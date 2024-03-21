Русская императорская армия на картинах художников

В первой четверти XVIII века усилиями царя Петра I в России появилась регулярная армия. Одна из самых мощных на европейском континенте, она просуществовала вплоть до гибели самой Российской империи в 1917 году.

Жан-Марк Натье, «Битва под Полтавой» (в ходе Северной войны против Швеции)

Павел Балабанов/Sputnik Павел Балабанов/Sputnik

Александр фон Коцебу, «Взятие крепости Кольберг в ходе Семилетней войны»

Военно-исторический Музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Военно-исторический Музей артиллерии, инженерных войск и войск связи

Януарий Суходольский, «Штурм Очакова» (в ходе русско-турецкой войны 1787-1791 гг.)

Военно-исторический Музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Военно-исторический Музей артиллерии, инженерных войск и войск связи

Василий Суриков, «Переход Суворова через Альпы» (в ходе Швейцарского похода генерал-фельдмаршала Александра Суворова 1799 г.)

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Александр Бенуа, «Парад при Павле I»

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Франц Рубо, «Живой мост» (эпизод русско-персидской войны 1804—1813 гг.)

Музей-панорама «Бородинская битва» Музей-панорама «Бородинская битва»

Николай Самокиш, «Русская кавалерия возвращается после атаки на неприятеля под Аустерлицем в 1805 году»

Общественное достояние Общественное достояние

Николай Самокиш, «Подвиг солдат Раевского под Салтановкой» (в ходе Отечественной войны 1812 г.)

Общественное достояние Общественное достояние

Франц Рубо, «Даргинский поход. Подвиг 3-го бат.Апшеронского полка» (в ходе Кавказской войны 1817-1864 гг.)

Государственный исторический музей Государственный исторический музей

Григорий Шукаев, «Бой на Малаховом кургане в Севастополе в 1855 году» (в ходе Крымской войны 1853-1856 гг.)

Военно-исторический Музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Военно-исторический Музей артиллерии, инженерных войск и войск связи

Василий Верещагин, «Русские войска штурмуют город» (эпизод периода российского завоевания Средней Азии второй половины XIX века)

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Виктор Мазуровский, «Атака Лейб-гвардии Гусарского полка при селе Телиш, русско-турецкая война 1877-1878 годов».

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Моисей Маймон, «Полковой священник Стефан Щербаковский в бою под Тюренченом» (в ходе русско-японской войны 1904-1905 гг.)

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Виктор Мазуровский, «В поход» (Первая мировая война 1914-1918 гг.)

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Виктор Мазуровский, «В атаку»