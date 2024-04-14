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Какой была Россия в 1904 году (ФОТО)

Галереи
Узнай Россию

Эти архивные фото запечатлели страну, которой больше нет. Благодаря им мы можем увидеть, как жила Российская империя в самом начале XX века.

В самом начале 1904 года началась Русско-японская война, крайне кровопролитная для России. На фото Николая II встречают с хлебом-солью на перроне в уральском городе Златоуст, куда он прибыл в связи отправкой очередных полков на фронт и для осмотра заводов.

Государственный исторический музей Южного Урала /russiainphoto.ru

После торжественной встречи император направился на парад в его честь.

Государственный исторический музей Южного Урала /russiainphoto.ru

Николай II беседует с крестьянскими старшинами во время приезда к месту расположения войск, направляемых на Дальний Восток.

Карл Булла/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Русско-японская война – одна из первых, откуда осталось немало фронтовых фотографий. На этом снимке – военный оркестр в поле.

Виктор Булла/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Тем временем вся страна поддерживала фронт. Во дворце великого князя Владимира Александровича в Петербурге была организована мастерская по пошиву белья для действующей армии.

МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Многие девушки учились на сестер милосердия и отправлялись на фронт лечить солдатов и ухаживать за ранеными.

Общественное достояние

Резко осудил войну Лев Толстой. В 1904 году он написал антивоенную статью «Одумайтесь», которая столь неприкрыто критиковала действия властей и императора, что была запрещена к публикации. «Опять никому не нужные, ничем не вызванные страдания», – пишет он про военные действия.

Максим Дмитриев/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Тем временем в семье императора состоялось долгожданное событие – после четырех девочек, императрица наконец-то родила мальчика, наследника престола. Вот одно из первых фото царевича Алексея с семьей. 

«Боассон и Эгглер»/Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга/russiainphoto.ru

Несмотря на войну, в столицах кипела светская и богемная жизнь. На фото известный певец Федор Шаляпин (у рояля) в гостях у критика Владимира Стасова (сидит в центре) в Москве.

Карл Булла/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Кипит и театральная жизнь в Петербурге, например. На фото сцена из спектакля «Нора» по пьесе Генрика Ибсена «Кукольный дом». В главной роли знаменитая актриса Вера Комиссаржевская.

Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства/russiainphoto.ru

А вот для фотоателье Отто Ренара позирует прекрасная дама, известная писательница и поэтесса Зинаида Гиппиус, демонстрируя моду 1900-х.

Институт русской литературы Российской академии наук (Пушкинский Дом)/russiainphoto.ru

В июле 1904 года бомба, брошенная в карету революционером-террористом, убила министра внутренних дел Вячеслава Плеве. На фото торжественные похороны чиновника. 

Карл Булла/ЦГАКФФД СПб/russiainphoto.ru

Новым министром внутренних дел стал князь Петр Святополк-Мирский. На фото он в своем кабинете. Он будет уволен с должности после начала массовых беспорядков и революции 1905 года, к которой привела и русско-японская война, и политика Святополка-Мирского.

Карл Булла/ЦГАКФФД СПб/russiainphoto.ru

Сегодня сложно представить, что когда-то у Храма Василия Блаженного ездили конные экипажи и была стихийная торговля.

Петр Клепиков/Союз фотохудожников России/russiainphoto.ru

Обычный московский извозчик выглядел так.

В.Г.Шухов

В начале XX века в России начала работать американская компания «Зингер» и вскоре даже производить свои швейные машины именно в России, чтобы не возить из-за рубежа. На фото - швейная мастерская Зингер в Петербурге. 

ЦГАКФФД СПб/russiainphoto.ru

Несмотря на войну продолжается активное строительство Транссибирской магистрали – главной железной дороги через всю страну. Было сконструировано множество мостов через реки – вот например, мост через реку Миасс в Челябинске даже попал на почтовую открытку как достопримечательность.

МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

В серии открыток из уральского Челябинска 1904 года попал и вот такой городской транспорт – дилижанс.

МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

А также юрта башкиров, народа Российской Империи, традиционно населявшего предгорья Урала.

МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

А вот несколько кадров из обычной мирной жизни. Чаепитие с самоваром на природе.

Александр Гринберг/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Дворянская семья на даче.

МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

В московском дворе.

Александр Гринберг/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Группа учеников у Новоиерусалимского монастыря.

Александр Гринберг/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Тренировка пожарных в Петербурге.

МЧС России/russiainphoto.ru

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