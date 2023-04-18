Как Москву отмывают после зимы (ФОТО)

Каждый год весной в столице происходит генеральная уборка. Отмывают не только улицы и тротуары, но и здания и памятники.

Моют и памятники на Аллее космонавтов.

Пелагия Тихонова/Агентство «Москва» Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Пелагия Тихонова/Агентство «Москва» Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

И фонтан перед Большим театром.

Сергей Киселев/Агентство «Москва» Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Моют и опоры Крымского моста.

Кирилл Зыков/Агентство «Москва» Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Кирилл Зыков/Агентство «Москва» Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Памятник Юрию Гагарину тоже принимает водные процедуры.

Сергей Киселев/Агентство «Москва» Сергей Киселев/Агентство «Москва»

А вот так моют причал у Храма Христа Спасителя.

Софья Сандурская/Агентство «Москва» Софья Сандурская/Агентство «Москва»

И фонтан «Дружба народов» на ВДНХ.

Софья Сандурская/Агентство «Москва» Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Софья Сандурская/Агентство «Москва» Софья Сандурская/Агентство «Москва»

И фонтанный комплекс на Манежной площади.

Пелагия Тихонова/Агентство «Москва» Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Моют и дома!

Александр Авилов/Агентство «Москва» Александр Авилов/Агентство «Москва»

Не только окна, но и фасады жилых домов.

Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

И подземные переходы.

Андрей Любимов/Агентство «Москва» Андрей Любимов/Агентство «Москва»

Памятник Георгию Победоносцу тоже поучаствовал в пенной вечеринке.

Михаил Воскресенский/Sputnik Михаил Воскресенский/Sputnik

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