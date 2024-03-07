10 лучших российских фильмов о Великой Отечественной

Историки и зрители любят их за достоверность, адекватное изображение событий того страшного времени, а также отсутствие надоевших штампов о злобных комиссарах и безжалостных заградотрядах с пулеметами.

1. «Генерал» (1992 г.)

Игорь Николаев/Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М.Горького, 1992 Игорь Николаев/Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М.Горького, 1992

Фильм рассказывает о непростой судьбе советского генерала Александра Горбатова. Он прошел путь от заключенного до видного военачальника Красной армии.

Горбатова из лагеря освободили незадолго до нападения Германии на Советский Союз. За годы войны он 16 раз получил благодарность Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина, стал Героем Советского Союза и был награжден множеством орденов и медалей. Свой боевой путь он в качестве командующего 3-й армии завершил в районе Магдебурга.

2. «Я — русский солдат» (1995 г.)

Андрей Малюков/Студия «Ренессанс», 1995 Андрей Малюков/Студия «Ренессанс», 1995

21 июня 1941 года. В пограничный город Брест приезжает молодой лейтенант Николай Плужников. До начала вторжения немецкой армии остаются считанные часы…

Фильм снят по повести Бориса Васильева «В списках не значился». Прототипами главных героев стали реальные участники обороны Брестской крепости — они оказывали сопротивление врагу даже тогда, когда линия фронта сдвинулась на сотни километров на восток и помощи им ждать уже было неоткуда.

3. «В августе 44-го…» (2001 г.)

Михаил Пташук/Ивитос; Беларусьфильм, 2001 Михаил Пташук/Ивитос; Беларусьфильм, 2001

В тылу советских войск на территории освобожденной Белоруссии действуют немецкие агенты. Их деятельность напрямую вредит подготовке масштабного советского наступления в Прибалтике. Контрразведчикам СМЕРШ капитана Павла Алехина приказано как можно скорее устранить эту угрозу.

Российско-белорусский фильм по роману Владимира Богомолова «Момент истины» получил хорошие отзывы как от критиков, так и от рядового зрителя. Наиболее ценной стала похвала со стороны ФСБ, которая признала его наиболее достоверной экранизацией деятельности российского (советского) контрразведчика.

4. «Кукушка» (2002 г.)

Александр Рогожкин/СТВ, 2002 Александр Рогожкин/СТВ, 2002

Финляндия, осень 1944 года. Финский снайпер Вейкко и советский капитан Картузов оказались в жилище саами Анни. Здесь врагам предстоит на время забыть о своей войне и научиться общаться и понимать друг друга.

У названия фильма — двойное значение. «Кукушками» советские солдаты называли финских снайперов, которые, как они верили, ведут огонь с деревьев. Имя главной героини в переводе с саамского также переводится как «кукушка».

5. «Звезда» (2002 г.)

Николай Лебедев/Мосфильм; АРК-фильм, 2002 Николай Лебедев/Мосфильм; АРК-фильм, 2002

В преддверии масштабного советского наступления разведгруппа лейтенанта Травкина уходит в тыл противника. Молодой командир даже не подозревает, что помимо командования его возвращения очень ждет девушка-радистка Катя, с которой он едва ли перекинулся парой слов.

Фильм стал лауреатом кинофестивалей в США, Франции и Северной Корее. «Я считаю, что эта картина — настоящий кинематограф, — заявил в 2002 году министр культуры Михаил Швыдкой, — удивительно человечный фильм о войне».

6. «Брестская крепость» (2010 г.)

Александр Котт/Централ Партнершип; Беларусьфильм, 2010 Александр Котт/Централ Партнершип; Беларусьфильм, 2010

22 июня 1941 года немецкие войска вторглись на территорию Советского Союза. Первой под удар противника попала пограничная Брестская крепость, очень быстро оказавшаяся отрезанной от основных сил. Тем не менее, оказавшиеся в ловушке, разрозненные группы советских солдат и пограничников даже не думают о капитуляции…

Совместный российско-белорусский фильм снимали на территории самой Брестской крепости. В процессе съемок здесь обнаружили неразорвавшиеся снаряды времен войны, а по некоторым данным — даже останки советских солдат, перезахороненные на местном мемориальном кладбище.

7. «28 панфиловцев» (2016 г.)

Андрей Шальопа, Ким Дружинин/студия «28 панфиловцев»; студия Gaijin Entertainment, 2016 Андрей Шальопа, Ким Дружинин/студия «28 панфиловцев»; студия Gaijin Entertainment, 2016

Ноябрь 1941 года. Немцы рвутся к Москве, которая после катастрофы Красной армии под Вязьмой осталась практически без защиты. На пути врага встает 316-я стрелковая дивизия генерал-майора Ивана Панфилова.

Съемки фильма о подвиге защитников столицы начались благодаря пожертвованиям тысяч обычных людей, а также помощи музеев, которые безвозмездно передавали костюмы и реквизиты. Позже к финансированию подключились разработчики игры War Thunder, Министерства культуры России и Казахстана — в дивизии служило много казахов.

8. «Война Анны» (2018 г.)

Алексей Федорченко/САГа; Metrafilms, 2018 Алексей Федорченко/САГа; Metrafilms, 2018

Шестилетняя еврейская девочка Анна в один момент осталась совсем одна. Ее семью расстреляли нацисты, и только чудом ей удалось спастись. Ребенок прячется в нерабочем камине немецкой комендатуры, вылезая из него только по ночам.

В основу фильма легла реальная история двенадцатилетней Ады из маленького городка в Полтавской области, которая действительно два года пряталась в камине от немцев. Людям она показалась только в 1943 году, когда услышала в немецкой комендатуре русскую речь.

9. «Коридор бессмертия» (2019 г.)

Федор Попов/Творческая студия «Стелла», 2019 Федор Попов/Творческая студия «Стелла», 2019

Начало 1943 года. Советские войска прорвали немецкую блокаду Ленинграда. В узком коридоре, который снова связал город с «большой землей», немедленно началось строительство железной дороги. По ней для измучившихся ленинградцев должны пойти составы с продовольствием.

Железную дорогу в Ленинград построили всего за 17 дней и назвали «Дорогой Победы». Однако, из-за того, что этот важный логистический маршрут находился у противника как на ладони и подвергался постоянным ударам немецкой артиллерии и авиации, многие использовали другое, более зловещее название — «Коридор смерти».

10. «Подольские курсанты» (2020 г.)

Вадим Шмелев/Студия «Военфильм», 2020 Вадим Шмелев/Студия «Военфильм», 2020

Октябрь 1941 года. Вермахт неуклонно продвигается к Москве. Три с половиной тысячи курсантов Подольских пехотного и артиллерийского училищ пытаются сдержать врага, пока в столицу не прибудут резервы. Эти ценные кадры должны были стать командирами, но в этих критических условиях им приходится сражаться как обычным солдатам.

Съемки проходили на месте боев в Калужской области. С особой тщательностью по сохранившимся документам здесь воссоздали реку, мост, дома, укрепленные районы, форму и оружие солдат.

Военные историки в целом дали «Подольским курсантам» высокую оценку. «То, что показано, показано на хорошем уровне, — отметил Алексей Исаева. — Фильм в целом получился... Безусловно, современный российский кинематограф сделал большой шаг вперед».