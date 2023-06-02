Как советские знаменитости отдыхали на даче (ФОТО)

Советская дача - это не загородное поместье, а чаще всего простой деревянный дом с огородом и удобствами на улице. Как правило, такие садовые участки использовались, чтобы выращивать овощи и фрукты, а также для отдыха по выходным.

1. Майя Плисецкая

Василий Малышев/Sputnik Василий Малышев/Sputnik

Самая известная русская балерина с супругом композитором Родионом Щедриным обожала отдыхать на даче в Литовской ССР, недалеко от города Тракай. Плисецкая всегда отмечала «прекрасную тишину» этих мест.

Василий Малышев/Sputnik Василий Малышев/Sputnik

2. Любовь Орлова

Василий Малышев/Sputnik Василий Малышев/Sputnik

Звезды советского кинематографа, актриса Любовь Орлова и ее супруг, режиссер Григорий Александров были теми редкими людьми того времени, которые обладали собственной шикарной дачей, причем вблизи Москвы. Их творчество было по душе самому Сталину, и он подарил им целый гектар земли во Внуково в конце 1930-х, где они построили дом.

Василий Малышев/Sputnik Василий Малышев/Sputnik

Интерьер внутри поражал гостей, особенно зал с камином, о доме даже написал американский журнал Life.

3. Борис Пастернак

Universal History Archive/UIG/Getty Images Universal History Archive/UIG/Getty Images

Можете представить себе великого писателя с лопатой? Дачный участок с домом автор «Доктора Живаго» получил в конце 1930-х в Переделкино, в «писательском поселке». И ему на самом деле очень нравилось заниматься огородом и садом.

TASS TASS

Вот как его описывала дочь писателя Корнея Чуковского Лидия, когда приехала в поселок: «стоял на корточках за дачным забором: коричневый, голый до пояса, весь обожжённый солнцем; он полол гряды на пологом, пустом, выжженном солнцем участке».

4. Сергей Прокофьев

Sputnik Sputnik

На своей подмосковной даче в поселке Николина Гора знаменитый композитор и пианист провел последние восемь лет жизни. Это был дачный кооператив для работников науки и искусства, построенный в 1926 году. Сергей Прокофьев приобрел здесь дом в 1946 году у солистки Большого театра Валерии Барсовой.

Прокофьев посвятил свою жизнь музыке, и здесь написал оперу «Война и мир», сюиту «Зимний костер» и балет «Каменный цветок», которые и сегодня ставят на сценах московских и петебургских театров.

5. Андрей Миронов

В.Пищальников/Sputnik В.Пищальников/Sputnik

Главный сердцеед советского кино Андрей Миронов любил проводить время на даче в подмосковном поселке Красная Пахра. Это был тоже поселок для советской интеллегенции.

В.Пищальников/Sputnik В.Пищальников/Sputnik

Соседями актера были режиссеры Андрей Тарковский и Эльдар Рязанов, а также артист Владимир Высоцкий.

6. Валентина Терешкова

Александр Моклецов/Sputnik Александр Моклецов/Sputnik

Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова с матерью и с подругой по аэроклубу на даче под Ярославлем. В этих местах она родилась и выросла.

Sputnik Sputnik

7. Георгий Жуков

Е. Стоналов/Sputnik Е. Стоналов/Sputnik

Маршал Георгий Жуков, выдающийся полководец Великой Отечественной войны, после победы под Москвой получил в пожизненное распоряжение от Сталина большую дачу в Сосновке под Москвой.

Как вспоминала его дочь, на всех предметах, от мебели до посуды, были инвентаризационные номера. Вокруг был огромный лес и яблоневый сад (подробнее о Жукове рассказываем здесь).

8. Никита Хрущев

Сергей Смирнов/Sputnik Сергей Смирнов/Sputnik

Советские лидеры могли пользоваться государственными дачами как в Московской области, так и на южных курортах страны. Никита Хрущев с семьей жил в правительственном особняке на Ленинских (ныне Воробьевых) горах и отдыхал на даче в Подмосковье и в Крыму.

Sputnik Sputnik

После своей отставки в 1964 году он провел последние годы жизни на даче на западе Подмосковья. Его увлечением стал огород: как-то ему удалось вырастить сразу 200 кустов помидоров!

9. Леонид Брежнев

Владимир Мусаелян/TASS Владимир Мусаелян/TASS

Одна из самых известных правительственных дач располагалась в Ялте (Крым) и была построена в середине 1950-х. Там проводили отпуска Никита Хрущев, а затем и Леонид Брежнев. Брежнев очень любил эту дачу, и регулярно устраивал здесь встречи с первыми лицами стран социалистического блока.

Владимир Мусаелян/TASS Владимир Мусаелян/TASS

10. Михаил Горбачев

Архивное фото Архивное фото

В распоряжении последнего советского лидера также были дачи на курортах страны, где он принимал правительственные делегации. А вот последние годы своей жизни Горбачев, ушедший в 2022 году, провел на даче в Подмосковье.

Sputnik Sputnik

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