7 самых старых мечетей в России

Древнейшая из мечетей на территории России открылась ещё в VIII веке. Ее можно посетить и сегодня – как и остальные исторические мечети из этого списка.

1. Джума-мечеть в Дербенте, VIII век

Сулим Кудусов (CC BY-SA) Сулим Кудусов (CC BY-SA)

Старейшая мечеть на территории России. Джуму-мечеть в Дербенте построили в 733-734 годах, на тот момент она была крупнейшим зданием в городе. Однако дошедшая до нас мечеть с молельным залом 70 на 20 метров отстроена в 1368 году. На противоположной стороне от мечети в XV веке построили медресе. Оба здания великолепно сохранились для своего возраста.

В 1938-1943 мечеть перестроили для нужд городской тюрьмы, но в 1943 ее возвратили мусульманам. В советские годы была крупнейшей мечетью Северного Кавказа. Сейчас мечеть имеет статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО, а растущие в её дворе четыре древних платана признаны памятниками живой природы всероссийского значения.

2. Мечеть хана Узбека в Крыму, XIV век

V1snyk (CC BY-SA) V1snyk (CC BY-SA)

Город Солхат, или Кырым (ныне – город Старый Крым) был в XIII-XIV веках столицей местного юрта – административной единицы Золотой Орды, и именно по нему полуостров получил своё название. Это был большой торговый город, в котором жили люди самых разных национальностей.

В 1314 году, при хане Золотой Орды Узбеке, который сделал ислам государственной религией Орды, здесь построили первую мечеть. Сохранившееся здание относится к началу XV века, что в любом случае делает его второй по древности сохранившейся мечетью в России. За мечетью находятся законсервированные остатки подлинного медресе, построенного в 1320-х годах.

3. Ханская мечеть в Касимове, XVI век

JackF/Getty Images JackF/Getty Images

Точное время постройки подлинной мечети в Касимове неизвестно, это либо XV, либо XVI век, но её минарет относится к XVI веку. Касимов был столицей Касимовского ханства, последнего осколка некогда великой Орды на территории России (теперь Касимов – это Рязанская область). Ханство прекратило существовать со смертью последней правительницы в 1681 году. Подлинную мечеть разрушили около 1702 года, когда проводилась политика христианизации татар. По легенде, здание снесли по указу самого царя Петра, который, проплывая по Оке, принял мечеть за церковь и перекрестился на неё, а узнав об ошибке, в суеверном гневе приказал ее снести.

Только в 1768 Екатерина II, которая провозгласила в России веротерпимость, специальным именным указом разрешила восстановить мечеть в Касимове. Хотя с 1939 года в её помещении находился краеведческий музей, в остальном здание мечети и минарет остались нетронутыми. В 2013 году их возвратили касимовским мусульманам.

4. Мечеть Аль-Марджани в Казани, XVIII век

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Когда в 1767 году в ходе путешествия по Волге императрица Екатерина II прибыла в Казань, мусульмане города поднесли ей богатые дары и получили разрешение на строительство мечети. Стройка заняла три года – это была первая каменная мечеть, построенная в Казани со времен её покорения Иваном Грозным. Она выполнена в традициях татарской средневековой архитектуры – с минаретом на крыше. В советские годы Аль-Марджани была единственной действующей мечетью в Казани.

5. Белая мечеть в Астрахани, XVIII-XIX век

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Построена в 1810 на месте прежней деревянной мечети, которая впервые упоминается в 1777 году. Финансировал строительство купец 1-й гильдии, татарин Давид Измайлов. Мечеть проработала до 1930, когда её закрыли – в советское время здесь были детский сад, пошивочный цех, пекарня, фанерная фабрика, и здание неоднократно перестраивали.

Только в 1990 мечеть признали памятником, а в 1992 вернули верующим. К этому времени михраб и минарет были утрачены, окна растесаны, помещение разделено перекрытиями на три этажа. Мечеть восстановили в историческом облике в 2008 на пожертвования мусульман Казани.

6. Историческая мечеть в Москве, XIX век

Ludvig14 (CC BY-SA) Ludvig14 (CC BY-SA)

Когда в 1823 году губернатор Москвы Дмитрий Голицын дал разрешение на перестройку исторической мечети в Замоскворечье (впервые упоминается в 1712), он приказал выстроить здание без внешних признаков мечети, которое не сильно отличалось бы от соседних зданий. Только при Александре III мечеть перестроили в нынешнем виде, придав ей минарет и купол. Она стала больше – может вмещать до 1500 человек. До 1904, пока не построили Большую Московскую мечеть, мечеть Татарской слободы была соборной.

Имам мечети Абдулла Шамсутдинов был расстрелян в 1936, а в 1939 мечеть упразднили, передав здание гражданским учреждениям. В 1967 году снесли минарет. Его восстановили в 1992-1993, когда мечеть отреставрировали на средства посольства Королевства Саудовская Аравия и вновь открыли для верующих.

7. Тукаевская мечеть в Уфе, XIX век

frantic00/Getty Images frantic00/Getty Images

Первую соборную мечеть Уфы построили в 1830 году. Это одна из старейших действующих мечетей России, которая работала даже при советской власти. Она функционировала начиная с 1960 и была единственной действующей мечетью в Уфе, а при ней работала татарская национальная гимназия (на базе бывшего медресе).

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