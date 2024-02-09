Дмитрий Язов – последний маршал Советского Союза (ФОТО)

Он был категорически против сокращения армии, ядерного разоружения и других уступок Западу, на которые шел Горбачев. И в один момент решил выступить против власти.

Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов прожил долгую и удивительную жизнь: прошел Вторую мировую войну, находился в самом эпицентре Карибского кризиса, дружил с Ким Ир Сеном, дослужился до министра обороны СССР и даже оказался в заключении по обвинению в попытке захвата власти.

Министр обороны СССР маршал Советского Союза Дмитрий Язов принимает Парад Победы в 1990 году. Юрий Лизунов, Александр Чумичев/ТАСС Юрий Лизунов, Александр Чумичев/ТАСС

Когда началась война против нацистской Германии уроженцу небольшой сибирской деревни Язову не было еще и семнадцати лет. Приписав себе необходимые года, он добровольцем вступил в Красную армию и был направлен в Московское Краснознаменное пехотное училище имени Верховного Совета РСФСР, размещавшееся в эвакуации в Новосибирске.

Летом 1942 года младший лейтенант Дмитрий Язов оказался на фронте под Ленинградом. «Хотя я и был уже офицером, но пацан-пацаном! А многим солдатам в дивизии было по 45-50 лет. Представляете? Они такому, как я, юному офицеру, могли запросто сказать: "Сынок, поди сюда". Они же мне в отцы годились…» — вспоминал он спустя годы.

Курсант Язов в 1941 году. Общественное достояние Общественное достояние

Будущего министра обороны за время войны ранили несколько раз. Особенно опасным оказалось ранение лица, полученное в ходе прорыва блокады Ленинграда в январе 1943 года.

«Немец бросил гранату, я пригнулся, — рассказывал Язов в интервью. — Только рот разинул крикнуть что-то, предупредить подчиненных, — взорвалась граната. Вот здесь, под глазом, ее осколок до сих пор сидит. Так его с войны и ношу». Оперировать было невозможно из-за близости глазного нерва.

Победу Дмитрий Тимофеевич встретил в Прибалтике, где сражался против блокированной в Курляндском котле немецкой группировки. Свою дальнейшую жизнь он решил посвятить службе в Вооруженных силах.

Советские офицеры осматривают немецкую технику после капитуляции Курляндской группировки немцев. Леонид Коробов/Sputnik Леонид Коробов/Sputnik

В самый разгар Карибского кризиса в 1962 году полковника Язова в качестве командира 400-го мотострелкового полка направили на Кубу защищать Остров Свободы от возможного вторжения американских войск.

«Обстановка в эти дни царила нервозная, нас постоянно информировали о барражировании американских самолетов-разведчиков. Команды поступали взаимоисключающие: "сбивать — не сбивать", "стрелять — не стрелять"» — вспоминал будущий маршал те дни.

Советское торговое судно, эсминец ВМС США и американский патрульный самолет во время Карибского кризиса. Общественное достояние Общественное достояние

В последующие годы Язову довелось командовать войсками на территории Чехословакии, в Средней Азии и на Дальнем Востоке, где он познакомился и даже сдружился с Президентом КНДР Ким Ир Сеном.

30 мая 1987 года Дмитрия Тимофеевича назначили министром обороны СССР, а спустя три года ему присвоили маршальское звание. Так Язов стал последним маршалом в истории страны.

Лидер КНДР Ким Чен Ир ( справа) и маршал Советского Союза Дмитрий Язов (слева) во время встречи на Ярославском вокзале. Игорь Коломийцев/ТАСС Игорь Коломийцев/ТАСС

В период руководства Дмитрием Тимофеевичем главным военным ведомством страны Михаил Горбачев занимался существенными государственными преобразованиями, известными как Перестройка, и нормализацией отношений с Западом: шло масштабное ядерное разоружение, сокращалась численность Вооруженных сил, осуществлялся вывод советских воинских контингентов с территории Восточной Европы.

Язов как министр обороны участвовал во всех этих процессах, хотя относился к ним крайне неодобрительно. «Мы преступно пустили под нож нашу великолепную оперативно-тактическую ракету "Ока". Хотя ее параметры не подпадали под критерии договора о ракетах средней и меньшей дальности… Зачем мы отдали «на съедение» ракеты "Темп-С"? Не надо было отдавать», — сокрушался он спустя годы.

Дмитрий Язов и Михаил Горбачев в 1990 году. Дмитрий Донской/Sputnik Дмитрий Донской/Sputnik

Недовольство реформами Горбачева выказывал не только Язов. Противники выбранного генеральным секретарем курса нашлись среди представителей высшей политической элиты и руководителей силовых структур. В конечном итоге, это противостояние привело к событиям 19-22 августа 1991 года, известным как «Августовский путч».

Тогда вице-президент СССР Геннадий Янаев, председатель КГБ Владимир Крючков, министр внутренних дел Борис Пуго, министр обороны Дмитрий Язов и ряд политиков выступили против готовящегося преобразования СССР в конфедеративный Союз Суверенных Государств. «Дело идет к развалу страны, и вместо сильной державы нам предлагают хиленькую конфедерацию республик во главе с самостийными президентами», — прокомментировал эту инициативу Язов.

Оппозиционеры вступили в переговоры с Михаилом Горбачевом, который в те дни находился на правительственной даче на юге Крыма в Форосе. 18 августа, когда диалога не получилось, они заявили об учреждении Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП), вступив в противостояние с президентом СССР Горбачевым и президентом РСФСР Борисом Ельциным.

Августовский путч 1991 года. Игорь Михалев/Sputnik Игорь Михалев/Sputnik

В ночь на 19 августа Янаев подписал указ о возложении на себя полномочий исполняющего обязанности президента СССР, поскольку Горбачев не мог исполнять их «по состоянию здоровья».

Утром 19 августа по распоряжению министра обороны в Москву были введены войска, как позже утверждал Язов, для «охраны стратегических объектов». Действия ГКЧП получили в стране крайне небольшую поддержку, а в городах начались протесты. В столице стало популярным выражение «Кошмар, на улице Язов».

Министр обороны СССР Дмитрий Язов на IV Съезде народных депутатов. Юрий Абрамочкин/Sputnik Юрий Абрамочкин/Sputnik

После того, как в ночь на 21 августа трое демонстрантов погибли, Язов распорядился вывести войска из Москвы. Позже маршал утверждал, что ГКЧП никогда не думал о разгоне толп протестующих: «Это означало развязать самую настоящую гражданскую войну, на что я, как офицер, маршал, присягавший на верность государству и народу, естественно пойти не мог».

«Ведь многие из тех, кто тогда протестовал против наших указов, просто не ориентировались в сложившейся обстановке. Люди были доведены до отчаяния летящей в бездну экономикой, галопирующей инфляцией, талонной системой буквально на все, начиная от масла и заканчивая спиртным. Они были готовы обеими руками голосовать хоть за черта лысого!» — говорил Язов.

Августовский путч 1991 года. Игорь Михалев/Sputnik Игорь Михалев/Sputnik

К 21 августа в Вооруженных силах наметился раскол — часть военных отказалась исполнять приказы ГКЧП. Было принято решение направить на переговоры с Горбачевым в Крым делегацию, в составе которой находился министр обороны. По возвращению в Москву он был арестован. Вскоре задержали и его соратников. Государственный комитет перестал существовать.

«Знаете, почему ГКЧП проиграл? — задавался вопросом Дмитрий Тимофеевич. — Честно скажу, потому что надо с народом было работать. А думали, что вот танки ввели и все… Мне предлагали занять все аэродромы воздушно-десантными войсками. Ничего не стоило отдать команду, и все. Но к чему бы это привело? Только к крови. Во имя чего?»

Воинские подразделения, перешедшие на сторону российского парламента. Сергей Гунеев/Sputnik Сергей Гунеев/Sputnik

Членов Государственного комитета обвинили в измене Родине. Позже обвинение изменили на участие в заговоре с целью захвата власти.

498 дней Язов провел в следственном изоляторе «Матросская Тишина». 23 февраля 1994 года его и других членов ГКЧП амнистировали.

Бывший бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов перед зданием суда. Юрий Абрамочкин/Sputnik Юрий Абрамочкин/Sputnik

В последующие годы бывший министр работал советником в Министерстве обороны и Академии Генштаба, писал книги, возглавлял фонд ветеранов Вооруженных сил «Офицерское братство» и общественную организацию «Комитет памяти Маршала Жукова».

После смерти маршала Василия Петрова в 2014 году Язов оставался единственным живущим маршалом Советского Союза. Сам Дмитрий Тимофеевич скончался 25 февраля 2020 года в возрасте 96 лет.