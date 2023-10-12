Этот фотограф из России снимал всю богему Парижа

Русский эмигрант Борис Липницкий был вхож в высшие артистические круги французской столицы. Он делал фото самых известных людей города от Коко Шанель до Пабло Пикассо.

Борис Липницкий (настоящее имя Хаим) родился в еврейской семье в Черниговской губернии Российской империи. Он работал фотографом в Одессе и Варшаве, но из-за погромов и революции его семья покинула страну. В 1920-х годах Липницкий оказался в Париже. Через других русских эмигрантов он познакомился с модельером Полем Пуаре, который доверил ему фотографировать свои коллекции.

Так Липницкий стал одним из первых модных фотографов Парижа. В объектив его камеры попали все самые известные люди города от Пабло Пикассо до Коко Шанель – художники, кинорежиссеры, модельеры, актрисы и балерины.

Пабло Пикассо в своей мастерской «Мадура» во французском городке Валлорисе, 1948

Борис Липницкий/Галерея Roger-Viollet Борис Липницкий/Галерея Roger-Viollet

Женщина за рулем автомобиля Chrysler. Париж, июль 1938 года

Борис Липницкий/Галерея Roger-Viollet Борис Липницкий/Галерея Roger-Viollet

Испанский модельер Кристобаль Баленсиага. Париж, 1927

Борис Липницкий/Галерея Roger-Viollet Борис Липницкий/Галерея Roger-Viollet

Коко Шанель. Париж, июль 1936 года

Борис Липницкий/Галерея Roger-Viollet Борис Липницкий/Галерея Roger-Viollet

Цугухару Фудзита - французский художник японского происхождения, 1925

Борис Липницкий/Галерея Roger-Viollet Борис Липницкий/Галерея Roger-Viollet

Выставка работ Бориса Липницкого пройдет в парижской галерее Roger-Viollet с 12 октября 2023 года по 20 января 2024 года.