Как испечь советский торт-безе «Татарстан» (РЕЦЕПТ)

Этот воздушный торт-безе был одним из символом Татарстана. Но в магазинах поймать его было трудно - мгновенно раскупали.

История легендарного торта «Татарстан» уходит корнями в 1970-е годы. В то время молодой мастер-кондитер Зураб Хубулава был направлен в Казань для руководства кондитерской фабрикой «Заря».

Получив в управление довольно старое предприятие, Хубулава решил, что его необходимо модернизировать. Он обновил оборудование, расширил площадь предприятия и увеличил количество сотрудников. Это позволило «Заре» стать одним из лидеров среди советских кондитерских предприятий того времени.

Другой целью Хубулавы было создание нового десерта - отличного от традиционных местных, но сохраняющего культуру региона. Торт должен был получиться сладким и долго храниться. Поэтому кондитеры делали его без бисквитных коржей и только с сухими яичными белками (в нашем рецепте мы будем использовать свежие ингредиенты).

Вместе с коллегами Ниной Тягуновой и Хасибой Зариповой Хубулава разработал и изготовил новый торт-безе.

Практически в одночасье новый торт стал сенсацией. Люди стояли в очередях, приезжали даже ночью, чтобы записаться в лист ожидания.

Туристы стремились попробовать этот торт в Казани и увезти его домой, чтобы поразить друзей необычным лакомством из Татарстана. Торт «Татарстан» стал идеальным сувениром.

По своему составу торт немного напоминает знаменитый десерт «Павлова». Белковые слои безе смазаны яичным кремом и клюквенным джемом. Сверху он был украшен безе и шоколадом.

Сегодня этот торт уже не так популярен, как 50 лет назад, но его по-прежнему можно купить в некоторых кондитерских Казани.

Ценители десертов из безе адаптировали классический рецепт для домашних условий. Например, существуют вариации с орехами и без клюквенного джема.

Взяв за основу один из распространенных рецептов, я решила придать татарскому торту сезонной свежести. А именно, вместо клюквы я использовала свежую смородину. Своим кисловатым вкусом она также компенсирует сладость коржей безе и крема. И я добавляю ягоды не между слоями торта, а использую их в качестве декора сверху.

Чтобы испечь этот торт, требуется немало терпения. Но результат станет восхитительной наградой для тех, кто любит сладкое и безе. Нежные, воздушные коржи безе тают во рту. Крем придает мягкость, а орешки и кислые ягоды - структуру и особый вкус всему десерту.

Ингредиенты для торта диаметром 15 см:

Юлия Мулино Юлия Мулино

Коржи:

Белки 3 яиц

Сахар (сахарная пудра) - 215 г

Ванильный сахар - 1 ч. л.

Кешью - 50 г (по желанию)

Декор 1 (безе):

Белки 2 яиц

Сахар (сахарная пудра) - 200 г

Крем:

Масло сливочное (комнатной температуры) - 250 г

Сахар (сахарная пудра) - 200 г

Белки 3 яиц

Клюквенный джем - 1-2 ст. ложки (я не добавляла)

Декор 2:

Красная смородина

Приготовление:

1. Начнем с приготовления безе. Важно помнить, что во время всего процесса, работая с белками, необходимо избегать попадания в них жира, так как это будет препятствовать образованию пены. Вся посуда, венчик и руки должны быть чистыми. Вымойте яйца. Осторожно отделите белки от желтков.

Юлия Мулино Юлия Мулино

2. Взбейте яичные белки до образования легкой пены.

Юлия Мулино Юлия Мулино

3. Постепенно добавляйте сахар (лучше растереть его в сахарную пудру).

Юлия Мулино Юлия Мулино

4. Затем нужно взбивать белки до образования пиков в перевернутой миске.

Юлия Мулино Юлия Мулино

5. Переложите яичные белки в кондитерский мешок.

Юлия Мулино Юлия Мулино

6. Переверните противень вверх дном, выстелите его журнальными листами и положите на них бумагу для выпечки. Это необходимо для того, чтобы меренги равномерно прогревались.

Юлия Мулино Юлия Мулино

7. Сформируйте меренги в виде ракушек. Я решила сделать их небольшими, около 2 см. Но обычно они бывают размером в 3-4 см.

Юлия Мулино Юлия Мулино

8. Выпекайте маленькие меренги в течение 30 минут при температуре 120℃. Оставьте остывать в выключенной духовке еще на 40 минут. Для больших меренг может потребоваться больше времени. Они должны получиться белыми и ровными, гладкими снизу.

Юлия Мулино Юлия Мулино

9. Я измельчила сахар в сахарную пудру.

Юлия Мулино Юлия Мулино

10. Для коржей необходимо отделить белки от желтков. В белки всыпать ванильный сахар и немного сахарной пудры.

Юлия Мулино Юлия Мулино

11. Взбивайте, постепенно добавляя сахар. Когда смесь станет плотной, а на белках появятся пики - все готово.

Юлия Мулино Юлия Мулино

12. На той же бумаге и противне нужно приготовить 3 блинчика диаметром 15 см. Затем из кондитерского мешка равномерно отсадить яично-белковую массу на каждый кружок.

Юлия Мулино Юлия Мулино

13. Кешью порубить ножом и обжарить на сковороде, пока орешки не станут золотистыми.

Юлия Мулино Юлия Мулино

14. Посыпать орехами коржи.

Юлия Мулино Юлия Мулино

15. Выпекать при температуре 120℃ в течение 60-80 минут. Затем дать коржам остыть.

Юлия Мулино Юлия Мулино

16. Пока коржи пекутся, можно приготовить крем. Заранее достаньте сливочное масло. Оно должно быть очень мягким. Отделите яичные белки от желтков.

Юлия Мулино Юлия Мулино

17. В белки подмешайте всю сахарную пудру.

Юлия Мулино Юлия Мулино

18. Поставьте миску на водяную баню и нагрейте до 50-70℃, помешивая.

Юлия Мулино Юлия Мулино

19. Начните взбивать белки миксером. Температура массы не должна подниматься выше 70℃. Масса будет белой, гладкой и эластичной.

Юлия Мулино Юлия Мулино

20. Снимите массу с огня, охладите ее, поместив в большую емкость с ледяной водой.

Юлия Мулино Юлия Мулино

21. Поместите яичные белки в чашу планетарного миксера. Начните взбивать. Температура смеси не должна превышать 25℃. Взбивать около 5 минут.

Юлия Мулино Юлия Мулино

22. Начните добавлять мягкое сливочное масло, по 2 чайные ложки за раз.

Юлия Мулино Юлия Мулино

Сливочное масло должно быть очень мягким.

Юлия Мулино Юлия Мулино

Каждая порция масла должна хорошо смешаться со сливками.

Юлия Мулино Юлия Мулино

В результате получится воздушный, мягкий крем.

Юлия Мулино Юлия Мулино

На этом этапе можно добавить однородный клюквенный джем. Достаточно одной столовой ложки. Аккуратно вмешайте его в крем. Я этот шаг пропустила.

23. Пора собрать торт и кисточкой смазать его кремом.

Юлия Мулино Юлия Мулино

24. Края покрываем глазурью.

Юлия Мулино Юлия Мулино

25. Боковые стороны украшаем безе.

Юлия Мулино Юлия Мулино

26. Верх торта украсят свежие ягоды смородины.

Юлия Мулино Юлия Мулино

27. Торт нужно поставить в холодильник на ночь, чтобы он пропитался.

Юлия Мулино Юлия Мулино

28. Приятного аппетита!

Юлия Мулино Юлия Мулино

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