Русская императорская армия на картинах художников

Василий Верещагин «Русские войска штурмуют город» (эпизод периода российского завоевания Средней Азии второй половины XIX века)Третьяковская галерея
Жан-Марк Натье, «Битва под Полтавой» (в ходе Северной войны против Швеции)
Александр фон Коцебу, «Взятие крепости Кольберг в ходе Семилетней войны»
Януарий Суходольский, «Штурм Очакова» (в ходе русско-турецкой войны 1787-1791 гг.)
Василий Суриков, «Переход Суворова через Альпы» (в ходе Швейцарского похода генерал-фельдмаршала Александра Суворова 1799 г.)
Александр Бенуа, «Парад при Павле I»
Франц Рубо, «Живой мост» (эпизод русско-персидской войны 1804—1813 гг.)
Николай Самокиш, «Русская кавалерия возвращается после атаки на неприятеля под Аустерлицем в 1805 году»
Николай Самокиш, «Подвиг солдат Раевского под Салтановкой» (в ходе Отечественной войны 1812 г.)
Франц Рубо, «Даргинский поход. Подвиг 3-го бат.Апшеронского полка» (в ходе Кавказской войны 1817-1864 гг.)
Григорий Шукаев, «Бой на Малаховом кургане в Севастополе в 1855 году» (в ходе Крымской войны 1853-1856 гг.)
Василий Верещагин, «Русские войска штурмуют город» (эпизод периода российского завоевания Средней Азии второй половины XIX века)
Виктор Мазуровский, «Атака Лейб-гвардии Гусарского полка при селе Телиш, русско-турецкая война 1877-1878 годов».
Моисей Маймон, «Полковой священник Стефан Щербаковский в бою под Тюренченом» (в ходе русско-японской войны 1904-1905 гг.)
Виктор Мазуровский, «В поход» (Первая мировая война 1914-1918 гг.)
Виктор Мазуровский, «В атаку»