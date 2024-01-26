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Как советские войска сняли блокаду Ленинграда (ФОТО)

Галереи
Борис Егоров
Советские солдаты водружают красный флаг над освобожденным городом Гатчина, 26 января 1944 года.

Советские солдаты водружают красный флаг над освобожденным городом Гатчина, 26 января 1944 года.

Всеволод Тарасевич
Красная армия пыталась отбросить противника от города на протяжении двух с лишним лет. Только после триумфа на Курской дуге и завершения коренного перелома в войне это стало возможным.

8 сентября 1941 года немецкие войска замкнули кольцо блокады вокруг Ленинграда по суше. Теперь осажденный город с «большой землей» связывал лишь водный путь по Ладожскому озеру — «Дорога жизни», которая, однако, была не способна прокормить огромный мегаполис.  

Зимой в Ленинград пришел страшный голод. «Съедено было все: и кожаные ремни, и подметки, в городе не осталось ни одной кошки или собаки, не говоря уже о голубях и воронах, — вспоминал местный житель Евгений Алешин. — Не было электричества, за водой голодные, истощенные люди ходили на Неву, падая и умирая по дороге. Трупы уже перестали убирать, их просто заносило снегом. Люди умирали дома целыми семьями, целыми квартирами». 

Доставка грузов в осажденный Ленинград по льду Ладожского озера.

Доставка грузов в осажденный Ленинград по льду Ладожского озера.

Рафаил Мазелев/ТАСС

С самых первых дней установления блокады Красная армия предпринимала попытки ее прорвать. Однако широкомасштабные наступательные операции в 1941 и 1942 годах окончились провалом: не хватало ни людей, ни ресурсов, ни боевого опыта. 

«Мы наступали 3-4 сентября от Черной речки на Келколово, — вспоминал участвовавший в Синявинской операции 1942 года заместитель командира 939-го полка П.А. Чипышев, — без артиллерийской поддержки. Снаряды, присланные для дивизионных пушек, к нашим 76-миллиметровым не подходили. Гранат не было. Пулеметы немецких дзотов оставались неподавленными, и пехота несла огромные потери».

Советские войска в ходе 2-й Синявинской операции, 1941 г.

Советские войска в ходе 2-й Синявинской операции, 1941 г.

Всеволод Тарасевич/Sputnik

Очередную попытку решили предпринять после грандиозного успеха Красной армии под Сталинградом. В этот раз советским войскам сопутствовал частичный успех — в ходе операции «Искра» в январе 1943 года они пробили узкий коридор, который связал Ленинград с остальной частью страны. 

Между тем развить наступление и отбросить противника не удалось — он по-прежнему удерживал позиции вблизи города и подвергал его регулярным артиллерийским обстрелам.

Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов 18 января 1943 года.

Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов 18 января 1943 года.

Семен Нордштейн/Sputnik

После советского триумфа на Курской дуге командование Красной армии решило, что настало время для полного снятия блокады. Осенью 1943 года началась подготовка к масштабному наступлению на северо-западе страны.

Военную технику стали массированно перебрасывать в район Ленинграда и на Ораниенбаумский плацдарм — блокированную вермахтом со всех сторон часть побережья Финского залива западнее города, которую удерживали советские войска.

Советские войска готовятся к наступлению.

Советские войска готовятся к наступлению.

Григорий Чертов/Sputnik

Такое скопление войск было невозможно скрыть от противника. Зенитчик Иван Шалов вспоминал, что в районе Пулково немцы незадолго до наступления обратились к советским войскам через динамики: «Рус, зачем так много орудий? Мы и так уйдем…» 

На самом деле командующий войсками группы армий «Север» генерал-фельдмаршал Георг фон Кюхлер и не думал отступать. Его 740-тысячная группировка подготовила глубоко эшелонированную оборону глубиной до 260 км с железобетонными полевыми укреплениями, массой дзотов, системой проволочных заграждений и минных полей.

«Соединения этой группы имели большой опыт боевых действий,  — писал маршал Советского Союза Кирилл Мерецков, — особенно опыт в наступлении и обороне в лесисто-болотистой местности. Но мы уже не уступали врагу в качестве войск, имели численное превосходство по личному составу — в полтора раза, по орудиям и минометам — в два раза, по самолетам — в четыре раза, по танкам в три с половиной раза». 

Немецкие войска под Ленинградом.

Немецкие войска под Ленинградом.

Bundesarchiv

Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция советских войск началась 14 января 1944 года с наступления 2-й ударной армии с Ораниенбаумского плацдарма в направлении населенных пунктов Ропша и Красное Село. На следующий день из района Ленинграда навстречу ей стала двигаться 42-я армия.

В то же время в районе Новгорода наступали войска Волховского фронта. Им надлежало сковать здесь немецкие силы и не позволить командованию вермахта перебросить резервы на север.

Новгородско-Лужская наступательная операция (часть Ленинградско-Новгородской операции).

Новгородско-Лужская наступательная операция (часть Ленинградско-Новгородской операции).

Михаил Трахман/Sputnik

Первые дни боев проходили для Красной армии крайне тяжело. Военнослужащий Юрий Никулин, ставший впоследствии знаменитым актером, вспоминал: «Временами были остановки ввиду невозможности двигаться дальше. То был взорван мост, то головная машина или танк подорвались на минах, которыми было усеяно все вокруг… Исковерканные машины и лошади сбрасывались в сторону, мертвых и раненых молча грузили на пустые машины, и снова двигалась эта черная громада железа, стали, горючего и человеческих сердец, каждое из которых выстукивало одно: вперед, вперед, вперед».     

Юрий Никулин.

Юрий Никулин.

Дмитрий Чернов/Sputnik

После ввода резервов наступление пошло успешнее. 20 января две советские армии соединились в районе Ропши, отрезав часть не успевших отойти немецких войск от основных сил. В тот же день был освобожден Новгород.

Прорывы на двух участках привели к тому, что немецкий фронт стал сыпаться. 21 января Красная армия заняла важнейшую железнодорожную станцию Мга, которую немцы называли «восточным замком» блокады Ленинграда. 

22 января 1944 года немецкая артиллерия в последний раз обстреляла Ленинград из города Пушкин. Спустя два дня вермахту пришлось оставить и его.

Советская пехота в боях около города Пушкин.

Советская пехота в боях около города Пушкин.

Борис Кудояров/Sputnik

К концу месяца советские войска отбросили немцев на 70-100 километров от Ленинграда и освободили основные коммуникации города со страной. 27 января Военный совет Ленинградского фронта объявил о его полном освобождении от вражеской блокады. 

Знаменательное событие отметили в Ленинграде торжественным салютом из 324 орудий. «Все, кто был там в это время, ликовали: ликовали, обнимались, целовались, кричали "УРА!", плакали от счастья, и одновременно от горя — ведь столько потерь. Столько переживаний! Это незабываемо!» — вспоминала тот день Елизавета Доброва. 

Советские солдаты идут в атаку.

Советские солдаты идут в атаку.

Борис Кудояров/Sputnik

Красная армия продолжила выдавливать противника на запад, отодвинув его от Ленинграда еще на 120-160 км. Однако окружить и разгромить группу армий «Север», как на то рассчитывали в Кремле, у советских войск не вышло.

Немцы отошли в Эстонию на линию «Пантера» — часть масштабной системы оборонительных укреплений «Восточный вал». Там они надеялись остановить все более разгоняющийся каток советского наступления.

Немецкие войска отступают из Ленинградской области.

Немецкие войска отступают из Ленинградской области.

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