Аксессуары в русском стиле (ФОТО)

Галереи
София Полякова

Russia Beyond (Photo: Timmaster; Вахтомова Василина)
Платки, украшения, венцы и даже корзинки – все эти детали типичного русского образа имеют длинную историю и актуальны по сей день.

Платки и шали 

В России было множество производств, изготавливающих разнообразные платки и шали, но лишь некоторые из них стали настоящей визитной карточкой русского стиля и желанными сувенирами для иностранцев. 

Павловопосадские платки производят с 1795 года в городе Павловский Посад. Фабрику основал крестьянин Семен Лабзин, и его потомки продолжили дело – к началу XX века фабрика стала крупнейшим производством платков и шалей в России. Отличительная особенность павловопосадского платка – шерстяной материал, квадратная форма и симметричный узор с цветами, «огурцами» и другими растительными орнаментами.

Павловопосадская платочная мануфактура

Еще один знаменитый платок – оренбургский пуховый. В окрестностях уральского города Оренбурга мастерицы уже более 300 лет вручную вяжут платки из шерсти местных коз, отличающейся особым теплом и даже лечебностью. Мировую известность платок получил в 1857 году, когда его представили на Всемирной выставке в Париже. Знаком качества оренбургского платка считают возможность протянуть изделие через обручальное кольцо, ведь платок должен быть очень тонким и легким, несмотря на значительные размеры. 

Фабрика оренбургских пуховых платков

Традиционные украшения

По сегодняшний день мастера создают ювелирные украшения с традиционными дизайнами. Серьги-голубцы (от слова «голубь») на фото слева создал из серебра, жемчуга и граната ювелир Тимофей Журавлев. Похожие можно рассмотреть на русской красавице на картине художника Константина Маковского (справа).

Timmaster; частная коллекция

На картине также видно украшение, которое называли «наручи» или «зарукавья». Это нарядный нарукавник, выполнявший функцию манжета. 

Вахтомова Василина; Елена (sekret-sovy)/livemaster.ru

Монисто было праздничным нагрудным украшением. На льняную нить нанизывали бусины, бисер и раковины, а иногда монеты. 

Но монисто было дорогим, а вот бусы мог сделать любой. Все зависело от материала: дорогие бусы делали из янтаря, жемчуга и других драгоценных материалов, а дешевые даже из сухих ягод и косточек.

Bijoux vintage; МагазинчиК СельбериЯ; частная коллекция

Ленты и венцы

Девушки на Руси носили венцы – праздничные головные уборы, которые обшивались драгоценными камнями или стеклом, золотной вышивкой, бисером и жемчугом. Современные дизайнеры предлагают свою, простую версию украшения, которую можно носить каждый день.

@zbfolk; @kotoma.brand

@zbfolk; @kotoma.brand

https://instagram.com/zbfolk?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Еще один аксессуар – ленты. Их вплетали в косы и по их наличию в прическе девушки определяли ее готовность к сватовству. После свадьбы девушки раздавали свои ленты подружкам. Сейчас, чтобы носить ленты, необязательно уметь их вплетать – можно приобрести модель на резинке.

Лукошко

Лукошко – это вид корзины для сбора ягод и грибов, которая была в каждом крестьянском доме. Их делали из лубка (коры лиственных деревьев) или прутьев – доступных материалов, которые часто использовали для изготовления бытовых предметов.

Как сумочку корзинку начали рассматривать только в XX веке, и мода на плетеные сумки захватила не только зарубеж, но и СССР. 

Борис Кавашкин/TASS; архив Владимира Ермакова/russiainphoto.ru

Подписывайтесь на нас в Telegram, VK, Одноклассниках и Дзене

А вот еще

Наш сайт использует куки. Нажмите сюда , чтобы узнать больше об этом.

Согласен