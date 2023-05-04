Что в России пишут на латинице?

И русский язык, и государственные языки российских национальных республик используют только кириллицу. Однако латиницу тоже можно встретить на каждом шагу.

На транспортных схемах и указателях

В международном аэропорту Шереметьево в Москве Максим Блинов/Sputnik Максим Блинов/Sputnik

В метро, аэропортах, на вокзалах, стадионах и таможне навигация переведена на английский язык, а кое-где и на китайский.

Остановки в общественном транспорте в крупных городах стали оглашать в том числе на английском. Это началось после Олимпиады в Сочи в 2014 году и чемпионата мира по футболу 2018 года, который прошел в России.

Метро «Пушкинская» Сергей Бобылев/TASS Сергей Бобылев/TASS

В крупных городах на адресных табличках и информационных щитах ключевые топонимы указаны на латинице. Имена собственные транслитерированы, а не переведены: к примеру, станция «Китай-город» записана как Kitay-gorod, а не China Town.

На приграничных территориях

Пограничный пункт «Торфяновка» на границе России и Финляндии Петр Ковалев/TASS Петр Ковалев/TASS

На автомагистралях при въезде в приграничные населенные пункты топонимы на дорожных знаках прописаны на кириллице и на латинице.

Кофейня в историческом центре Выборга Екатерина Чеснокова/Sputnik Екатерина Чеснокова/Sputnik

В городах и поселках близ границы можно встретить переводы вывесок на язык соседней страны: так владельцы заведений демонстрируют клиентоориентированность по отношению к гостям России.

На коммерческих вывесках

В Санкт-Петербурге Алексей Даничев/Sputnik Алексей Даничев/Sputnik

Использование латиницы не всегда ориентировано на иностранцев. Латиницу используют или миксуют с кириллицей, например при нейминге заведений или брендов. Иногда это смотрится… оригинально.

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