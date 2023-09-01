Как банты стали символом школы в СССР (ФОТО)

Первоклассница Старостаничной средней школы Наташа Глазунова, Ростовская областьTASS
Все советские школьники были обязаны носить одинаковую форму – по задумке образовательной системы, никто не должен был выделяться, чтобы не вызывать зависти у других.
Москва. 1 сентября 1986 г. Первоклассники во время урокаБорис Кавашкин, Валерий Христофоров/TASS
У мальчиков это были синие и серые костюмы, у девочек – коричневые платья с черными или белыми фартуками.
Москва. 1 сентября 1986 г.Александр Чумичев/TASS
Украшений не допускалось, кроме бантов в прическах. С распущенными волосами ходить было нельзя.
Город Горький (сейчас – Нижний Новгород). 30 сентября 1988 г. Концерт для самых маленьких учащихся в камерном зале школыВладимир Войтенко/TASS
Старшеклассницы чаще стриглись покороче или делали «взрослые» высокие прически, а вот девочки помладше практически все ходили с косами, скрепленными бантами.
В день экзамена у московской средней школы №857Борис Кавашкин/TASS
Только представьте, какие раньше плели замысловатые косы – «колоски», «баранки», «корзиночки»...
Балетное училище Большого театраВладислав Микоша/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
До конца 1960-х ленты для бантов были атласными, их нужно было постоянно гладить.
Первоклассники 1 сентября – в День знанийО. Иванов/Sputnik
Затем появились капроновые, которые не требовали особого ухода. Из них можно было делать большие пышные банты.
Пионеры с книгами в станице Вешенской Ростовской областиИван Денисенко/Sputnik
Банты в косах девочки носили и во время классных занятий, и во время физкультуры, и на «выход».
Первый день занятий в общеобразовательной средней школе города Южно-СахалинскаВалерий Шустов/Sputnik
В будни использовали коричневые или черные, а вот белые берегли для торжественного случая.
Ученица 1-го класса средней школы №31 Гагаринского района города Москвы Зина АндрияноваБорис Кавашкин/Sputnik
Подписывайтесь на нас в Telegram, VK, Одноклассниках и Дзене