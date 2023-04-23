Цветные ФОТО счастливого советского детства

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МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Самое ностальгическое время, в которое многим хотелось бы вернуться. Фотоподборка из культового советского журнала «Огонек» 1950–1960–х годов.

1. «Первая получка», 1951

Владимир Евграфов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

2. Шестилетняя Марина вышивает «Сталин это Мир», 1951

В. Семьянов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

3. «Цветы любимой учительнице», 1952

Николай Козловский/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

4. «Говорит школьный радиоузел», 1953

Семен Фридлянд/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

5. Ленинградская художественная школа. В классе лепки и скульптуры, 1954

Семен Фридлянд/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

6. Хорошо живется в детском саду, 1953

Николай Козловский/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

7. Музыкальная школа при госконсерватории, 1953

Михаил Савин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

8. Десятиклассница перед школьным спектаклем, 1953

Семен Фридлянд/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

9. Школьники сами делают пособия по биологии, 1953

Семен Фридлянд/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

10. На прогулку. Детский сад при заводе в Киеве, 1953

Николай Козловский/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

11. В новой библиотеке, 1955

Яков Рюмкин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

12. Кукольный театр в детском саду, 1955

Исаак Тункель/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

13. В детских яслях прядильно-трикотажного комбината в Тбилиси, 1957

Николай Козловский/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

14. Детский сад на Памире, Таджикская ССР, 1957

Николай Козловский/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

15. Производственное обучение, 1958

Яков Рюмкин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

16. Литературно-творческий кружок при школе в Таганроге, 1960

Яков Рюмкин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

17. Ровесники, 1960

Яков Рюмкин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

18. Юные читатели, 1960

Яков Рюмкин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

19. В зале «Космос» Государственного политехнического музея в Москве, 1963

Герман Макаров/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

20. В сибирском детском саду, 1964

Дмитрий Бальтерманц/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

21. Пионеры в киевском Музее Ленина, 1964

Николай Козловский/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

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