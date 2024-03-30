10 самых высоких зданий России (ИНФОГРАФИКА)

Главные небоскребы страны сосредоточены в основном в Москве, но башня-рекордсмен была построена в Санкт-Петербурге.

Александра Королева Александра Королева

10. «Башня на Набережной» делового центра Москва-Сити

268,4 метров

Ludvig14 (CC BY-SA) Ludvig14 (CC BY-SA)

Многие пункты нашего рейтинга займут именно башни международного делового центра Москва-Сити. Целый район на западе Москвы начали строить в 1996 году, и сегодня он состоит из 15 небоскребов, как офисных, так и жилых. «Башня на Набережной» — комплекс из трех зданий. Самое высокое из них Башня «С», законченная в 2007 году. После сдачи строение два года сохраняло титул самого высокого здания Европы.

9. Три башни «Capital Towers» в Москве

295 метров

Наталья Селиверстова/Sputnik Наталья Селиверстова/Sputnik

На Краснопресненской набережной рядом с Москва-Сити в 2023 году были достроены три премиальных жилых здания одинаковой высоты — «River Tower», «City Tower» и «Park Tower».

8. Башня «Москва» в Москва-Сити

301,8 метр

CommunistSquared (CC BY-SA) CommunistSquared (CC BY-SA)

Башня «Москва» — самая высокая из двух зданий комплекса «Город Столиц». Башня была достроена в 2009 году и до 2011 была самой высокой на всем постсоветском пространстве.

7. «Neva Towers» (Башня 1) в Москва-Сити

302 метра

kishjar? (CC BY-SA) kishjar? (CC BY-SA)

Комплекс «Neva Towers» включает в себя две башни, обе входят в топ-10 самых высоких зданий страны. Первая — 302 метра высотой, имеет 68 этажей, и это многофункциональное здание с офисами и апартаментами. Строительство завершили в 2020 году.

6. Небоскреб «Евразия» в Москва-Сити

308,9 метров

Ninara (CC BY-SA) Ninara (CC BY-SA)

Единственная стальная башня среди бетонных конструкций Москва-Сити. Из-за финансовых трудностей башню строили больше 10 лет. Помимо офисов, в ней располагается гостиница, рестораны, фитнес-центр и развлекательные комплексы.

5. Башня «Меркурий» в Москва-Сити

340,1 метров

Артем Коротаев/TASS Артем Коротаев/TASS

Она не раз получала престижные мировые награды за архитектуру и уровень сервиса. В ней располагаются офисы, а также площадки для проведения мероприятий. Помимо 75 надземных этажей, в здании еще пять этажей подземной парковки. Оно было достроено к 2014 году и недолго, но считалось самым высоким в Европе.

4. «Neva Towers» (Башня 2) в Москва-Сити

345 метров

kishjar? (CC BY-SA) kishjar? (CC BY-SA)

Второе из зданий комплекса «Neva Towers». Строительство этой 345-метровой башни было завершено к 2019 году, и это жилое здание из 79 этажей.

3. Башня «Око» в Москва-Сити

354,1 метра

Legion Media Legion Media

Комплекс «Око» состоит из двух башен. Южная, достроенная в 2015 году, превосходит северную почти на 100 метров в высоту. А еще на этой башне находится самая высокая смотровая площадка в Европе.

2. Башня «Восток» в Москва-Сити

373,7 метра

kishjar? (CC BY-SA) kishjar? (CC BY-SA)

До 2017 года этот небоскреб был самым высоким в России. Он входит в комплекс «Федерация», состоящий из двух зданий. Второе — башня «Запад» — имеет высоту 242,4 метра.

1. «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге

462 метров

Andrey Korzun (CC BY-SA) Andrey Korzun (CC BY-SA)

Это не только самое высокое здание России, но еще и самое высокое в Европе. Плюс еще и самый северный в мире небоскреб! Его достроили в 2018 году, но внутри и сейчас продолжаются отделочные работы.

Читайте подробнее про здание тут.

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