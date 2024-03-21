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Русская императорская армия на картинах художников

Галереи
Борис Егоров
Василий Верещагин «Русские войска штурмуют город» (эпизод периода российского завоевания Средней Азии второй половины XIX века)

Василий Верещагин «Русские войска штурмуют город» (эпизод периода российского завоевания Средней Азии второй половины XIX века)

Третьяковская галерея
В первой четверти XVIII века усилиями царя Петра I в России появилась регулярная армия. Одна из самых мощных на европейском континенте, она просуществовала вплоть до гибели самой Российской империи в 1917 году.

Жан-Марк Натье, «Битва под Полтавой» (в ходе Северной войны против Швеции)

Павел Балабанов/Sputnik

Александр фон Коцебу, «Взятие крепости Кольберг в ходе Семилетней войны» 

Военно-исторический Музей артиллерии, инженерных войск и войск связи

Януарий Суходольский, «Штурм Очакова» (в ходе русско-турецкой войны 1787-1791 гг.)

Военно-исторический Музей артиллерии, инженерных войск и войск связи

Василий Суриков, «Переход Суворова через Альпы» (в ходе Швейцарского похода генерал-фельдмаршала Александра Суворова 1799 г.)

Русский музей

Александр Бенуа, «Парад при Павле I»

Русский музей

Франц Рубо, «Живой мост» (эпизод русско-персидской войны 1804—1813 гг.)

Музей-панорама «Бородинская битва»

Николай Самокиш, «Русская кавалерия возвращается после атаки на неприятеля под Аустерлицем в 1805 году» 

Общественное достояние

Николай Самокиш, «Подвиг солдат Раевского под Салтановкой» (в ходе Отечественной войны 1812 г.)

Общественное достояние

Франц Рубо, «Даргинский поход. Подвиг 3-го бат.Апшеронского полка» (в ходе Кавказской войны 1817-1864 гг.)

Государственный исторический музей

Григорий Шукаев, «Бой на Малаховом кургане в Севастополе в 1855 году» (в ходе Крымской войны 1853-1856 гг.)

Военно-исторический Музей артиллерии, инженерных войск и войск связи

Василий Верещагин, «Русские войска штурмуют город» (эпизод периода российского завоевания Средней Азии второй половины XIX века)

Третьяковская галерея

Виктор Мазуровский, «Атака Лейб-гвардии Гусарского полка при селе Телиш, русско-турецкая война 1877-1878 годов». 

Русский музей

Моисей Маймон, «Полковой священник Стефан Щербаковский в бою под Тюренченом» (в ходе русско-японской войны 1904-1905 гг.)

Общественное достояние

Виктор Мазуровский, «В поход» (Первая мировая война 1914-1918 гг.)

Общественное достояние

Виктор Мазуровский, «В атаку»

Общественное достояние

История Искусство
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