7 картин Музея русского импрессионизма, которые вы должны увидеть

Ранняя студенческая работа мастера, на которой он так искусно работал мазками, что смог передать ощущение колышущейся на ветру листвы.
Вы помните знаменитую картину Серова «У окна. Портрет О. Ф. Трубниковой»? На ней он запечатлел свою будущую жену. А эта картина – этюд к тому самому портрету, получившийся удивительным образом светлее и объемнее. Картина наполнена воздухом и предчувствием встречи с возлюбленной.
На этой ранней импрессионистской работе Юон, которого вдохновляли древние русские города, пишет старинные ворота с очень близкого расстояния – и зритель видит, как на них играют солнечные блики.
Как и его учитель Валентин Серов, Шемякин предпочитал портрет другим жанрам. И если про серовскую «Девочку с персиками» многое известно, то про эту юную особу, кроме имени, мы не знаем ничего.
Художник переживал – критики ругали за импрессионизм в полотнах. И все же его упоительные пейзажи русской природы с буйством зелени написаны в этом стиле практически безупречно.
Известный петербургский портретист каждое лето уезжал в деревню «работать над тем, что по сердцу». Так получилась эта картина в картине – интерьер, где через окно виден пейзаж.
Мастер не раз ездил в Крым на лечение, а заодно сравнить натуру с тем, как ее писал великий Иван Айвазовский, а также ученик самого Поленова Исаак Левитан.
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