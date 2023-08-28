Лучшие места для селфи в Москве (ФОТО)

Где в Москве можно почувствовать себя как в Центральном парке Нью-Йорка? Как осмотреть весь город с одной смотровой площадки и что необычного может быть в простом бизнес-центре?

Парящий мост в Зарядье

Парк «Зарядье» находится в самом центре Москвы, рядом с Красной площадью. Парящий мост в виде буквы V возвышается над Москвой-рекой и с правильного ракурса можно захватить в кадр Кремль или высотку на Котельнической набережной. На мосту всегда много людей, так что придется постараться, чтобы сделать кадр без посторонних.

Legion Media Legion Media

Авилов Александр/Агентство «Москва» Авилов Александр/Агентство «Москва»

Смотровая площадка Воробьевых гор

Она находится прямо напротив Главного здания МГУ и открывает панорамный вид на Москву. Оттуда видны «Москва-Сити», Белый дом, «Лужники», сталинские высотки и Новодевичий монастырь. С площадки вы сделаете фото на фоне всей Москвы, а потом можно развернуться и сделать фото на фоне МГУ.

Марина Лысцева/TASS Марина Лысцева/TASS

Максим Блинов/Sputnik Максим Блинов/Sputnik

Кремль в Измайлово

Этот игрушечный кремль создали в 2003 году, и сегодня здесь можно увидеть храм, мастерские, музеи и кафе. Вход на территорию бесплатный, так что можно сделать фотографию на фоне любого из зданий ансамбля. Если хотите захватить в кадр весь кремль, встаньте на бело-красном пешеходном мосту.

Максим Блинов/Sputnik Максим Блинов/Sputnik

Красногвардейские пруды

Ставшая модной фотолокация многим напоминает Центральный парк в Нью-Йорке сочетанием зелени и высотных зданий. Чтобы получить удачный ракурс, идите на деревянную площадку около прудов, встаньте поближе к перилам и проверьте, нет ли у вас за спиной стройки.

Зыков Кирилл/Агентство «Москва» Зыков Кирилл/Агентство «Москва»

Смотровая площадка башни «Федерация»

Селфи на высоте 327 метров и с панорамным видом на Москву можно сделать на смотровой площадке одной из башен «Москва-Сити» – Panorama 360. Билет на однократное посещение стоит до 2290 рублей в зависимости от возраста посетителя.

Александр Вильф/Sputnik Александр Вильф/Sputnik

Евгений Биятов/Sputnik Евгений Биятов/Sputnik

Дом Наркомфина

Одно из самых известных конструктивистских зданий советской эпохи стало излюбленным местом фэшн-фотографов. Изначально дом построили для работников Министерства финансов СССР – так дому и дали название. Сейчас без экскурсии в дом могут попасть только его жильцы. Но снаружи фотографироваться разрешено, вход на территорию дома тоже свободный.

Виталий Белоусов/Sputnik Виталий Белоусов/Sputnik

«Белая площадь»

На самом деле это название бизнес-центра, но так стали называть и пространство вокруг него. Локация интересна тем, что современное офисное здание располагается прямо напротив старообрядческого храма. Если правильно выбрать ракурс, можно даже поймать отражение храма в зеркальных окнах бизнес-центра.

Сергей Бобылев/TASS Сергей Бобылев/TASS

Artplay

Креативный кластер построили на месте бывшего завода. Здесь размещаются магазины, кафе, офисы и учебные заведения. Пространство украшено граффити и скульптурами современных художников. Чтобы в кадр поместилась большая часть кластера, лучше забраться повыше, например, пойти на экскурсию по территории с подъемом на крышу. Но обратите внимание, что экскурсии проводят не каждый день и билет стоит приобрести заранее, его цена – 1500 рублей. Без экскурсии на территорию кластера можно попасть бесплатно.

Авилов Александр/Агентство «Москва» Авилов Александр/Агентство «Москва»

Смотровая площадка ЦДМ

На крыше Центрального детского магазина оборудована смотровая площадка. Благодаря расположению ЦДМ в кадр попадут почти все основные достопримечательности центра столицы. Вход находится на 6-м этаже, а билет стоит 199 рублей.

Александр Щербак/TASS Александр Щербак/TASS

Декорации «Мосфильма»

Если фотография на фоне современной Москвы у вас уже есть, можно отправиться в натуральный павильон киностудии «Мосфильм». Там вы найдете декорационный комплекс, воспроизводящий улицы Москвы и Петербурга XIX века. Попасть на «Мосфильм» можно только с экскурсией – в составе большой сборной группы билет стоит до 750 рублей.

Сергей Савостьянов/TASS Сергей Савостьянов/TASS

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