Окаменелости в Московском метрополитене (ФОТО)

В столичной подземке спрятано более 700 доисторических окаменелостей возрастом от 70 до 300 МИЛЛИОНОВ лет!

Все дело в том, что колонны, стены и переходы Московского метрополитена облицованы натуральным камнем. Так что если присмотреться, то можно увидеть на них ископаемые узоры и следы древних организмов - раковины наутилусов и аммонитов, морские лилии и самые разные брахиоподы и гастроподы.

Посмотрите на самые интересные образцы.

На станции «Добрынинская» в красном мраморе увековечены раковины наутилусов и аммониты.

На «Каширской» и вовсе видны две уникальные сросшиеся окаменелости. Белый «хвост» – морская лилия, а крупная часть – губка склероспонгия.

Довольно много окаменелостей на «Трубной» - особенно на путевых стенах. Если приглядеться, то можно увидеть на светлом мраморе 20-сантиметровую раковину гастроподы!

Своеобразная «елочка» на «Трубной». У фото увеличена контрастность, чтобы можно было лучше разглядеть окаменелость на сером фоне.

Целая россыпь аммонитов, кораллов и морских лилий на станции Комсомольская - в переходе, ведущем к Ярославскому вокзалу. На фото ниже - аммонит.

А это морская лилия на «Комсомольской».

Необычная губка из рода Demospongia притаилась на колонне станции «Первомайская».

Скопления морских лилий можно обнаружить на «Площади Ильича».

А вот раковины брахиопод на «Площади Ильича».

Все окаменелости и не перечислить, но ловите еще брюхоногого моллюска в стене коридора, соединяющего радиальную и кольцевую станции «Курская».

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