Как Россия сражалась против Великобритании и Франции в Крыму (КАРТИНЫ)

Боевые действия в ходе Крымской войны шли на Кавказе, Балтике, Балканах и Дальнем Востоке. Но именно битва за Севастополь стала решающей.

В середине XIX века Россия оказалась в состоянии войны с целой коалицией государств: Османской империей, Великобританией, Францией и Сардинским королевством. Конфликт разразился из-за стремления царя Николая I усилить свои позиции на Балканах и добиться установления протектората над всем православным населением Османской империи, права которого часто ущемлялись турецкими властями.

Портрет императора Николая I Эрмитаж Эрмитаж

Великобритания и Франция были намерены не допустить расширения сферы российского влияния в регионе. Сардинское королевство мало интересовали Балканы и Малая Азия, однако оно стремилось стать центром объединения итальянских государств и полагало, что участие в коалиции с ведущими западными державами поможет ему в осуществлении этих планов.

Высадка войск союзников в Крыму Sailko (CC BY) Sailko (CC BY)

Начало Крымской (или Восточной) войны стало для России вполне успешным. В 1853 году турецкая армия потерпела чувствительные поражения при Ахалцихе и у Башкадыклара, а турецкий флот был уничтожен в Синопском сражении. С другой стороны, эти события ускорили вступление в войну англичан и французов.

Синопское сражение Центральный военно-морской музей Центральный военно-морской музей

Летом 1954 года у побережья Крыма появился объединенный англо-французский флот, в три раза превосходивший русский по численности боевых кораблей. В сентябре экспедиционный корпус союзников захватил города Евпаторию и Балаклаву, нанес поражение войскам князя Александра Меншикова в сражении на реке Альме и вместе с турками осадил главную базу российского черноморского флота – Севастополь.

Битва при Альме Collections du château de Versailles Collections du château de Versailles

Взять город с ходу, однако, не удалось. Вход с моря в бухту перекрыли специально затопленные корабли, а благодаря усилиям военного инженера Франца Эдуарда фон Тотлебена вокруг Севастополя в кратчайшие сроки были построены многочисленные форты и бастионы, появились километровые стены из мешков с землей и разветвленная система траншей.

«Без Тотлебена мы бы вовсе пропали», – отмечал один из руководителей обороны адмирал Павел Нахимов.

Осада Севастополя Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи

25 октября 1854 года к северу от города Балаклавы развернулось сражение, которое не принесло победы ни одной из сторон. В ходе него произошла ставшая вскоре знаменитой так называемая атака легкой бригады. Из-за недопонимания при передаче приказов элитная легкая британская кавалерия ринулась в суицидальную атаку на сильные русские позиции, в результате чего 118 человек были убиты, 127 ранены, а 60 попали в плен. В седле осталось меньше двух сотен кавалеристов.

Атака легкой бригады Defence Academy of the United Kingdom, Shrivenham Defence Academy of the United Kingdom, Shrivenham

В том же сражении родилось известное сегодня выражение «тонкая красная линия». Чтобы прикрыть широкий фронт от возможной атаки русской кавалерии, командующий 93-м пехотным полком («Горцы Сазерленда») генерал-майор Колин Кэмпбелл приказал своим солдатам построиться в шеренгу по два человека, а не по четыре, как положено по уставу.

«Приказа к отходу не будет, парни. Вы должны умереть там, где стоите», – сказал тогда генерал. Русская кавалерия прекратила атаку на позиции горцев в самом начале, но выражение стало в англо-американской культуре символом мужества и самопожертвования.

Тонкая красная линия National War Museum of Scotland National War Museum of Scotland

Несмотря на то что сражения шли на Кавказе, Балтике, Балканах и Дальнем Востоке, Крым являлся решающим театром боевых действий. Русская армия не раз предпринимала попытки деблокировать Севастополь, но из-за отсутствия современной транспортной инфраструктуры на юге страны, огромных проблем с логистикой, подавляющего преимущества англо-французского флота и нерешительности русского военного командования все они окончились ничем.

В то время как гарнизон Севастополя неумолимо сокращался, союзные войска весной 1855 года усилились несколькими десятками тысяч солдат вступившего в войну Сардинского королевства. Тем не менее город героически выдерживал бомбардировки и штурмы. Продлившаяся в общей сложности 349 дней оборона главной базы Черноморского флота прекратилась 11 сентября 1855 года, вскоре после потери ключевого Малахового кургана.

Сражение за Малахов курган Palace of Versailles Palace of Versailles

Несмотря на то что на Кавказе русская армия смогла овладеть важной турецкой крепостью Карс, падение Севастополя предрешило исход всей военной кампании. К концу 1855 года боевые действия постепенно прекратились на всех фронтах, и стороны приступили к переговорам.

По условиям Парижского мирного договора от 30 марта 1856 года, Россия была вынуждена отказаться от протектората над Валахией, Молдавским княжеством и Сербией, возвращала туркам Карс и ряд занятых крепостей. Ей также запрещалось иметь военный флот на получившем статус демилитаризованного Черном море (запрет отменен в 1871 году). В свою очередь она получала обратно под свой контроль все захваченные союзниками территории.

Участники мирной конференции в Париже Museum of the History of France Museum of the History of France

Крымская война не стала для России геополитической катастрофой, но нанесла серьезный удар по финансовой системе империи. Она также показала острую необходимость масштабных преобразований в военной, социальной и экономической сферах, к которым вскоре и приступил царь Александр II, 2 марта 1855 года сменивший на троне своего умершего отца.