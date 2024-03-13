3 самых популярных рецепта русских блинов

1. Пышные блины

Legion Media Legion Media

Традиционными русскими блинами считаются пышные блины. Писатель Антон Чехов в рассказе «О бренности» сравнивал эту аппетитную пышность с «плечом купеческой дочки».

Раньше для пышных блинов заранее готовили специальную закваску, а пекли в печи. Сейчас процесс упростился - используются обычные дрожжи, но если хочется получить толстые блины «как у бабушки», лучше дать постоять блинному тесту хотя бы час.

Ингредиенты (приблизительно для 20 блинов):

300–320 г муки

1 яйцо

550 мл молока

1 ст. л. сахара

25 г сливочного масла

20 г свежих прессованных дрожжей (или 10 г сухих быстродействующих)

1/4 ч. л. соли

50 г сливочное масло для смазывания блинов

50 мл растительного масла для смазывания сковороды

Приготовление:

В теплом молоке (30 - 35°C) растворить дрожжи. Муку смешать с сахаром и солью, затем добавить в молоко и все перемешать. Яйцо слегка взбить вилкой и добавить в тесто, перемешать. Сливочное масло растопить и добавить в тесто, перемешать. Накрыть миску с тестом полотенцем или пищевой пленкой и оставить блинное тесто в теплом месте на 1,5 часа. Затем тесто нужно перемешать и дать подойти снова (еще примерно 1,5 часа). Если вы используете сухие дрожжи, то достаточно дать тесту подойти один раз в течение часа. Ориентируйтесь на то, что тесто должно увеличиться в объеме, а на поверхности появится много пузырьков. Теперь нужно разогреть сковороду с толстым дном и смазать ее растительным маслом. Блины удобно наливать на сковороду половником, затем, наклоняя, заполнять тестом всю поверхность – до получения идеального круга. Сковороду нужно закрыть крышкой и выпекать блин примерно по две минуты с каждой стороны. Осталось снять блин со сковороды и смазать растопленным сливочным маслом с двух сторон. К таким толстым блинам можно подать молоко, сметану, варенье, мед, икру или ломтики семги.

2. Тонкие блины

Legion Media Legion Media

Эти блины отличаются эластичностью теста и красивым рисунком с дырочками. Главная их особенность в том, что в тесто вливают кипяток. Готовятся они быстро, а съедаются еще быстрее.

Ингредиенты (на 25 блинов):

3 яйца

2-3 ст.л. сахара

250 г муки

500 мл молока

250 мл кипятка

щепотка соли

40 мл растительного масла

Приготовление:

В глубокую миску нужно разбить 3 яйца и добавить щепотку соли. Взбить получившуюся массу миксером до появления пены. Добавить сахар и влить половину молока комнатной температуры. Все перемешать. Всыпать просеянную муку и тщательно перемешать, чтобы не осталось комочков. Добавить оставшуюся часть молока и перемешать. Влить стакан кипятка и быстро все перемешать венчиком. Добавить в тесто растительное масло и перемешать. Оставить его на 10 минут. Смазать сковороду растительным маслом и обжарить блин на разогретой сковороде с двух сторон до получения золотистой корочки. Тонкие блины можно есть самостоятельно, а можно завернуть в них любимую начинку.

3. Блины с припеком

Legion Media Legion Media

Блины хорошо сочетаются с самыми разными начинками, а блины с припеком отличаются тем, что готовятся с добавками с самого начала. Для припека чаще всего используют творог, грибы, зеленый лук, отварные яйца, соленую рыбу, натертый сыр или ягоды, фрукты.

Ингредиенты (на 25-30 блинов):

700 мл теплого молока

300 мл теплой воды

1 ч. л. сухих быстродействующих дрожжей

450 г муки

2 яйца

1 ст. л. сахара

1 ч. л. соли

2 ст. л. растительного масла

250 г начинки для припека (грибы с луком и зеленью)

Приготовление:

В миску налить теплое молоко (30-35°C) и влить теплую воду такой же температуры. Добавить яйца, соль, сахар и все перемешать. В другой емкости, где будет замешиваться тесто на блины, смешать муку и дрожжи. В муку с дрожжами порциями влить молочно-яичную смесь, перемешивая венчиком. Накрыть емкость пленкой и поставить в теплое место на час. В это время приготовить припек. Шампиньоны (или другие грибы) помыть и мелко нарезать. Также мелко порезать репчатый лук. Можно добавить немного свежей зелени для цвета (подойдут укроп, петрушка или шпинат). Обжарить припек на растительном масле в течение 5 минут (если у вас другие грибы, время приготовления может быть увеличено). Когда тесто немного поднимется, а на поверхности образуются пузырьки, влить в него растительное масло и перемешать. Оставить еще на 20 минут. Перед выпечкой тесто нужно еще раз перемешать. Сковороду хорошо разогреть и смазать растительным маслом. Тесто налить на сковороду половником, а сверху выложить припек и слегка прижать лопаткой, чтобы он схватился с тестом. Выпекать при средней температуре, пока блин не зарумянится, затем перевернуть и допечь с другой стороны. Перед подачей блины можно смазать сливочным маслом.

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, VK, Одноклассниках и Дзене