадом по Красной площади в Москве. На фото - активистка движения.
А эти молодые люди представляют новомодное искусство – синтетический танец.
Была введена традиция на производственную гимнастику на предприятиях, в школах и санаториях и даже на пароходе, как на фото ниже.
Больше внимание советская пропаганда уделяла воспитанию детей, правильному уходу за ними и должному кормлению.
Еще в 1922 году была основана пионерская организация, а после смерти Ленина ей было присвоено имя вождя. В мае 1924 года на Красной площади прошел первый пионерский парад.
Активно занялись большевики вопросом беспризорников. После Гражданской войны их стало очень много, и было создано множество домов-приютов и воспитательных школ для детей сирот. На фото беспризорников ведут сопровождающие.
Занялись новые власти и ликвидацией безграмотности. Массово открывали бесплатные школы для детей и взрослых, учили рабочих писать и читать. Даже в маленьких селах появились избы-читальни и библиотеки.
Городская библиотека в уральском Челябинске.
Большевистская пропаганда понимает и важность киноискусства. И в 1924 году снимают фильм «Красный партизан» о зверствах монархистов во время Гражданской войны и доблести сторонников большевиков – партизанов.
1920-е – время авангарда и НЭПа (о новой экономической политике читайте подробнее тут). На фото главный авангардистский фотограф Александр Родченко в наряде, сконструированном его женой – художницей Варварой Степановой.
Поэт Сергей Есенин – за год до его трагической кончины.
А это еще один ультра популярный поэт – Владимир Маяковский. В зените своей славы. (Посмотрите на фото десятилетней давности, тут он выглядит более стильно и брутально).
А это легендарная муза Маяковского и секс-символ эпохи авангарда Лиля Брик.
Именно ее знаменитое фото для рекламного плаката КНИГИ сделает Александр Родченко.
В советскую Москву приезжало множество иностранцев. На фото – встреча с японским писателем Тамизи Найто. Второй справа - режиссер Сергей Эйзенштейн, слева – Борис Пастернак и Владимир Маяковский.
А эта томная особа – звезда Серебряного века русской поэзии Анна Ахматова.
Достижения были не только в искусстве и социальных сферах. В 1924 году был выпущен первый советский грузовой автомобиль.
А на заводе «Красный путиловец» выпустили первый трактор.
Давайте взглянем еще на некоторые случайные фото городов и людей. Вот торговый павильон в Нижнем Новгороде.
Еще до революции Нижний Новгород славился масштабными ярмарками. В СССР традицию продолжили. В 1924 году прошла 3-я советская Нижегородская ярмарка.
Красноармеец осваивает маневры на воздушном шаре.
Ремонт самолета в авиационной мастерской.
Простой московский пикник.
Крестьянка на посеве.
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