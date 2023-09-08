Как приготовить хрустящие маринованные огурцы (РЕЦЕПТ)

Сейчас купить огурцы можно круглый год, но самые сочные и ароматные – сезонные летние. Делимся одним из лучших рецептов маринованных огурцов.

Огурцы выращивают с начала третьего тысячелетия до нашей эры в Индии и Месопотамии, но на Русь они попали гораздо позже, через Византию. Говорят, овощ сначала показался безвкусным, поэтому русские стали его солить.

Огурец в бочковом рассоле считается не только вкусной закуской, но и полезной пищей из-за живых бактерий, которые участвуют в процессе брожения. Этот рассол используется при приготовлении некоторых традиционных блюд (например, рассольник и пирог с таким же названием).

В современной кулинарии особой популярностью пользуются маринованные огурцы. По полезным качествам они уступают соленым, так как живая микрофлора нейтрализуется уксусным раствором. Зато у маринада пикантный вкус.

Юлия Мулино Юлия Мулино

Для меня домашние маринованные огурцы — особое блюдо. В детстве я любила ездить на дачу, где родители выращивали разные ягоды, фрукты и, конечно, огурцы. Много лет спустя огородничество стало моим хобби. Часть урожая огурцов я оставляю для засолки - они мелкие, твердые, слегка колючие. Такие огурцы можно купить и в магазине, но если есть возможность вырастить свои, нельзя упускать такую возможность.

Процесс маринования огурцов довольно прост. Помимо основных ингредиентов — соли, сахара, уксуса и семян горчицы — принято добавлять душистый перец, кориандр, чеснок, лавровый лист и ароматные листья черной смородины. Не стоит забывать и о зонтиках укропа — именно они придают огурцам дачный привкус.

Юлия Мулино Юлия Мулино

Для меня нет ничего лучше, чем подать такие ароматные, хрустящие огурчики с отварным молодым картофелем и кусочком сливочного масла. Вы тоже должны это попробовать!

Ингредиенты (банка 800 мл):

Юлия Мулино Юлия Мулино

Огурцы - 600-700 г

Вода - 600-700 мл

Соль (без йода) - 12 г

Сахар - 24 г

Уксус 7% - 2 ч.л.

Чеснок - 5 зубчиков

Лавровый лист - 2 шт.

Листья черной смородины - 2 -5 шт.

Зонтики укропа– 3 шт.

Семена горчицы – 1 ч. л.

Семена кориандра - 1/2 ч.л.

Душистый перец - 4 шт.

Приготовление:

1. Тщательно промойте огурцы, листья смородины, зонтики укропа и чеснок.

Юлия Мулино Юлия Мулино

2. Простерилизуйте банку. Для этого в большую кастрюлю нужно налить воду и поставить на нее металлический дуршлаг, затем поместить в него банку и крышку сверху. Когда вода закипит, подержите банку около 10 минут. Я использую банку с зажимом, так как не планирую хранить огурцы долго. Если вы хотите сделать запасы на зиму, лучше использовать банки с металлическими крышками, которые подходят для консервирования.

Юлия Мулино Юлия Мулино

3. На дно стерилизованной банки положите несколько чистых лавровых и смородиновых листьев, чеснок и зонтики укропа.

Юлия Мулино Юлия Мулино

4. Добавьте специи.

Юлия Мулино Юлия Мулино

5. Плотно уложите огурцы в банку.

Юлия Мулино Юлия Мулино

6. Сверху можно добавить еще несколько листьев смородины.

Юлия Мулино Юлия Мулино

7. Теперь нужно залить банку кипятком и оставить так на 15-20 минут.

Юлия Мулино Юлия Мулино

8. Готовим рассол: смешиваем горячую воду с солью, сахаром и уксусом, затем провариваем несколько минут.

Юлия Мулино Юлия Мулино

9. Сливаем кипяток с огурцов.

Юлия Мулино Юлия Мулино

10. Под рассолом выключаем огонь и заливаем огурцы горячим рассолом до краев. Важно плотно закрыть банку.

Юлия Мулино Юлия Мулино

11. Переворачиваем банку вверх дном.

Юлия Мулино Юлия Мулино

12. Нужно накрыть банку с огурцами чем-нибудь теплым и дать ей остыть.

Юлия Мулино Юлия Мулино

13. Хранить банки лучше в прохладном темном месте. Я буду хранить свои очень недолго в холодильнике, потому что не могу устоять перед этой летней закуской. Если у вас больше выдержки, то храните их до зимы. Наслаждайтесь!

Юлия Мулино Юлия Мулино

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