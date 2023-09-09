Осенние пейзажи из собрания Третьяковской галереи (КАРТИНЫ)

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Самое красивое время года вдохновляло своим буйством красок многих русских художников.

1. Исаак Левитан. Золотая осень, 1895

Третьяковская галерея

2. Илья Остроухов. Золотая осень, 1886

Третьяковская галерея

3. Ефим Волков. Октябрь, 1883

Третьяковская галерея

4. Екатерина Юнге. Осенний день в саду Лефортовского дворца в Москве, 1892

Третьяковская галерея

5. Исаак Бродский. Опавшие листья, 1913

Третьяковская галерея

6. Василий Поленов. Ока. Осень, 1910-е

Третьяковская галерея

7. Аполлинарий Васнецов. Осень. Вид из окна столовой. Рябово, 1919

Третьяковская галерея

8. Сергей Виноградов. В усадьбе осенью, 1907

Третьяковская галерея

9. Наталия Гончарова. Осень. Парк, 1909

Третьяковская галерея

10. Борис Кустодиев. Осень в провинции, 1926

Третьяковская галерея

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