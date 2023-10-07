10 самых страшных русских картин

Русские художники не увлекались изображением средневековых ужасов, как Гойя или Босх. Но и при взгляде на некоторые их полотна волосы становятся дыбом.

1. Василий Верещагин. Апофеоз войны

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Верещагин показывал истинное лицо войны. Вы наверняка видели его самую известную картину «Апофеоз войны», на которой изображена груда черепов. Подпись от автора гласит: «Посвящается всем великим завоевателям – прошедшим, настоящим и будущим».

2. Василий Верещагин. Побежденные. Панихида

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Даже «Апофеоз войны» не так поражает воображение, как это полотно. На нем сражение только что закончилось, и священник отпевает только что погибших солдат… и их великое множество.

3. Василий Верещагин. После удачи

Русский музей Русский музей

Верещагин много путешествовал по Средней Азии и привез оттуда целую «Туркестанскую серию». О жестокостях, происходивших там в XIX веке, ходили легенды. Ну а головорезы, равнодушно разглядывающие свою «добычу», говорят сами за себя.

4. Илья Репин. Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Сила искусства. Благодаря невероятно эмоциональному полотну Репина вся страна поверила, что исторический миф об убийстве Грозным своего сына – чистая правда.

5. Михаил Клодт. Ивану Грозному являются тени им убитых

Ставропольский краевой музей изобразительного искусства Ставропольский краевой музей изобразительного искусства

Еще одна художественная фантазия о зверствах Ивана Грозного. Особенно неожиданно видеть такую картину от Михаила Клодта, известного своими идиллическими пейзажами.

6. Виктор Васнецов. Кощей Бессмертный

Дом-музей Виктора Васнецова Дом-музей Виктора Васнецова

Кощей Бессмертный похищает красивых юных дев и запирает их в своем темном царстве. Этого героя русских сказок в страшных снах видят все дети. А в исполнении Васнецова он особенно жуток.

7. Василий Перов. Проводы покойника

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Реалист Перов известен довольно жуткими и натуралистическими сценами из народной жизни. Одна из самых известных его картин – «Тройка», где дети, ученики-мастеровые, везут, словно бурлаки, огромную бочку с водой. «Проводы покойника» – картина, пронизанная болью. Мать с детьми, одинокие в своем горе, везут на кладбище гроб с умершим.

8. Карл Брюллов. Последний день Помпеи

Русский музей Русский музей

Настоящий ужас запечатлен на этом гигантском полотне размером 4 на 6 метров. Люди видят разрушающийся город и бегут от извержения вулкана. А зритель, в мельчайших подробностях рассматривая их страх, понимает, что никто не спасется.

9. Аркадий Пластов. Фашист пролетел

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Одна из самых сильных картин о Второй мировой войне. На заднем плане мы видим отдаляющийся самолет, который уничтожил мирный пейзаж. Погибший мальчик-пастух и рядом воющая его собачка особенно влияют на восприятие зрителя.

10. Юрий Непринцев. Блокада

Юрий Непринцев Юрий Непринцев

Целый пласт картин был написан об одном из самых страшных эпизодов войны – блокаде Ленинграда. Самый известный и печальный сюжет – это люди, в сильнейший мороз везущие за собой санки с водой, дровами… или телами умерших родственников.

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