Как за 300 лет Пермь из индустриальной провинции превратилась в культурную столицу Урала (ФОТО)

Известнейшие архитекторы прошлого строили в этом городе заводов усадьбы, театры и парки. А в наши дни Пермь стала и центром современной культуры.

1. Старинный уральский город Пермь на реке Каме отмечает 300-летие. Его история началась со строительства Егошихинского медеплавильного завода 15 мая 1723 года (4 мая по старому стилю). Он работал всего 60 лет из-за истощения рудных запасов, однако рабочий поселок, который появился вокруг этого завода, и стал точкой отсчета для целого города. В середине XIX века в Перми насчитывалось 20 тыс. человек, а сегодня – более миллиона.

Вид Перми Сергей Прокудин-Горский; Legion Media Сергей Прокудин-Горский; Legion Media

2. Уже в первой половине XIX века Пермь стала важным транспортным узлом. По уральским рекам Чусовой и Каме в европейскую часть Российской империи шли не только изделия из металла и железа. Главным товаром была соль, которую в больших количествах добывали в Пермской губернии (даже названия городов указывают на «соляные» корни – Усолье, Соликамск).

Панорама города Сергей Прокудин-Горский; Legion Media Сергей Прокудин-Горский; Legion Media

3. В 1899 году в Перми открылся первый (и крупнейший – 840 метров) на Урале железнодорожный мост через реку Каму. В то время железная дорога вела из Перми до города Котласа в Архангельской области (почти 900 км!). Пролеты восстанавливали в 1920-х (из-за Гражданской войны) и во время ремонта в конце 1980-х. Мост работает до сих пор.

Мост через Каму Сергей Прокудин-Горский; Legion Media Сергей Прокудин-Горский; Legion Media

4. Одно из главных градообразующих предприятий Перми – это Мотовилихинские заводы, построенные еще в 1736 году. Именно здесь была запущена первая в регионе мартеновская печь, также здесь производили артиллерию для войск Российской империи.

В советские годы Мотовилихинские заводы занимались не только выпуском артиллерии (четверть всех артиллерийских систем Красной армии во время Великой Отечественной войны была сделала здесь), но машиностроением для сельского хозяйства, а также делают нефтяное оборудование (в Перми находится крупный нефтеперерабатывающий завод).

Мотовилиха Общественное достояние; Legion Media Общественное достояние; Legion Media

5. В годы Великой Отечественной войны в Пермь (и область) было эвакуировано более 120 промышленных предприятий, это был один из ключевых индустриальных центров СССР.

Несмотря на это, исторически Пермь всегда была еще и культурной столицей Урала.

Вид с реки Камы Общественное достояние; Legion Media Общественное достояние; Legion Media

6. Пермский театр оперы и балета, основанный в 1870-х, носит имя композитора Петра Чайковского. Это единственный в России театр, где были поставлены всего его 10 опер и три балета. Во время Великой Отечественной войны в этом театре выступали эвакуированные в Пермь артисты Мариинского театра. А сегодня здесь можно увидеть нестареющую классику.

Пермский театр оперы и балета Общественное достояние; Legion Media Общественное достояние; Legion Media

7. Дома с историей здесь буквально на каждом шагу! Этот величественный особняк на Монастырской улице, построенный в стиле классицизма в 1880-х, на самом деле местный краеведческий музей. В гостиной этого дома часто устраивают музыкальные вечера.

Дом Мешкова Общественное достояние; Legion Media Общественное достояние; Legion Media

8. Художественная галерея Перми располагается в Спасо-Преображенском кафедральном соборе середины XVIII века. Под выставочное пространство храм отдали в 1922 году, когда большевики стали бороться с религиозными проявлениями. В художественной галерее можно увидеть уникальные деревянные скульптуры, которые изображают православных святых.

Пермская художественная галерея Общественное достояние; Legion Media Общественное достояние; Legion Media

9. В 1940 году Пермь была переименовала в Молотов. Смена произошла в честь 50-летия председателя Совета народных комиссаров СССР Вячеслава Молотова. Историческое название городу вернули в 1957 году на волне разногласий Молотова и Хрущева.

Комсомольский проспект Общественное достояние; Legion Media Общественное достояние; Legion Media

10. Но, пожалуй, самым любимым маршрутом для прогулок у местных жителей и туристов неизменно остается набережная Камы. Она растянулась почти на 4 км. К ней ведут три спуска: у Речного вокзала, у Соборной площади и у Коммунального моста. Прогулочные аллеи располагаются на разных уровнях. А главная фототочка сегодня – это огромная надпись «Счастье не за горами», которая появилась здесь в 2009 году. Кстати, на пляже реки Двины в Архангельске есть и «ответ» – «Счастье не за морями». Но это уже другая история.

Набережная Камы Общественное достояние; Legion Media Общественное достояние; Legion Media