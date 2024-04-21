Какой была Россия в 1914 году (ФОТО)

Эти архивные фото запечатлели страну, которой больше нет. Благодаря им мы можем увидеть сегодня, как жила Российская империя в начале XX века.

Безусловно главным событием года стало начало Первой мировой войны. 19 июля 1914 года Германия объявила войну Российской Империи. Петербуржцы читают газеты с новостями о начале войны.

20 июля 1914 года Николай II выступил перед народом. С балкона Зимнего дворца он огласил манифест о вступлении России в войну.

В тот день на Дворцовой площади собралась огромная толпа народа.

Новость о войне ошарашила граждан Империи и при этом вызвала патриотический подъем. Надпись на плакате гласит «Победа России и славянству».

В Петербурге состоялась патриотическая манифестация – фото с Невского проспекта.

Возросли симпатии к православной Сербии – на фото толпа приветствует сидящего в экипаже сербского посланника.

Добровольцы и военные выстроились в очереди в призывные пункты.

Мобилизованные тут же отправлялись на фронт.

В армию новобранцев провожали с почетом.

Уже вскоре многие были приставлены к первым наградам за смелость и доблесть.

Антигерманские настроения были столь высоки, что в августе 1914 года Николай II велел переименовать Санкт-Петербург в Петроград на русский манер. Газета «Биржевые новости» написала: «Мы легли спать в Петербурге, а проснулись в Петрограде».

Вся страна была охвачена страхом и ощущением неизвестности. Вот в городе Миасс на Урале люди собрались на молебен о даровании победы над Германией.

Первая мировая была войной новых технологий. У русской армии уже есть первая авиация. На фото офицеры авиационного отряды запускают шар-пилот (метеозонд) для определения скорости ветра и давления.

Как раз когда началась война, будущий вождь революции Владимир Ленин находился в Австро-Венгрии и был арестован по подозрению в шпионаже. Но 6 августа 1914 года его выпустили из тюрьмы. Вскоре он выступил с осуждением этой «империалистической» войны. Впоследствии именно он выведет Россию из войны и инициирует подписание мира (правда, на невыгодных условиях).

В июле 1914 года Санкт-Петербург посетили высшие должностные лица Франции. На фото на палубе броненосца «Франция» - президент Раймон Пуанкаре, министр-президент Рене Вивиани и вице-адмирал Ле Бери.

Николай II принимает парад в Царском Селе.

Sputnik Sputnik

Несмотря ни на что, мирная жизнь на территории Российской Империи продолжается. На фото царская семья: Николай II, императрица Александра и их дети: сын Алексей (сидит) и дочери. Слева направо: Мария, Татьяна, Ольга, Анастасия.

Sputnik Sputnik

Вот просто зимние забавы – люди на катке в Таврическом саду Петербурга.

А вот уже серьезные состязания конькобежцев на Марсовом Поле Петербурга.

Незадолго до начала войны император и великие князья из рода Романовых приняли участие в торжественной закладке корпуса Бенуа, нового здания в составе Русского музея.

В это время «бушует» Серебряный век в поэзии. Да и вообще культура на подъеме и переживает перемены. Искусство авангарда, новые имена. Весь цвет петербургской интеллигенции собирался в литературном кафе «Бродячая собака».

А вот сибирский рыбак из народа хантов плетет «гимгу» специальную ловушку для рыбы.

А вот еще довоенное фото: Илья Репин пишет портрет известного певца Федора Шаляпина у себя в усадьбе.

Шаляпин катается на катке у репинской усадьбы.

21-летний поэт-авангардист, будущий певец революции, Владимир Маяковский.

Государственный музей В. В. Маяковского Государственный музей В. В. Маяковского

Красавица-балерина Тамара Карсавина вернулась в Петроград после гастролей с Русскими сезонами Сергея Дягилева.

Весной 1914 года состоялся Петербургский шахматный турнир — один из наиболее грандиозных событий в истории шахмат. На фото русский шахматист Александр Алехин играет партию против кубинца Хосе Рауля Капабланки.

На Красной площади в Москве происходит смотр новой пожарной техники.

Оживленный рынок на Покровской площади (ныне Площадь Тургенева) в Петербурге.

Гораздо больше внимания стали уделять женскому образованию. На фото ученицы и учителя Преображенской гимназии для девочек в Петербурге.

А вот обычное застолье за городом, прямо на улице.

Переполненный зал Публичной библиотеки в Петербурге

Перевязочная палата в провинциальной больнице. Примерно в таких условиях годом позже будет работать и Михаил Булгаков, что позже опишет в «Записках юного врача» (а в 1914 он идет добровольцем в Красный крест).

Семейная пара в гамаке.

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