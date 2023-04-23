Цветные ФОТО счастливого советского детства

Самое ностальгическое время, в которое многим хотелось бы вернуться. Фотоподборка из культового советского журнала «Огонек» 1950–1960–х годов.
1. «Первая получка», 1951
2. Шестилетняя Марина вышивает «Сталин это Мир», 1951
3. «Цветы любимой учительнице», 1952
4. «Говорит школьный радиоузел», 1953
5. Ленинградская художественная школа. В классе лепки и скульптуры, 1954
6. Хорошо живется в детском саду, 1953
7. Музыкальная школа при госконсерватории, 1953
8. Десятиклассница перед школьным спектаклем, 1953
9. Школьники сами делают пособия по биологии, 1953
10. На прогулку. Детский сад при заводе в Киеве, 1953
11. В новой библиотеке, 1955
12. Кукольный театр в детском саду, 1955
13. В детских яслях прядильно-трикотажного комбината в Тбилиси, 1957
14. Детский сад на Памире, Таджикская ССР, 1957
15. Производственное обучение, 1958
16. Литературно-творческий кружок при школе в Таганроге, 1960
17. Ровесники, 1960
18. Юные читатели, 1960
19. В зале «Космос» Государственного политехнического музея в Москве, 1963
20. В сибирском детском саду, 1964
21. Пионеры в киевском Музее Ленина, 1964
Подписывайтесь на нас в Telegram, VK, Одноклассниках и Дзене