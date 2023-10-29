7 картин Музея русского импрессионизма, которые вы должны увидеть

Этот молодой московский музей расположился в бывшем цехе для хранения муки и сахара кондитерской фабрики «Большевик». Сегодня там можно посмотреть, как великие русские мастера рубежа XIX–XX веков работали и экспериментировали в стиле импрессионизма.

1. Константин Коровин «В парке». 1880

Музей русского импрессионизма Музей русского импрессионизма

Ранняя студенческая работа мастера, на которой он так искусно работал мазками, что смог передать ощущение колышущейся на ветру листвы.

2. Валентин Серов «Окно». 1886

Музей русского импрессионизма Музей русского импрессионизма

Вы помните знаменитую картину Серова «У окна. Портрет О. Ф. Трубниковой»? На ней он запечатлел свою будущую жену. А эта картина – этюд к тому самому портрету, получившийся удивительным образом светлее и объемнее. Картина наполнена воздухом и предчувствием встречи с возлюбленной.

3. Константин Юон «Ворота Ростовского кремля». 1906

Музей русского импрессионизма Музей русского импрессионизма

На этой ранней импрессионистской работе Юон, которого вдохновляли древние русские города, пишет старинные ворота с очень близкого расстояния – и зритель видит, как на них играют солнечные блики.

4. Михаил Шемякин «Девочка в матроске (Сонечка)». 1910

Музей русского импрессионизма Музей русского импрессионизма

Как и его учитель Валентин Серов, Шемякин предпочитал портрет другим жанрам. И если про серовскую «Девочку с персиками» многое известно, то про эту юную особу, кроме имени, мы не знаем ничего.

5. Николай Клодт «Заросший пруд». 1910

Музей русского импрессионизма Музей русского импрессионизма

Художник переживал – критики ругали за импрессионизм в полотнах. И все же его упоительные пейзажи русской природы с буйством зелени написаны в этом стиле практически безупречно.

6. Николай Богданов-Бельский «Лето». 1911

Музей русского импрессионизма Музей русского импрессионизма

Известный петербургский портретист каждое лето уезжал в деревню «работать над тем, что по сердцу». Так получилась эта картина в картине – интерьер, где через окно виден пейзаж.

7. Василий Поленов «В Крыму». 1912

Музей русского импрессионизма Музей русского импрессионизма

Мастер не раз ездил в Крым на лечение, а заодно сравнить натуру с тем, как ее писал великий Иван Айвазовский, а также ученик самого Поленова Исаак Левитан.

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