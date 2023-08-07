Как модно одеться в русском стиле? (ФОТО)

Интерес к старинному костюму в России возрождается. Люди постепенно переосмысливают традиции, создавая на основе устаревших и некомфортных нарядов актуальные предметы гардероба. И они отлично сочетаются с тем, что мы привыкли носить каждый день. Так в шкафы возвращаются косоворотки, кафтаны и венцы.

Используйте орнаменты

Орнаменты широко использовались на Руси для оформления одежды и обуви. Сейчас знание значений орнаментов – удел специалистов, а современные дизайнеры просто используют их как украшение. Можно найти худи, шоперы и джинсы с русскими рисунками.

@luba_teptsova; @berezka_rulit @luba_teptsova; @berezka_rulit

Носите венцы и ленты

Все знают про кокошники, но на руси носили еще и венцы. Разница в том, что кокошник носили замужние женщины, а венец – девушки. Венец меньше кокошника, благодаря чему легко заменит обруч для волос.

@kotoma.brand @kotoma.brand

Девушки вплетали в косы ленты, чтобы показать готовность к вступлению в брак. Богатые крестьянки могли носить в косе по несколько шелковых лент, и девушки сами украшали их концы, подчеркивая индивидуальность. Потом, выходя замуж, они раздавали ленты своим подругам. Сегодня уметь вплетать ленты совсем необязательно – можно найти ленты на резинке.

@zbfolk @zbfolk

Нижняя юбка, завеска и пояс

Если вы носите длинные юбки, их вид можно сделать более интересным, поддев чуть более длинную нижнюю. В Сибири ее называли «низик» и надевали под верхнюю юбку или сарафан. Низик специально шили немного длиннее, чтобы кружево выглядывало из-под основного наряда.

@ternika_craft @ternika_craft

Еще один элемент народного костюма, который легко впишется в гардероб – завеска. Ее также называют «понёва» – это вторая юбка, которую надевают поверх одежды. Полы понёвы не сшиваются, и в разрезах видна основная юбка. Завеска могла быть и праздничной, и ежедневной, и траурной – в зависимости от украшения и покроя.

@emelyanova_market @emelyanova_market

Вместо ремня можно надеть пояс. Он был самым важным предметом русского костюма — считалось, что пояс защищает от нечисти, и его не снимали даже в бане. С ним связывали множество поверий и обрядов. Например, чтобы защитить себя и ребенка, беременные женщины надевали пояс мужа.

@luba_teptsova @luba_teptsova

Кафтаны

Кафтан – верхняя одежда, которую оба пола носили весной и осенью. Они отличаются по покрою, отделке, материалу – поэтому можно подобрать вариант на любой вкус и заменить им косуху или тренч.

@berezka_rulit @berezka_rulit

Традиционные украшения

Можно легко найти копии старинных украшений или современные изделия по мотивам – например, серьги из фарфора на втором фото.

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Косоворотка с джинсами

Исторически, косоворотка – мужская рубашка, но сейчас их носят и женщины. Кстати, разрез у рубашки должен быть именно на левой стороне.

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