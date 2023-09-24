«Газосвет»: как СССР засветился неоновыми огнями (ФОТО)

Первая неоновая вывеска в мире появилась в 1911 году – новую технологию придумал и запатентовал француз Жорж Клод. Неон в газоразрядных трубках красиво и ярко светился, и использовали его свечение в основном для рекламы.
В СССР первые подобные вывески появились в 1930-х. На советский манер неон называли газосветом. В Москве была организована целая фабрика светохудожественных работ.
В первую очередь яркий неон использовали для пропаганды. Газом засветились фразы вроде «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» в честь 20-летия революции в 1937 году. Москва, Большой театр.
«Слава советскому народу!» – провозглашали в 1958 году на очередную годовщину революции.
Но использовали неоновые лампы и для наружных вывесок: названия важных учреждений, а также рестораны, магазины и многое другое. На фото – кафе «Дружба» на улице Петровке в Москве, 1957.
Настоящий бум неоновых вывесок начался в 1960-х. На фото происходит испытание неоновых трубок, используемых для световой рекламы города.
Постепенно стала появляться и неоновая реклама. Например, самолетов «Ту» с лозунгом «Быстро. Удобно. Выгодно» на гостинице «Метрополь» в Москве, 1960-е.
Послевоенные годы, оттепель, новая мода и неоновые вывески – это целый культурно-эстетический пласт 1960-х.
Ярко светился даже маленький киоск «Союзпечати» с газетами, 1961.
И театральные кассы, 1961.
Что уж говорить про крупные магазины вроде «Синтетики» на Комсомольском проспекте в Москве, 1960-е.
Красиво светился и кинотеатр им. Моссовета в Москве, 1984.
Неоновые буквы «Москва» венчали городской аэропорт Внуково, 1964.
А слово «Правда» красовалось на крыше издательства и типографии газеты «Правда», 1977.
Вся светилась и северная столица – множество вывесок было на Невском проспекте в Ленинграде, 1966.
Как днем было светло даже темными унылыми вечерами. И скоротать время в очереди можно было, любуясь вывеской кафе и ресторана «Нева», например, 1960-е.
Впрочем, и другие города Советского Союза не отставали. Причем во многих старые советские вывески сохранились до сих пор! Вот, например, Дом торговли на проспекте Ленина в Мурманске, 1985.
А вот магазин «Женская обувь» в Сталинграде (ныне Волгоград), 1961.
Сейчас мы бы назвали это ретростилем, а тогда это был самый писк моды – кафе «Огонек» на улице Ленина в Пензе, 1967.
Освещает зимнюю Пермь здание Центрального универмага, 1972.
На улице Ленина (ныне Светланская) во Владивостоке светятся вывески гастронома, театра, магазина одежды и другие, 1970.
Неоном освещен вход и в железнодорожный и морской вокзалы во Владивостоке, 1973.
В курортном городе Сочи красиво светится гостиница «Ленинград», теперь уже давно переименованная, 1971.
А вот культовый ресторан, кафе и коктейль-бар «Уральские пельмени» в Челябинске, 1980.
Неоновый свет озарил и города в других республиках Советского Союза: вот, например, кинотеатр «Ватан» в Ашхабаде (Туркменская ССР).
В Минске неоновые вывески предупреждали о пешеходном переходе.
А вот так светился самый центр города Ленинакана (ныне Гюмри) в Армении.
Или, например, административное здание в Алма-Ате, Казахская ССР.
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