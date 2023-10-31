Аксессуары в русском стиле (ФОТО)

Платки, украшения, венцы и даже корзинки – все эти детали типичного русского образа имеют длинную историю и актуальны по сей день.

Платки и шали

В России было множество производств, изготавливающих разнообразные платки и шали, но лишь некоторые из них стали настоящей визитной карточкой русского стиля и желанными сувенирами для иностранцев.

Павловопосадские платки производят с 1795 года в городе Павловский Посад. Фабрику основал крестьянин Семен Лабзин, и его потомки продолжили дело – к началу XX века фабрика стала крупнейшим производством платков и шалей в России. Отличительная особенность павловопосадского платка – шерстяной материал, квадратная форма и симметричный узор с цветами, «огурцами» и другими растительными орнаментами.

Еще один знаменитый платок – оренбургский пуховый. В окрестностях уральского города Оренбурга мастерицы уже более 300 лет вручную вяжут платки из шерсти местных коз, отличающейся особым теплом и даже лечебностью. Мировую известность платок получил в 1857 году, когда его представили на Всемирной выставке в Париже. Знаком качества оренбургского платка считают возможность протянуть изделие через обручальное кольцо, ведь платок должен быть очень тонким и легким, несмотря на значительные размеры.

Традиционные украшения

По сегодняшний день мастера создают ювелирные украшения с традиционными дизайнами. Серьги-голубцы (от слова «голубь») на фото слева создал из серебра, жемчуга и граната ювелир Тимофей Журавлев. Похожие можно рассмотреть на русской красавице на картине художника Константина Маковского (справа).

На картине также видно украшение, которое называли «наручи» или «зарукавья». Это нарядный нарукавник, выполнявший функцию манжета.

Монисто было праздничным нагрудным украшением. На льняную нить нанизывали бусины, бисер и раковины, а иногда монеты.

Но монисто было дорогим, а вот бусы мог сделать любой. Все зависело от материала: дорогие бусы делали из янтаря, жемчуга и других драгоценных материалов, а дешевые даже из сухих ягод и косточек.

Ленты и венцы

Девушки на Руси носили венцы – праздничные головные уборы, которые обшивались драгоценными камнями или стеклом, золотной вышивкой, бисером и жемчугом. Современные дизайнеры предлагают свою, простую версию украшения, которую можно носить каждый день.

@zbfolk; @kotoma.brand https://instagram.com/zbfolk?igshid=MzRlODBiNWFlZA== https://instagram.com/zbfolk?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Еще один аксессуар – ленты. Их вплетали в косы и по их наличию в прическе девушки определяли ее готовность к сватовству. После свадьбы девушки раздавали свои ленты подружкам. Сейчас, чтобы носить ленты, необязательно уметь их вплетать – можно приобрести модель на резинке.

Лукошко

Лукошко – это вид корзины для сбора ягод и грибов, которая была в каждом крестьянском доме. Их делали из лубка (коры лиственных деревьев) или прутьев – доступных материалов, которые часто использовали для изготовления бытовых предметов.

Как сумочку корзинку начали рассматривать только в XX веке, и мода на плетеные сумки захватила не только зарубеж, но и СССР.

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