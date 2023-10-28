10 самых кассовых российских фильмов за рубежом

Хорошие истории понятны и интересны зрителю в любой стране мира. Если добавить интересный визуальный язык и убедительную актерскую игру, то получится международный хит.

1. «Сталинград», $68 млн

Федор Бондарчук/«Арт пикчерз», 2013 Федор Бондарчук/«Арт пикчерз», 2013

Первый российский фильм в формате IMAX 3D – военная драма Федора Бондарчука – обращает на себя внимание прежде всего техническими характеристиками.



Проект про одно из событий Сталинградской битвы стал самым кассовым в новейшей истории российского проката (на 2013 год), собрал внушительную кассу в США и Китае. В Поднебесной «Сталинград» даже оказался самым прибыльным неголливудским и неанглоязычным тайтлом (и удерживал эту позицию до 2015 года).

Картина получила очень смешанные отзывы, но выдвигалась на «Оскар» от России, хоть в список номинантов и не попала.

2. «Движение вверх», $60 млн

Антон Мегердичев/Студия «Тритэ» Никиты Михалкова, 2017 Антон Мегердичев/Студия «Тритэ» Никиты Михалкова, 2017

Эта спортивная драма была вдохновлена событиями XX летних Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году, когда мужская сборная СССР по баскетболу победила команду США в финальном матче.

После релиза в 2018 году фильм стал самым кассовым в России, а в мировом прокате картина собрала $60 млн. Он особенно интересен благодаря драматической актерской игре и операторской работе.

3. «Ночной дозор», $34 млн

Тимур Бекмамбетов/Кинокомпания ТАББАК/Bazelevs, 2004 Тимур Бекмамбетов/Кинокомпания ТАББАК/Bazelevs, 2004

Фильм в жанре городского фэнтези по роману Сергея Лукьяненко часто называют первым российским блокбастером. Картина Тимура Бекмамбетова про борьбу светлых мистических сил с темными в антураже современной Москвы поставила рекорд по сборам в отечественном прокате, а затем стала хитом в США ($1,5 млн) и других странах. Картина завоевала статус культовой, стала источником мемов и крылатых фраз.

Режиссеры Квентин Тарантино и Дэнни Бойл называли «Ночной дозор» среди своих любимых проектов, а журнал Empire включил его в список ста лучших фильмов мирового кинематографа.

4. «Викинг», $30 млн

Андрей Кравчук/«Централ Партнершип», «Дирекция кино», Студия «Тритэ», 2016 Андрей Кравчук/«Централ Партнершип», «Дирекция кино», Студия «Тритэ», 2016

Историческая драма с российскими звездами снята в духе «Игры престолов» и рассказывает про приход к власти князя Владимира (Данила Козловский) и крещение им Руси. В основе сценария – летопись «Повесть временных лет».

Картина стала одним из самых дорогостоящих фильмов в истории российского кино. Ее хвалили за масштаб батальных сцен и размах повествования, но ругали за исторические неточности.

5. «Монгол», $26,5 млн

Сергей Бодров-ст./СТВ, «Андреевский флаг», Kinofabrika GmbH, X-Filme Creative Pool, Neftex, 2007 Сергей Бодров-ст./СТВ, «Андреевский флаг», Kinofabrika GmbH, X-Filme Creative Pool, Neftex, 2007

Копродукцию России, Казахстана и Германии снял Сергей Бодров. Это байопик про Тэмуджина, в будущем известного как Чингисхан. История становления воина, который превращается в знаменитого правителя и полководца, была номинирована на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке в 2008 году.

Блокбастер, снятый с голливудскими приемами, показали в 30 странах мира. Больше всего он собрал в США, Франции, а также Великобритании, Италии, Испании, Турции.

Некоторые связывают успех проекта с модой на азиатскую культуру – в это время в кинотеатрах шли «Мумия: Гробница императора драконов», «Запретное царство», «Кунг-фу Панда». Но нельзя не отметить качество и аутентичность, с которыми был снят «Монгол» – аудитория оценила батальные сцены, дизайн костюмов, драматургию.

6. «Снежная королева 3: Огонь и лед», $24,6 млн

Алексей Цицилин/студия Wizart Animation, Fame Node Entertainment, 2016 Алексей Цицилин/студия Wizart Animation, Fame Node Entertainment, 2016

Российский ответ сказке про принцесс Эльзу и Анну из «Холодного сердца» – анимация «Снежная королева 3: Огонь и лед». Главные герои – повзрослевшие Кай и Герда, которые продолжают попадать в разные приключения. В классической сказке Андерсена появились новые герои, а сюжет заметно поменялся.

История была особенно популярна в Корее. Предыдущая часть франшизы – «Снежная королева 2: Перезаморозка» – собрала в мире почти $6 млн, ее основные сборы пришлись на Китай.

7. «Хардкор», $17 млн

Илья Найшуллер/Группа компаний Bazelevs, Versus Pictures, 2016 Илья Найшуллер/Группа компаний Bazelevs, Versus Pictures, 2016

В фантастическом боевике Ильи Найшуллера съемка идет от лица главного героя – зрители следуют за ним как в компьютерной игре-шутере. По сюжету, он ничего не помнит из прошлого и должен спасти жену от банды наемников.

Мировая премьера картины состоялась на кинофестивале в Торонто, в ней сыграли российские и зарубежные актеры – Шарлто Копли, Данила Козловский, Хейли Беннетт.

«Хардкор» очень понравился американским зрителям – в мировом прокате картина собрала почти $17 млн, причем основные сборы пришлись на США ($9,2 млн). Аудитория оценила экшн-сцены, динамичный сюжет, необычный подход к съемке и игру актеров.

8. «Метро», $15 млн

Антон Мегердичев/Кинокомпания «Профит», 2012 Антон Мегердичев/Кинокомпания «Профит», 2012

Драма, которая спорит с голливудскими проектами в зрелищности – «Метро» Антона Мегердичева. По сюжету, при строительстве станций метро в тоннеле возникает трещина, и в нем оказывается вода из Москвы-реки. Бушующий поток угрожает безопасности пассажиров.



Фильм-катастрофа совмещает элементы драмы и триллера, некоторые актеры страдали от клаустрофобии на съемках, а над спецэффектами работали пять студий. Старания создателей оценили зрители Франции, Германии, Испании.

9. «Он – дракон», $10,5 млн

Индар Джендубаев/Bazelevs, «Глобус», 2015 Индар Джендубаев/Bazelevs, «Глобус», 2015

Сказочный проект с элементами восточной мифологии – фэнтези «Он – дракон» – стал настоящим хитом в Поднебесной. В картине про княжну Мирославу, которую во время свадьбы похищает дракон, снялись Мария Поезжаева и Матвей Лыков. В основе нетипичной истории любви – роман про человека-дракона, который по ошибке крадет принцессу.

Драматические сцены, необычная природа (фильм снимали в том числе в Болгарии) и спецэффекты особенно понравились зрителям в Китае. Интересно, что над графикой работал специалист, который до этого трудился на студии Питера Джексона над «Аватаром», «Кинг-Конгом», «Властелином колец».

10. «Защитники», $9,7 млн

Сарик Андреасян/Enjoy Movies, 2017 Сарик Андреасян/Enjoy Movies, 2017

Боевик про советских супергероев со спецспособностями более чем холодно приняли в российском прокате. Но критические отзывы про историю, аналогичную «Мстителям», «Лиге справедливости» или «Фантастической четверке», не повлияли на международные продажи картины. Касса фильма за рубежом составила почти $10 млн. Основные сборы пришлись на Китай, но в Латинской Америке тоже оценили фэнтези-экшн с Человеком-медведем, Женщиной-невидимкой и другими героями.

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