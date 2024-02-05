Как выглядели великие русские писатели в детстве?

Вы не узнаете мастодонтов русской литературы в их милом детском обличье! Мрачный Лермонтов в игривом платьице, Достоевский в меховой шапочке и Чехов-гимназист.

1. Александр Пушкин

Общественное достояние; Всероссийский музей Пушкина, Санкт-Петербург Общественное достояние; Всероссийский музей Пушкина, Санкт-Петербург

В детстве был милым и пухлым ребенком с кудрявой головой. Много времени проводил в компании своей крепостной няни Арины Родионовны, которая рассказывала ему народные сказки, что повлияло потом на его творчество.

2. Михаил Лермонтов

Общественное достояние; Третьяковская галерея Общественное достояние; Третьяковская галерея

Есть известный и по нынешним меркам довольно забавный портрет маленького Лермонтова как будто в девчачьем платье. Здесь ему 3–4 года. С самого детства он любил рисовать, и у него неплохо получалось! Позже он напишет автопортрет и множество пейзажей с видами Кавказа.

3. Николай Гоголь

Общественное достояние; Третьяковская галерея Общественное достояние; Третьяковская галерея

Детство Гоголя прошло в Полтавской губернии (современная Украина). Сюжеты и реалии родного края позже станут яркой и неотъемлемой частью его творчества. Мифы, легенды и местные сказания, которые он слышал с юных лет, войдут в его циклы повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Миргород».

4. Лев Толстой

Образ этого писателя как почтенного старца с бородой так впечатался в народное сознание, что сложно представить его ребенком. Свое взросление рано осиротевший Толстой описал в автобиографической трилогии «Детство. Отрочество. Юность».

Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»

По просторам интернета множится это изображение с подписью «Лев Толстой в детстве». Но спешим вас огорчить – это не Лев, это его сын Иван Толстой.

О. Игнатович/Sputnik; Шерер, Набгольц и К° О. Игнатович/Sputnik; Шерер, Набгольц и К°

На самом же раннем из сохранившихся портретов самого Льва ему уже около 20 лет.

5. Федор Достоевский

Общественное достояние; А. О. Бауман Общественное достояние; А. О. Бауман

Сложно представить, что у человека, написавшего столь мрачные романы, было, в сущности, счастливое детство. Отец был московским врачом, родители очень любили Федора – и любовь к литературе, чтению привили ему с раннего детства: на семейных вечерах читали вслух книги. Была у него и любящая няня «веселого характера».

6. Антон Чехов

Общественное достояние Общественное достояние

Детство Чехова прошло в южном Таганроге, жили в тесном маленьком доме и много учились. Все детство с братьями он пел на церковных службах. «Талант у нас со стороны отца, а душа со стороны матери», – скажет уже известный писатель. Отец был довольно строгим и деятельным, а вот мать – мягкой, нежной и даже поэтической натурой. С детства он был бойким мальчиком и увлекался сочинительством.

7. Александр Блок

Общественное достояние Общественное достояние

Главный русский поэт-символист и один из главных поэтов XX века с детства был невероятно творческим ребенком. Он очень рано начал писать стихи, выпускал рукописный журнал, в их подмосковном имении ставились домашние спектакли.

8. Михаил Булгаков

Общественное достояние Общественное достояние

Автор «Мастера и Маргариты» родился в семье профессора духовной академии в Киеве (тогда Российская империя). Он очень рано научился читать и писать, а также увлекался спортом и театром. Булгаков рос в большой и дружной семье, в которой хоть и была дисциплина, но родители все же давали детям свободу и в доме царствовала хорошая атмосфера, а основным методом воспитания, как говорил сам писатель, были «шутка, ласка и доброжелательность». На фото в детстве писатель справа.

9. Борис Пастернак

Общественное достояние Общественное достояние

Поэт и автор «Доктора Живаго» (на фото справа) родился в семье московских интеллигентов: мать была пианисткой, а отец – видным художником, академиком. В их доме бывали известные живописцы, музыканты, писатели, которые сформировали в будущем нобелевском лауреате хороший вкус и любовь к искусству.

Борис (слева) и Александр Пастернак. Портрет работы отца Леонид Пастернак Леонид Пастернак

В доме устраивались творческие вечера и музыкальные выступления. Пастернак даже хотел посвятить жизнь музыке, но посчитал, что у него нет абсолютного слуха, и решил уйти с головой в поэзию и литературу.

10. Иосиф Бродский

Музей «Полторы комнаты» Иосифа Бродского; Чеслав Чаплинский/Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Музей «Полторы комнаты» Иосифа Бродского; Чеслав Чаплинский/Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме

Будущий нобелевский лауреат родился накануне блокады Ленинграда, и в 1942 году их с матерью эвакуировали в Вологодскую область (город Череповец). Учиться Бродский не любил и окончил всего семь классов, бросив школу. Но с раннего детства будущий эрудит запоем читал самую разную литературу.

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