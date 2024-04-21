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Какой была Россия в 1914 году (ФОТО)

Галереи
Александра Гузева

Bettmann/Getty Images
Эти архивные фото запечатлели страну, которой больше нет. Благодаря им мы можем увидеть сегодня, как жила Российская империя в начале XX века.

Безусловно главным событием года стало начало Первой мировой войны. 19 июля 1914 года Германия объявила войну Российской Империи. Петербуржцы читают газеты с новостями о начале войны. 

Виктор Булла/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

20 июля 1914 года Николай II выступил перед народом. С балкона Зимнего дворца он огласил манифест о вступлении России в войну.

Фотоателье Карлы Буллы/Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД СПб)/russiainphoto.ru

В тот день на Дворцовой площади собралась огромная толпа народа.

Фотоателье Карлы Буллы/ЦГАКФФД СПб/russiainphoto.ru

Новость о войне ошарашила граждан Империи и при этом вызвала патриотический подъем. Надпись на плакате гласит «Победа России и славянству».

Фотоателье Карлы Буллы/ЦГАКФФД СПб/russiainphoto.ru

В Петербурге состоялась патриотическая манифестация – фото с Невского проспекта.

Карл Булла/ЦГАКФФД СПб/russiainphoto.ru

Возросли симпатии к православной Сербии – на фото толпа приветствует сидящего в экипаже сербского посланника.

ЦГАКФФД СПб/russiainphoto.ru

Добровольцы и военные выстроились в очереди в призывные пункты. 

ЦГАКФФД СПб/russiainphoto.ru

Мобилизованные тут же отправлялись на фронт.

Фотоателье Карлы Буллы/ЦГАКФФД СПб/russiainphoto.ru

В армию новобранцев провожали с почетом. 

Фотоателье Карлы Буллы/ЦГАКФФД СПб/russiainphoto.ru

Уже вскоре многие были приставлены к первым наградам за смелость и доблесть.

Государственный исторический музей Южного Урала/russiainphoto.ru

Антигерманские настроения были столь высоки, что в августе 1914 года Николай II велел переименовать Санкт-Петербург в Петроград на русский манер. Газета «Биржевые новости» написала: «Мы легли спать в Петербурге, а проснулись в Петрограде».

МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Вся страна была охвачена страхом и ощущением неизвестности. Вот в городе Миасс на Урале люди собрались на молебен о даровании победы над Германией.

Государственный исторический музей Южного Урала/russiainphoto.ru

Первая мировая была войной новых технологий. У русской армии уже есть первая авиация. На фото офицеры авиационного отряды запускают шар-пилот (метеозонд) для определения скорости ветра и давления.

МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Как раз когда началась война, будущий вождь революции Владимир Ленин находился в Австро-Венгрии и был арестован по подозрению в шпионаже. Но 6 августа 1914 года его выпустили из тюрьмы. Вскоре он выступил с осуждением этой «империалистической» войны. Впоследствии именно он выведет Россию из войны и инициирует подписание мира (правда, на невыгодных условиях).

Вигилев/Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ)/russiainphoto.ru

В июле 1914 года Санкт-Петербург посетили высшие должностные лица Франции. На фото на палубе броненосца «Франция» - президент Раймон Пуанкаре, министр-президент Рене Вивиани и вице-адмирал Ле Бери. 

Фотоателье Карлы Буллы/ЦГАКФФД СПб/russiainphoto.ru

Николай II принимает парад в Царском Селе.

Sputnik

Несмотря ни на что, мирная жизнь на территории Российской Империи продолжается. На фото царская семья: Николай II, императрица Александра и их дети: сын Алексей (сидит) и дочери. Слева направо: Мария, Татьяна, Ольга, Анастасия. 

Sputnik

Вот просто зимние забавы – люди на катке в Таврическом саду Петербурга.

ЦГАКФФД СПб/russiainphoto.ru

А вот уже серьезные состязания конькобежцев на Марсовом Поле Петербурга.

Фотоателье Карлы Буллы/ЦГАКФФД СПб/russiainphoto.ru

Незадолго до начала войны император и великие князья из рода Романовых приняли участие в торжественной закладке корпуса Бенуа, нового здания в составе Русского музея. 

ЦГАКФФД СПб/russiainphoto.ru

В это время «бушует» Серебряный век в поэзии. Да и вообще культура на подъеме и переживает перемены. Искусство авангарда, новые имена. Весь цвет петербургской интеллигенции собирался в литературном кафе «Бродячая собака».

Карл Булла/ЦГАКФФД СПб/russiainphoto.ru

А вот сибирский рыбак из народа хантов плетет «гимгу» специальную ловушку для рыбы.

Кунсткамера/russiainphoto.ru

А вот еще довоенное фото: Илья Репин пишет портрет известного певца Федора Шаляпина у себя в усадьбе.

Карл Булла/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Шаляпин катается на катке у репинской усадьбы.

Карл Булла/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

21-летний поэт-авангардист, будущий певец революции, Владимир Маяковский.

Государственный музей В. В. Маяковского

Красавица-балерина Тамара Карсавина вернулась в Петроград после гастролей с Русскими сезонами Сергея Дягилева.

Яков Штейнберг/Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства/russiainphoto.ru

Весной 1914 года состоялся Петербургский шахматный турнир — один из наиболее грандиозных событий в истории шахмат. На фото русский шахматист Александр Алехин играет партию против кубинца Хосе Рауля Капабланки.

Яков Штейнберг/ЦГАКФФД СПб/russiainphoto.ru

На Красной площади в Москве происходит смотр новой пожарной техники.

МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Оживленный рынок на Покровской площади (ныне Площадь Тургенева) в Петербурге. 

Фотоателье Карлы Буллы/ЦГАКФФД СПб/russiainphoto.ru

Гораздо больше внимания стали уделять женскому образованию. На фото ученицы и учителя Преображенской гимназии для девочек в Петербурге.

МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

А вот обычное застолье за городом, прямо на улице.

МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Переполненный зал Публичной библиотеки в Петербурге

ЦГАКФФД СПб/russiainphoto.ru

Перевязочная палата в провинциальной больнице. Примерно в таких условиях годом позже будет работать и Михаил Булгаков, что позже опишет в «Записках юного врача» (а в 1914 он идет добровольцем в Красный крест).

Никифор Зенин/Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник/russiainphoto.ru

Семейная пара в гамаке. 

МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

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