Этот фотограф из России снимал всю богему Парижа

Борис Липницкий (настоящее имя Хаим) родился в еврейской семье в Черниговской губернии Российской империи. Он работал фотографом в Одессе и Варшаве, но из-за погромов и революции его семья покинула страну. В 1920-х годах Липницкий оказался в Париже. Через других русских эмигрантов он познакомился с модельером Полем Пуаре, который доверил ему фотографировать свои коллекции.
Так Липницкий стал одним из первых модных фотографов Парижа. В объектив его камеры попали все самые известные люди города от Пабло Пикассо до Коко Шанель – художники, кинорежиссеры, модельеры, актрисы и балерины.
Выставка работ Бориса Липницкого пройдет в парижской галерее Roger-Viollet с 12 октября 2023 года по 20 января 2024 года.