12 главных советских песен о Родине и коммунизме (ВИДЕО)

Эти песни были написаны талантливыми поэтами и композиторами и стали по-настоящему любимы народом. Многие популярны до сих пор.

Советские патриотические песни воспевали передовиков производства, молодых энтузиастов, красоту природы страны и, конечно, верность Коммунистической партии и Ленину.

1. Гимн пионеров (1922)

Одна из первых советских песен, которая получила народное признание – это, как ни странно, гимн пионеров. Он был написан поэтом Александром Жаровым и пианистом Сергеем Кайдан-Дешкиным с подачи супруги Владимира Ленина Надежды Крупской. Гимн легко перекладывается для пионерского горна.

Эти строки знакомы каждому человеку, родившемуся в советское время!

Взвейтесь кострами, синие ночи!

Мы пионеры – дети рабочих!

Близится эра светлых годов,

Клич пионеров: «Всегда будь готов!»

2. «Широка страна моя родная» (1936)

Эта песня изначально была написана для известного фильма «Цирк» с Любовью Орловой в главной роли, но впоследствии стала популярной как самостоятельное произведение. Ее первые аккорды стали заставкой (джинглом) для Всесоюзного радио. Кроме того, песню учили дети всей страны на школьных уроках музыки. После распада СССР в 1991 году ее даже предлагали сделать гимном России.

Широка страна моя родная,

Много в ней лесов, полей и рек!

Я другой такой страны не знаю,

Где так вольно дышит человек.

3. «Москва майская» (1937)

В 1937 году страна отмечала 20-летие, и эта песня была написана для документального фильма «Двадцатый май». В первой версии были строчки с упоминанием Сталина, однако после 1959 года их убрали. «Москву майскую» часто можно услышать в исполнении хоров, как детских, так и взрослых. Начинается она так:

Утро красит нежным светом стены древнего Кремля,

Просыпается с рассветом вся Советская земля.

4. «Марш энтузиастов» (1940)

Еще одна песня, исполненная Любовью Орловой и ставшая безумно популярной в народе. В 1940 году она прозвучала в кинофильме «Светлый путь» о неграмотной девушке из деревни, которая становится передовиком ткацкого производства и получает Государственную премию. Настоящая мечта!

В буднях великих строек, в веселом грохоте, в огнях и звонах,

Здравствуй, страна героев, страна мечтателей, страна ученых!

5. «Марш коммунистических бригад» (1958)

Советские 1950-е были годами освоения целины и подъема экономики страны после Великой Отечественной войны. Главными энтузиастами были молодые комсомольцы, готовые отправиться в самые дальние края. И у них было огромное количество песен. Одна из первых так и называлась – «Марш коммунистических бригад».

Сегодня мы не на параде, мы к коммунизму на пути.

В коммунистической бригаде с нами Ленин впереди!

6. «Песня о тревожной молодости» (1958)

А эта песня посвящена трудным годам юных комсомольцев, которые только начинали дорогу к светлому будущему в 1920-х. Она была написана для кинофильма «По ту сторону», но, как и многие другие кинопесни, стала популярна сама по себе.

Забота у нас простая, забота наша такая:

Жила бы страна родная, и нету других забот!

7. «Ну что тебе сказать про Сахалин?» (1965)

В год 40-летия комсомольской организации Сахалина на этом отдаленном дальневосточном острове побывали поэт Михаил Танич и композитор Ян Френкель и написали после путешествия эту песню. Первой ее исполнила певица Нина Дорда, но затем она появилась и у Марка Бернеса, и у Юрия Визбора, и у Иосифа Кобзона. И даже у современного исполнителя Игоря Николаева, для которого Сахалин – это родина.

А почта с пересадками летит с материка

До самой дальней гавани Союза,

Где я бросаю камушки с крутого бережка

Далекого пролива Лаперуза.

8. «Прощание с Братском» (1968)

Сибирский город Братск известен как место всесоюзной стройки. Сюда приезжали бригады со всей страны, чтобы в маленьком городе в тайге построить крупнейшую ГЭС – она и сегодня третья по мощности в России. Про всесоюзные стройки написано множество песен, вот одна из самых известных.

Я в таежном смолистом краю встретил лучшую песню свою.

До сих пор я тебя, мой палаточный Братск, самой первой любовью люблю.

9. «Не расстанусь с комсомолом» (1970)

Молодежная организация партии, комсомол, занималась проблемами молодых людей, от борьбы с неграмотностью до поездок на всесоюзные стройки. В ряды комсомольцев принимали самую активную молодежь, которая считалась резервом Компартии. Песни, посвященные комсомолу, именно о ностальгии по времени своей юности.

Эта песня стала наиболее известной в исполнении Иосифа Кобзона.

Мы пройдем сквозь шторм и дым, станет небо голубым.

Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!

10. «Мой адрес – Советский Союз» (1972)

Пожалуй, самая известная песня про Советский Союз! Исполнил ее вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы», и даже после распада СССР она остается в их репертуаре.

Мой адрес не дом и не улица,

Мой адрес – Советский Союз.

11. «И вновь продолжается бой» (1974)

Песня про Октябрьскую революцию 1917 года и о верности заветам Владимира Ленина. Самая известная версия – в исполнении очень популярного советского певца Льва Лещенко. Кстати, она и сегодня в его репертуаре.

И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди.

И Ленин такой молодой, и юный Октябрь впереди!

12. «Любовь, комсомол и весна» (1978)

И еще одна прекрасная «комсомольская» песня, исполненная Львом Лещенко. О молодости, когда на сердце всегда весна (и комсомол, конечно же).

И песня учит мужеству, и с нами на все времена

Любовь, комсомол и весна.

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