10 самых страшных русских картин

Верещагин показывал истинное лицо войны. Вы наверняка видели его самую известную картину «Апофеоз войны», на которой изображена груда черепов. Подпись от автора гласит: «Посвящается всем великим завоевателям – прошедшим, настоящим и будущим».
Даже «Апофеоз войны» не так поражает воображение, как это полотно. На нем сражение только что закончилось, и священник отпевает только что погибших солдат… и их великое множество.
Верещагин много путешествовал по Средней Азии и привез оттуда целую «Туркестанскую серию». О жестокостях, происходивших там в XIX веке, ходили легенды. Ну а головорезы, равнодушно разглядывающие свою «добычу», говорят сами за себя.
Сила искусства. Благодаря невероятно эмоциональному полотну Репина вся страна поверила, что исторический миф об убийстве Грозным своего сына – чистая правда.
Еще одна художественная фантазия о зверствах Ивана Грозного. Особенно неожиданно видеть такую картину от Михаила Клодта, известного своими идиллическими пейзажами.
Кощей Бессмертный похищает красивых юных дев и запирает их в своем темном царстве. Этого героя русских сказок в страшных снах видят все дети. А в исполнении Васнецова он особенно жуток.
Реалист Перов известен довольно жуткими и натуралистическими сценами из народной жизни. Одна из самых известных его картин – «Тройка», где дети, ученики-мастеровые, везут, словно бурлаки, огромную бочку с водой. «Проводы покойника» – картина, пронизанная болью. Мать с детьми, одинокие в своем горе, везут на кладбище гроб с умершим.
Настоящий ужас запечатлен на этом гигантском полотне размером 4 на 6 метров. Люди видят разрушающийся город и бегут от извержения вулкана. А зритель, в мельчайших подробностях рассматривая их страх, понимает, что никто не спасется.
Одна из самых сильных картин о Второй мировой войне. На заднем плане мы видим отдаляющийся самолет, который уничтожил мирный пейзаж. Погибший мальчик-пастух и рядом воющая его собачка особенно влияют на восприятие зрителя.
Целый пласт картин был написан об одном из самых страшных эпизодов войны – блокаде Ленинграда. Самый известный и печальный сюжет – это люди, в сильнейший мороз везущие за собой санки с водой, дровами… или телами умерших родственников.
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