3 самых популярных рецепта русских блинов

Масленичная неделя - лучший повод попробовать разные рецепты блинов.
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Как приготовить пышные бабушкины блины или ажурные кружевные?
1. Пышные блины
Традиционными русскими блинами считаются пышные блины. Писатель Антон Чехов в рассказе «О бренности» сравнивал эту аппетитную пышность с «плечом купеческой дочки».
Раньше для пышных блинов заранее готовили специальную закваску, а пекли в печи. Сейчас процесс упростился - используются обычные дрожжи, но если хочется получить толстые блины «как у бабушки», лучше дать постоять блинному тесту хотя бы час.
Ингредиенты (приблизительно для 20 блинов):
- 300–320 г муки
- 1 яйцо
- 550 мл молока
- 1 ст. л. сахара
- 25 г сливочного масла
- 20 г свежих прессованных дрожжей (или 10 г сухих быстродействующих)
- 1/4 ч. л. соли
- 50 г сливочное масло для смазывания блинов
- 50 мл растительного масла для смазывания сковороды
Приготовление:
- В теплом молоке (30 - 35°C) растворить дрожжи.
- Муку смешать с сахаром и солью, затем добавить в молоко и все перемешать. Яйцо слегка взбить вилкой и добавить в тесто, перемешать.
- Сливочное масло растопить и добавить в тесто, перемешать.
- Накрыть миску с тестом полотенцем или пищевой пленкой и оставить блинное тесто в теплом месте на 1,5 часа. Затем тесто нужно перемешать и дать подойти снова (еще примерно 1,5 часа). Если вы используете сухие дрожжи, то достаточно дать тесту подойти один раз в течение часа. Ориентируйтесь на то, что тесто должно увеличиться в объеме, а на поверхности появится много пузырьков.
- Теперь нужно разогреть сковороду с толстым дном и смазать ее растительным маслом.
- Блины удобно наливать на сковороду половником, затем, наклоняя, заполнять тестом всю поверхность – до получения идеального круга.
- Сковороду нужно закрыть крышкой и выпекать блин примерно по две минуты с каждой стороны.
- Осталось снять блин со сковороды и смазать растопленным сливочным маслом с двух сторон. К таким толстым блинам можно подать молоко, сметану, варенье, мед, икру или ломтики семги.
2. Тонкие блины
Эти блины отличаются эластичностью теста и красивым рисунком с дырочками. Главная их особенность в том, что в тесто вливают кипяток. Готовятся они быстро, а съедаются еще быстрее.
Ингредиенты (на 25 блинов):
- 3 яйца
- 2-3 ст.л. сахара
- 250 г муки
- 500 мл молока
- 250 мл кипятка
- щепотка соли
- 40 мл растительного масла
Приготовление:
- В глубокую миску нужно разбить 3 яйца и добавить щепотку соли. Взбить получившуюся массу миксером до появления пены.
- Добавить сахар и влить половину молока комнатной температуры. Все перемешать.
- Всыпать просеянную муку и тщательно перемешать, чтобы не осталось комочков.
- Добавить оставшуюся часть молока и перемешать.
- Влить стакан кипятка и быстро все перемешать венчиком.
- Добавить в тесто растительное масло и перемешать. Оставить его на 10 минут.
- Смазать сковороду растительным маслом и обжарить блин на разогретой сковороде с двух сторон до получения золотистой корочки. Тонкие блины можно есть самостоятельно, а можно завернуть в них любимую начинку.
3. Блины с припеком
Блины хорошо сочетаются с самыми разными начинками, а блины с припеком отличаются тем, что готовятся с добавками с самого начала. Для припека чаще всего используют творог, грибы, зеленый лук, отварные яйца, соленую рыбу, натертый сыр или ягоды, фрукты.
Ингредиенты (на 25-30 блинов):
- 700 мл теплого молока
- 300 мл теплой воды
- 1 ч. л. сухих быстродействующих дрожжей
- 450 г муки
- 2 яйца
- 1 ст. л. сахара
- 1 ч. л. соли
- 2 ст. л. растительного масла
- 250 г начинки для припека (грибы с луком и зеленью)
Приготовление:
- В миску налить теплое молоко (30-35°C) и влить теплую воду такой же температуры.
- Добавить яйца, соль, сахар и все перемешать.
- В другой емкости, где будет замешиваться тесто на блины, смешать муку и дрожжи.
- В муку с дрожжами порциями влить молочно-яичную смесь, перемешивая венчиком. Накрыть емкость пленкой и поставить в теплое место на час.
- В это время приготовить припек. Шампиньоны (или другие грибы) помыть и мелко нарезать. Также мелко порезать репчатый лук. Можно добавить немного свежей зелени для цвета (подойдут укроп, петрушка или шпинат). Обжарить припек на растительном масле в течение 5 минут (если у вас другие грибы, время приготовления может быть увеличено).
- Когда тесто немного поднимется, а на поверхности образуются пузырьки, влить в него растительное масло и перемешать. Оставить еще на 20 минут. Перед выпечкой тесто нужно еще раз перемешать.
- Сковороду хорошо разогреть и смазать растительным маслом.
- Тесто налить на сковороду половником, а сверху выложить припек и слегка прижать лопаткой, чтобы он схватился с тестом.
- Выпекать при средней температуре, пока блин не зарумянится, затем перевернуть и допечь с другой стороны. Перед подачей блины можно смазать сливочным маслом.
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