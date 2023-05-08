Окна ТАСС: как советские художники приближали победу над фашистами

Они работали в три смены и делали по 1000 плакатов ежесуточно, чтобы подбодрить армию и трудящихся в тылу.

22 июня 1941 года в СССР началась Великая Отечественная война. Уже через три дня, 25 июня, была создана редакция по выпуску агитационных плакатов, которые назвали «Окна ТАСС».

15 миллионов плакатов

Авторами идеи были члены Московской организации Союза художников Михаил Черемных, Николай Денисовский и Павел Соколов-Скаля. Они предложили делать постеры с сочетанием яркой иллюстрации и хлесткого четверостишия на военную тематику. Плакаты должны были поднимать боевой дух Красной армии и работников тыла. Главными художниками объединения были знаменитые «Кукрыниксы» – творческий коллектив, куда входили Николай Куприянов, Порфирий Крылов и Николай Соколов.

В. Горяев/ТАСС В. Горяев/ТАСС

ТАСС расшифровывается как «Телеграфное агентство Советского Союза» – именно через это издание проходили все сводки Информационного бюро, поэтому агентство получало новости быстрее всех. В связи с этим контролировать содержание продукции и оперативность ее выхода поручили ТАСС.

М. Соловьев/ТАСС М. Соловьев/ТАСС

Свое название военные плакаты получили как продолжение знаменитых революционных «Окон РОСТА». Эти агитационные листы создавались в годы Гражданской войны, в поддержку Красного движения тем же агентством, которое тогда называлось Российское телеграфное агентство (РОСТА). Они размещались на пустых витринах магазинов, и за это их назвали «Окнами».

В. Айвазян/ТАСС В. Айвазян/ТАСС

Работа в редакции была поставлена жестко: от изготовления оригинала до выхода готового плаката проходило не более 24 часов, а в изображении нельзя было использовать больше 10 цветов. В коллективе трудились 560 художников, работа шла в три смены, ежесуточно выходило до 1000 экземпляров.

Кукрыниксы/ТАСС Кукрыниксы/ТАСС

«Окна» печатали при помощи трафаретов – это ручной способ печати, при котором на вырезанную в трафарете область наносят краску, а потом трафарет снимают. Можно было использовать менее трудоемкие и времязатратные способы печати, но тогда плакаты не были бы такими яркими.

П. Саркисян/ТАСС П. Саркисян/ТАСС

С 25 июня 1941 года по 29 декабря 1946 года вышло 15 млн плакатов. Их отправляли на фронт, клеили на досках объявлений, фонарных столбах, витринах и заборах. Особые картинки делали для партизан – маленькие листовки 30х20 см.

П. Шумихин/ТАСС П. Шумихин/ТАСС

В. Иванов/ТАСС В. Иванов/ТАСС

На самом деле плакатов, вероятно, было намного больше. Редакции по типу московской, но под другими названиями, создавались в разных городах СССР: Ленинграде (сегодня – Санкт-Петербург), Иркутске, Куйбышеве (сегодня – Самара), Горьком (сегодня – Нижний Новгород), Перми и других.

Победа над нацистской пропагандой

Йозеф Геббельс, министр пропаганды нацистской Германии, был в бешенстве от плакатов, которые высмеивали немецкую армию. Все работники редакции «Окон» были заочно приговорены к смертной казни. Дубликаты отправляли за границу, поэтому колкие карикатуры были известны по всему миру.





Кукрыниксы/ТАСС Кукрыниксы/ТАСС

По «Окнам ТАСС» можно отследить важнейшие моменты в истории Великой Отечественной войны: многие из них посвящены героическим поступкам и битвам. Например, плакат ниже посвящен подвигу летчика Николая Гастелло: его самолет был подбит и загорелся. Вместо того чтобы покинуть самолет, он направил его на колонну вражеской техники и взорвался вместе с ней.

П. Соколов-Скаля/ТАСС П. Соколов-Скаля/ТАСС

Подвиг художников

Редакции продолжали выпускать плакаты, несмотря на тяжелые условия работы. Во время битвы за Москву из-за дефицита масляного растворителя художники работали со скипидаром и ацетоном. Окна по ночам открывать запретили ради светомаскировки, и в ночные смены скорая помощь увозила с отравлениями от трех до шести работников.

П. Соколов-Скаля/ТАСС П. Соколов-Скаля/ТАСС

В Ленинграде во время блокады весной 1942 года в редакции остался всего один сотрудник – Василий Селиванов. Он выполнял работу и художника, и редактора, и сам же расклеивал плакаты. Селиванов создал 108 «Окон», каждое тиражом до 3 тыс. экземпляров.

П. Соколов-Скаля/ТАСС П. Соколов-Скаля/ТАСС

Некоторые сотрудники московской редакции получили государственные премии и были награждены медалями «За оборону Москвы».

М. Черных/ТАСС М. Черных/ТАСС

М. Черных/ТАСС М. Черных/ТАСС

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