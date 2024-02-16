Окаменелости в Московском метрополитене (ФОТО)

Все дело в том, что колонны, стены и переходы Московского метрополитена облицованы натуральным камнем. Так что если присмотреться, то можно увидеть на них ископаемые узоры и следы древних организмов - раковины наутилусов и аммонитов, морские лилии и самые разные брахиоподы и гастроподы.
Посмотрите на самые интересные образцы.
На станции «Добрынинская» в красном мраморе увековечены раковины наутилусов и аммониты.
На «Каширской» и вовсе видны две уникальные сросшиеся окаменелости. Белый «хвост» – морская лилия, а крупная часть – губка склероспонгия.
Довольно много окаменелостей на «Трубной» - особенно на путевых стенах. Если приглядеться, то можно увидеть на светлом мраморе 20-сантиметровую раковину гастроподы!
Своеобразная «елочка» на «Трубной». У фото увеличена контрастность, чтобы можно было лучше разглядеть окаменелость на сером фоне.
Целая россыпь аммонитов, кораллов и морских лилий на станции Комсомольская - в переходе, ведущем к Ярославскому вокзалу. На фото ниже - аммонит.
А это морская лилия на «Комсомольской».
Необычная губка из рода Demospongia притаилась на колонне станции «Первомайская».
Скопления морских лилий можно обнаружить на «Площади Ильича».
А вот раковины брахиопод на «Площади Ильича».
Все окаменелости и не перечислить, но ловите еще брюхоногого моллюска в стене коридора, соединяющего радиальную и кольцевую станции «Курская».
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