Как Москву отмывают после зимы (ФОТО)

Каждый год весной в столице происходит генеральная уборка. Отмывают не только улицы и тротуары, но и здания и памятники.
Моют и памятники на Аллее космонавтов.
Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»
Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»
И фонтан перед Большим театром.
Сергей Киселев/Агентство «Москва»
Моют и опоры Крымского моста.
Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
Памятник Юрию Гагарину тоже принимает водные процедуры.
Сергей Киселев/Агентство «Москва»
А вот так моют причал у Храма Христа Спасителя.
Софья Сандурская/Агентство «Москва»
И фонтан «Дружба народов» на ВДНХ.
Софья Сандурская/Агентство «Москва»
Софья Сандурская/Агентство «Москва»
И фонтанный комплекс на Манежной площади.
Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»
Моют и дома!
Александр Авилов/Агентство «Москва»
Не только окна, но и фасады жилых домов.
Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
И подземные переходы.
Андрей Любимов/Агентство «Москва»
Памятник Георгию Победоносцу тоже поучаствовал в пенной вечеринке.
Михаил Воскресенский/Sputnik
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