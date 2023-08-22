Балерины, танцующие на легендарном сибирском озере Байкал? Невероятно! (ФОТО)

Мистическая красота сурового озера привлекает к нему миллионы туристов. Но для тех, кому повезет увидеть парящих над водной гладью танцоров, это останется одним из самых сильных впечатлений в жизни.

В середине августа в Бурятии собравшиеся могли увидеть потрясающее шоу: балетные номера на фоне плещущегося озера Байкал. Эффектное выступление было частью Байкальского танцевального фестиваля.

Егор Бельских Егор Бельских

Егор Бельских Егор Бельских

Балет на воде здесь можно увидеть второй год подряд, хотя само мероприятие существует уже шесть лет.

Егор Бельских Егор Бельских

Егор Бельских Егор Бельских

Его инициатором стал Бурятский театр оперы и балета. Этой акцией театр хотел привлечь внимание широкой общественности к экологическим угрозам, в частности к опасности загрязнения уникального озера микропластиком.

Егор Бельских Егор Бельских

Егор Бельских Егор Бельских

Сцену установили прямо на берегу озера, и декорациями для выступления стал сам Байкал. В балетной программе фестиваля были отрывки из «Корсара», «Красавицы Ангары», современная хореография и многое другое. Чтобы принять участие в фестивале, в Бурятию приехали солисты Мариинского театра, Музыкального театра Карелии, Пермского и Астраханского театров.

Егор Бельских Егор Бельских

Егор Бельских Егор Бельских

На закате зрителей ожидало и вовсе совершенно фантастическое зрелище: 14 балерин станцевали отрывок из балета «Лебединое озеро».

Егор Бельских Егор Бельских

Егор Бельских Егор Бельских

Также в рамках фестиваля прошли фотовыставки, посвященные проблемам экологии, мастер-классы и экоквесты.

Егор Бельских Егор Бельских

Егор Бельских Егор Бельских

Директор Бурятского театра оперы и балета Дмитрий Далыков рассказал, что организаторы рассчитывают сделать мероприятие международным. При благоприятном стечении обстоятельств зарубежных исполнителей здесь можно будет увидеть уже в следующем году.

Егор Бельских Егор Бельских

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