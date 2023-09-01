Как банты стали символом школы в СССР (ФОТО)

Косы, украшенные большими белыми бантами, обычно были единственным разрешенным аксессуаром советских школьниц. Зато какие были прически!

Первоклассница Старостаничной средней школы Наташа Глазунова, Ростовская область TASS TASS

Все советские школьники были обязаны носить одинаковую форму – по задумке образовательной системы, никто не должен был выделяться, чтобы не вызывать зависти у других.

Москва. 1 сентября 1986 г. Первоклассники во время урока Борис Кавашкин, Валерий Христофоров/TASS Борис Кавашкин, Валерий Христофоров/TASS

У мальчиков это были синие и серые костюмы, у девочек – коричневые платья с черными или белыми фартуками.

Москва. 1 сентября 1986 г. Александр Чумичев/TASS Александр Чумичев/TASS

Украшений не допускалось, кроме бантов в прическах. С распущенными волосами ходить было нельзя.

Город Горький (сейчас – Нижний Новгород). 30 сентября 1988 г. Концерт для самых маленьких учащихся в камерном зале школы Владимир Войтенко/TASS Владимир Войтенко/TASS

Старшеклассницы чаще стриглись покороче или делали «взрослые» высокие прически, а вот девочки помладше практически все ходили с косами, скрепленными бантами.

В день экзамена у московской средней школы №857 Борис Кавашкин/TASS Борис Кавашкин/TASS

Только представьте, какие раньше плели замысловатые косы – «колоски», «баранки», «корзиночки»...

Балетное училище Большого театра Владислав Микоша/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

До конца 1960-х ленты для бантов были атласными, их нужно было постоянно гладить.

Первоклассники 1 сентября – в День знаний О. Иванов/Sputnik О. Иванов/Sputnik

Затем появились капроновые, которые не требовали особого ухода. Из них можно было делать большие пышные банты.

Пионеры с книгами в станице Вешенской Ростовской области Иван Денисенко/Sputnik Иван Денисенко/Sputnik

Банты в косах девочки носили и во время классных занятий, и во время физкультуры, и на «выход».

Первый день занятий в общеобразовательной средней школе города Южно-Сахалинска Валерий Шустов/Sputnik Валерий Шустов/Sputnik

В будни использовали коричневые или черные, а вот белые берегли для торжественного случая.

Ученица 1-го класса средней школы №31 Гагаринского района города Москвы Зина Андриянова Борис Кавашкин/Sputnik Борис Кавашкин/Sputnik

Подписывайтесь на нас в Telegram, VK, Одноклассниках и Дзене