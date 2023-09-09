Осенние пейзажи из собрания Третьяковской галереи (КАРТИНЫ)

Самое красивое время года вдохновляло своим буйством красок многих русских художников.
1. Исаак Левитан. Золотая осень, 1895
2. Илья Остроухов. Золотая осень, 1886
3. Ефим Волков. Октябрь, 1883
4. Екатерина Юнге. Осенний день в саду Лефортовского дворца в Москве, 1892
5. Исаак Бродский. Опавшие листья, 1913
6. Василий Поленов. Ока. Осень, 1910-е
7. Аполлинарий Васнецов. Осень. Вид из окна столовой. Рябово, 1919
8. Сергей Виноградов. В усадьбе осенью, 1907
9. Наталия Гончарова. Осень. Парк, 1909
10. Борис Кустодиев. Осень в провинции, 1926
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