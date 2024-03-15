Что особенного в русской каше?

Русская каша подходит и на завтрак, и на обед, и на ужин.

Каша — традиционное русское блюдо, широко представленное в повседневной жизни и современного человека. Но все ли вы знаете о кашах?

Каша издавна считается основным блюдом русской кухни. «Щи да каша — пища наша», «Каша — мать наша», «Гречневая каша — матушка наша, а хлебец ржаной — отец родной», — гласят русские пословицы.

В «Повести временных лет» XII века автор описывал, как великие русские князья заключили мир с половцами и отметили его совместным поеданием каши. Каша была торжественным, обрядовым блюдом, которое готовили на свадьбы, крестины, Рождество и другие праздники и важные дни.

Например, кутью – кашу из риса или цельных зерен пшеницы, заправленную изюмом и медом, – готовили на поминки. Зерна в ней символизируют Воскресение, а мед и изюм – радостную жизнь праведников на небесах. Более роскошную по ингредиентами кутью (на молоке или со сливками, со сливочным маслом) готовили на свадьбы и праздники.

В русской кухне традиционно различают по консистенции три вида каш: кашица (жидкая каша), размазня (вязкая каша) и крутая (рассыпчатая каша). Эти виды каш отличаются количеством воды, молока или бульона, на котором варятся.

Самые популярные русские каши

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Среди самых распространенных русских каш выделяются гречневая, рисовая, пшенная, овсяная и манная.

По одной из версий, еще тысячу лет назад гречневую крупу из походов на Византию привезли на русскую землю великие князья. В конце XVI веке гречневая каша стала национальным русским кушаньем. И с тех пор остается одной из самых популярных каш.

Пшенная, которая сейчас воспринимается как один из самых бюджетных вариантов гарнира, когда-то подавалась в качестве праздничного блюда. Именно пшенник (пшенная каша, запеченная в печи) готовили монахам Соловецкого монастыря на праздничный пасхальный обед. А во время Великой Отечественной войны кулеш (пшенная каша с грудинкой) стал главным блюдом полевой кухни.

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Когда-то популярные каши из полбы (полудикая пшеница), амаранта и ячменя сейчас практически вышли из ежедневного рациона или попали в меню любителей здорового питания. Устаревшая перловая каша, которую готовят из отшлифованного ячменного зерна, когда-то была любимой кашей императора Петра I. Сейчас ее можно встретить разве что в рассольнике.

Некоторые виды «мучных каш» можно попробовать только в ресторанах с традиционной русской кухней или в отдельных регионах страны. К таким относятся катанка (пшено катают сначала в яйце и молоке, затем в муке), саламата (обжаренная мучная каша со сметаной, молоком или кефиром), кулага (каша из ржаной муки с солодом).

В зависимости от желаемой консистенции блюда и вида крупы, кашу варят с разным количеством жидкости. Например, рисовую и пшенную варят в большом количестве подсоленного кипятка, затем сливают лишнюю воду и доваривают в молоке. Для гречневой каши изначально отмеряют количество воды вдвое больше по объему, чем крупы, и выпаривают, не мешая. Соотношение воды для овсяной каши: на 2 стакана крупы - 3 стаканы воды. Ее варят, помешивая, а затем заливают молоком и выпаривают.

Чем русская каша отличается от других?

Драгомировская каша. Виктория Дрей Виктория Дрей

Традиционно кашу в России ели не только на завтрак, но и в течение дня. В древнерусские времена она была обрядовым и праздничным блюдом. К тому же готовили ее в печи, добавляя свежее молоко, получалось питательное и вкусное блюдо. В царские времена рецепты каши усложнились добавлением соленых и сладких ингредиентов - от овощей и грибов, мяса и рыбы, до орехов и варенья (например, Драгомировская каша с грибами в виде пирога, Гурьевская каша в качестве десерта, каша с тыквой и овощами), в советское время - каша стала полезным и дешевым гарниром.

В наше время каша по-прежнему занимает важное место в русском рационе питания, как на завтрак, так и в качестве гарнира на обед или ужин.

На отношение к разным видам каши в России и других странах также может оказывать влияние качество исходного продукта. Например, гречневая крупа, которая продается во многих европейских странах, разваривается сильнее, чем произведенная в России, поэтому и готовая гречневая каша там может отличаться по вкусу.

Что русские добавляют в кашу?

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Вкус каши во многом зависит от того, чем ее заправляют и что к ней добавляют. Известная пословица гласит: «Кашу маслом не испортишь». Масло, действительно, - самая традиционная добавка. Помимо сливочного или топленого масла, кашу заправляют растительным — подсолнечным или льняным.

Также в кашу добавляют молочные продукты: молоко, простоквашу, сливки, сметану, творог, сыр (например, в Осетии готовят кашу «дзыкку» с сыром, мукой и сметаной).

В кашу часто кладут и сухофрукты — изюм, чернослив, курагу, а сверху посыпают кедровыми или грецкими орехами. И, конечно, кашу не испортишь медом и ягодами.

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