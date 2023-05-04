Что в России пишут на латинице?

В международном аэропорту Шереметьево в МосквеМаксим Блинов/Sputnik
В метро, аэропортах, на вокзалах, стадионах и таможне навигация переведена на английский язык, а кое-где и на китайский.
Остановки в общественном транспорте в крупных городах стали оглашать в том числе на английском. Это началось после Олимпиады в Сочи в 2014 году и чемпионата мира по футболу 2018 года, который прошел в России.
Метро «Пушкинская»Сергей Бобылев/TASS
В крупных городах на адресных табличках и информационных щитах ключевые топонимы указаны на латинице. Имена собственные транслитерированы, а не переведены: к примеру, станция «Китай-город» записана как Kitay-gorod, а не China Town.
Пограничный пункт «Торфяновка» на границе России и ФинляндииПетр Ковалев/TASS
На автомагистралях при въезде в приграничные населенные пункты топонимы на дорожных знаках прописаны на кириллице и на латинице.
Кофейня в историческом центре ВыборгаЕкатерина Чеснокова/Sputnik
В городах и поселках близ границы можно встретить переводы вывесок на язык соседней страны: так владельцы заведений демонстрируют клиентоориентированность по отношению к гостям России.
В Санкт-ПетербургеАлексей Даничев/Sputnik
Использование латиницы не всегда ориентировано на иностранцев. Латиницу используют или миксуют с кириллицей, например при нейминге заведений или брендов. Иногда это смотрится… оригинально.
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