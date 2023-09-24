«Газосвет»: как СССР засветился неоновыми огнями (ФОТО)

В 1960-х в советских городах начался настоящий неоновый бум. Вывески и реклама с газосветовыми лампами сильно оживили урбанистические ландшафты Союза.

Первая неоновая вывеска в мире появилась в 1911 году – новую технологию придумал и запатентовал француз Жорж Клод. Неон в газоразрядных трубках красиво и ярко светился, и использовали его свечение в основном для рекламы.

В СССР первые подобные вывески появились в 1930-х. На советский манер неон называли газосветом. В Москве была организована целая фабрика светохудожественных работ.

В первую очередь яркий неон использовали для пропаганды. Газом засветились фразы вроде «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» в честь 20-летия революции в 1937 году. Москва, Большой театр.

«Слава советскому народу!» – провозглашали в 1958 году на очередную годовщину революции.

TASS TASS

Но использовали неоновые лампы и для наружных вывесок: названия важных учреждений, а также рестораны, магазины и многое другое. На фото – кафе «Дружба» на улице Петровке в Москве, 1957.

Настоящий бум неоновых вывесок начался в 1960-х. На фото происходит испытание неоновых трубок, используемых для световой рекламы города.

Генде-Роте Валерий, Редькин Марк/TASS Генде-Роте Валерий, Редькин Марк/TASS

Постепенно стала появляться и неоновая реклама. Например, самолетов «Ту» с лозунгом «Быстро. Удобно. Выгодно» на гостинице «Метрополь» в Москве, 1960-е.

Послевоенные годы, оттепель, новая мода и неоновые вывески – это целый культурно-эстетический пласт 1960-х.

Ярко светился даже маленький киоск «Союзпечати» с газетами, 1961.

И театральные кассы, 1961.

Что уж говорить про крупные магазины вроде «Синтетики» на Комсомольском проспекте в Москве, 1960-е.

Красиво светился и кинотеатр им. Моссовета в Москве, 1984.

Валентин Соболев/TASS Валентин Соболев/TASS

Неоновые буквы «Москва» венчали городской аэропорт Внуково, 1964.

А слово «Правда» красовалось на крыше издательства и типографии газеты «Правда», 1977.

Вся светилась и северная столица – множество вывесок было на Невском проспекте в Ленинграде, 1966.

Как днем было светло даже темными унылыми вечерами. И скоротать время в очереди можно было, любуясь вывеской кафе и ресторана «Нева», например, 1960-е.

Впрочем, и другие города Советского Союза не отставали. Причем во многих старые советские вывески сохранились до сих пор! Вот, например, Дом торговли на проспекте Ленина в Мурманске, 1985.

Семен Майстерман/TASS Семен Майстерман/TASS

А вот магазин «Женская обувь» в Сталинграде (ныне Волгоград), 1961.

Сейчас мы бы назвали это ретростилем, а тогда это был самый писк моды – кафе «Огонек» на улице Ленина в Пензе, 1967.

Николай Акимов/TASS Николай Акимов/TASS

Освещает зимнюю Пермь здание Центрального универмага, 1972.

Семен Майстерман/TASS Семен Майстерман/TASS

На улице Ленина (ныне Светланская) во Владивостоке светятся вывески гастронома, театра, магазина одежды и другие, 1970.

Юрий Сомов/Sputnik Юрий Сомов/Sputnik

Неоном освещен вход и в железнодорожный и морской вокзалы во Владивостоке, 1973.

Михаил Кухтарев/Sputnik Михаил Кухтарев/Sputnik

В курортном городе Сочи красиво светится гостиница «Ленинград», теперь уже давно переименованная, 1971.

Всеволод Тарасевич/Sputnik Всеволод Тарасевич/Sputnik

А вот культовый ресторан, кафе и коктейль-бар «Уральские пельмени» в Челябинске, 1980.

Виталий Савельев/Sputnik Виталий Савельев/Sputnik

Неоновый свет озарил и города в других республиках Советского Союза: вот, например, кинотеатр «Ватан» в Ашхабаде (Туркменская ССР).

Юрий Каплун/Sputnik Юрий Каплун/Sputnik

В Минске неоновые вывески предупреждали о пешеходном переходе.

Архивное фото Архивное фото

А вот так светился самый центр города Ленинакана (ныне Гюмри) в Армении.

Шидловский/Sputnik Шидловский/Sputnik

Или, например, административное здание в Алма-Ате, Казахская ССР.

Юрий Куйдин/Sputnik Юрий Куйдин/Sputnik

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