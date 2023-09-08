Как приготовить хрустящие маринованные огурцы (РЕЦЕПТ)

Огурцы выращивают с начала третьего тысячелетия до нашей эры в Индии и Месопотамии, но на Русь они попали гораздо позже, через Византию. Говорят, овощ сначала показался безвкусным, поэтому русские стали его солить.
Огурец в бочковом рассоле считается не только вкусной закуской, но и полезной пищей из-за живых бактерий, которые участвуют в процессе брожения. Этот рассол используется при приготовлении некоторых традиционных блюд (например, рассольник и пирог с таким же названием).
В современной кулинарии особой популярностью пользуются маринованные огурцы. По полезным качествам они уступают соленым, так как живая микрофлора нейтрализуется уксусным раствором. Зато у маринада пикантный вкус.
Для меня домашние маринованные огурцы — особое блюдо. В детстве я любила ездить на дачу, где родители выращивали разные ягоды, фрукты и, конечно, огурцы. Много лет спустя огородничество стало моим хобби. Часть урожая огурцов я оставляю для засолки - они мелкие, твердые, слегка колючие. Такие огурцы можно купить и в магазине, но если есть возможность вырастить свои, нельзя упускать такую возможность.
Процесс маринования огурцов довольно прост. Помимо основных ингредиентов — соли, сахара, уксуса и семян горчицы — принято добавлять душистый перец, кориандр, чеснок, лавровый лист и ароматные листья черной смородины. Не стоит забывать и о зонтиках укропа — именно они придают огурцам дачный привкус.
Для меня нет ничего лучше, чем подать такие ароматные, хрустящие огурчики с отварным молодым картофелем и кусочком сливочного масла. Вы тоже должны это попробовать!
1. Тщательно промойте огурцы, листья смородины, зонтики укропа и чеснок.
2. Простерилизуйте банку. Для этого в большую кастрюлю нужно налить воду и поставить на нее металлический дуршлаг, затем поместить в него банку и крышку сверху. Когда вода закипит, подержите банку около 10 минут. Я использую банку с зажимом, так как не планирую хранить огурцы долго. Если вы хотите сделать запасы на зиму, лучше использовать банки с металлическими крышками, которые подходят для консервирования.
3. На дно стерилизованной банки положите несколько чистых лавровых и смородиновых листьев, чеснок и зонтики укропа.
4. Добавьте специи.
5. Плотно уложите огурцы в банку.
6. Сверху можно добавить еще несколько листьев смородины.
7. Теперь нужно залить банку кипятком и оставить так на 15-20 минут.
8. Готовим рассол: смешиваем горячую воду с солью, сахаром и уксусом, затем провариваем несколько минут.
9. Сливаем кипяток с огурцов.
10. Под рассолом выключаем огонь и заливаем огурцы горячим рассолом до краев. Важно плотно закрыть банку.
11. Переворачиваем банку вверх дном.
12. Нужно накрыть банку с огурцами чем-нибудь теплым и дать ей остыть.
13. Хранить банки лучше в прохладном темном месте. Я буду хранить свои очень недолго в холодильнике, потому что не могу устоять перед этой летней закуской. Если у вас больше выдержки, то храните их до зимы. Наслаждайтесь!
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