Современная одежда с русскими и советскими мотивами (ФОТО)

Российские бренды создают одежду не только по мотивам традиционного русского наряда, но и современные предметы гардероба с разнообразными отсылками к традициям, ремеслам и сказкам.

Футболки с русской вязью

Эти футболки придумала основательница бренда Amano_dress Татьяна Крученых. Как она сама написала в инстаграме (признан экстремистским и запрещен в РФ. – Ред.) бренда, идея пришла ей в голову во время занятий на курсах по русской вязи (это декоративное кириллическое письмо), на которые Татьяна записалась совершенно спонтанно. На занятиях ученики писали фразы из Священного Писания, а Татьяне захотелось совместить шрифт с чем-то актуальным – так родились футболки «Бог устал нас любить» и «Делай добро и бросай его в воду».

Корсеты с мифологией и детской игрушкой

Бренд Kosskoss Александры Пустыревой создает стильную одежду, в частности корсеты, отсылающие к народным сказкам, фольклору и другим русским культурным кодам. Например, среди изделий бренда можно найти корсет со сказочной птицей Сирин и советской детской игрушкой – неваляшкой.

Худи и свитшоты с орнаментами

Набойка или набивка – это вид русского декоративно-прикладного искусства, нанесение принта на ткань вручную при помощи форм с рельефным узором. Именно набойкой вдохновилась Варвара Зенина, создавая худи и свитшоты для своего бренда.

Блузка в стиле гжель и спортивный костюм с тесьмой

Ирина Матюшенко, основательница бренда Beautiful Criminals, описывает свое детище как «микс фолка, мистики, сказок и модных трендов». Помимо блузки с намеком на традиционные промыслы и костюма из 1990-х с русской тесьмой на сайте бренда можно найти множество неожиданных твистов на русские сюжеты, например футболку с полураздетой девушкой в стиле русского народного промысла Гжель.

Советский спортивный костюм и свитер «Олимпиада-80»

Бренд «Олово» вдохновился формой советских спортсменов из 1960-х и создал костюм по мотивам. В комплект помимо штанов и олимпийки входит шапка.

Также Олимпиаде посвящен свитер, орнамент на котором символизирует один из видов спорта Московской Олимпиады – хоккей на траве.

Джинсовый жакет с двуглавым орлом и пальто с жар-птицей

Это работы бренда Russmotive, который часто обращается к золотному шитью – ручной вышивке металлическими нитями для украшения одежды. Так бренд поддерживает сохранение традиций и ремесел.

Лонгслив с шестикрылым серафимом и мандорлой

В Москве есть православный храм священномученика Антипы Пергамского, при котором развивается несколько коммерческих проектов. На территории храма есть кафе, а на своем сайте они продают мерч. Например, рисунок на первом лонгсливе сделан тем же иконописцем, чьи работы можно увидеть в самом храме. А второй лонгслив вдохновлен иконой «Преображение» Феофана Грека. По словам иерея храма, создание таких вещей объединяет всех участников процесса, помогает покрывать потребности храма и демонстрировать важные духовные смыслы.

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