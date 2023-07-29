10 российских произведений паблик-арта за рубежом

Произведения русских авторов можно найти не только в музеях и выставочных залах по всему миру, но и в парках, на площадях и в других публичных пространствах.

1. Андрей Филиппов. «Пила». Салоники, Греция

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Художник Андрей Филиппов задумал проект «Пила» после сноса Берлинской стены. В 2006-м он реализовал его на выставке Modus R в Майами, а спустя год – на 1-й Биеннале современного искусства в Салониках. Стальное полотно пилы с огромными зубцами буквально вырастает из-под земли – это и граница между Востоком и Западом, и противостояние между капиталистическим и социалистическим блоками.

2. Сергей Катран. «Нео-Вавилонский диалог». Этрета, Франция

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В старинных садах Этрета растет более 150 тыс. растений. В 2015-м их дополнили современным искусством – обширное зеленое пространство преобразилось благодаря коллекционеру Марине Лебедевой и ландшафтным архитекторам Александру Гривко и Марку Думасу. Прогуливаясь по аллеям садов, можно увидеть «Ракушку» Алены Коган и терракотовые скульптуры Сергея Катрана «Нео-Вавилонский диалог». Последние – визуальное воплощение звуковой волны при произнесении слова «искусство» на разных языках.

3. Аристарх Чернышев. «UserPic». Люцерн, Швейцария

Работа впервые выставлена в 2014 году в Москве на фестивале «Круг света» Пресс-Фото Пресс-Фото

Видеоскульптура – это результат эксперимента с 3D-текстурой и RGB LED-технологией. Сам художник называет эту работу монументом аватару пользователя. А ее постоянная изменчивость как раз и воплощает ситуацию, когда мы видим лишь тот образ, который хотят представить люди в социальных сетях. Всмотреться в изображение, которое появляется на этой «ленте Мебиуса», могут гости арт-парка La collection’ Air на территории люцернского отеля Chateau Gütch, где находится работа. В парке и отеле есть и другие произведения российских авторов, в том числе произведения Василия Клюкина, Николая Полисского, Ани Желудь, AES+F.

4. Илья и Эмилия Кабаковы. «Обозреватель», Кастелло-ди-Ама, Италия

В поместье Кастелло-ди-Ама вот уже несколько десятилетий не только производят вино, но еще ищут гения места вместе с современными художниками. Есть здесь и работа дуэта Ильи и Эмилии Кабаковых «Обозреватель», спрятанная в старом доме садовника. Разглядывать, что скрывается за его стенами, нужно в телескоп из хозяйского дома – в окуляр видны ангелы и люди, ведущие разговор за столом.

5. Адиль Алиев. «Скрипач Нестор». Остров Линтусало, Финляндия

Возле паромной переправы острова Линтусало на озере Сайма можно увидеть сидящего на валуне музыканта, который играет на скрипке для кольчатой нерпы, выглядывающей из воды. Эта скульптура художника Адиля Алиева появилась здесь в 2019 году. На ее создание вдохновила история местного кузнеца Нестора Рипонена. Он жил здесь в 1912–1986 годах и был, помимо прочего, неплохим музыкантом и хорошо играл на скрипке, гармонике, аккордеоне и мандолине. Однажды Нестор заметил, что послушать его приплыла сайменская кольчатая нерпа – случай исключительный, ведь она считается редким животным.

6. Виктор Поляков. «Exodus». Шэньчжэнь, Китай

Виктор Поляков работает на стыке разных жанров, создавая кинетические скульптуры, в которых свет и движение становятся главными действующими лицами. В 2015 году для Новой Третьяковки он создал фигуру «Exodus», которая отбрасывала тени на фасад музея, превратив его в арт-объект. Несколько лет назад на одной из площадей Шэньчжэня в Китае появилась новая версия этой работы. Шестиметровая кинетическая скульптура состоит из четырех независимо двигающихся элементов, которые отбрасывают разноцветные блики на окружающее пространство.

7. Николай Полисский. «Корни Луары». Блуа, Франция

Работы главного русского ленд-арт-художника как будто всегда находились там, где установлены. Есть объект Полисского и на территории замка Шомон-сюр-Луар, построенного Дианой де Пуатье в окрестностях Блуа, где регулярно проводятся фестивали садов. В постоянной экспозиции находятся «Корни Луары» – работа из сплетенных корней топляка.

8. Адиль Алиев. «Мне бы в небо». Иу, Китай

Первую работу из этой серии скульптор создал в 16 лет: он изобразил Гагарина не покорителем космоса, а ребенком, который мечтает о путешествиях к далеким звездам.

С тех пор в серии появились Наполеон, Кутузов, Суворов и другие персонажи. Над шестиметровой фигурой для тематического парка Futian Wet Land Park в китайском городе Иу Алиев работал две недели: мальчишка в растянутой майке и помятой кастрюле вместо шлема смотрит куда-то вверх, а сопровождают его две веселых собачки.

9. Zukclub. «Mind gap». Тулум, Мексика

Объединение Zukclub хорошо знают в Москве благодаря муралам – портретам известных писателей и поэтов, которые художники создавали на фасадах жилых домов. Но для резиденции художников в мексиканском Тулуме Сергей Овсейкин и архитектор Кирилл Костеев прямо в джунглях создали арт-объект в форме космического корабля под названием «Mind gap». Четырехметровая металлическая «летающая тарелка», украшенная ярким узором – «летающий объект возрастом более 900 тысяч лет», на котором на Землю, возможно, прилетели Homo antecessor, «люди предшествующие».

10. Роман Ермаков. «La Paloma». Буэнос-Айрес, Аргентина

В одном из интервью Роман Ермаков рассказывал, что паблик-арт невозможен без диалога со зрителями. Когда такая работа начинает немного менять вокруг себя пространство, «создавать уникальный код местности», значит, художник свою задачу выполнил. В 2020 году в Буэнос-Айресе, в Palmira Estudios, появилась трогательная голубка – скульптура нежного-голубого цвета «La Paloma». По признанию самого художника, она стала первой работой, для которой он не делал набросков.

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