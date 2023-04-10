Какие украшения носили советские женщины? (ФОТО)

Представительницы прекрасного пола в СССР тоже любили ювелирные изделия с драгоценными камнями. Беда была лишь в том, что все кольца, сережки и браслеты были практически одинакового типового дизайна.

В 1970-е годы яркие украшения с большими драгоценными камнями стали массовым товаром. Камни были синтетическими, но, несмотря на это, в некоторых семьях советские украшения до сих пор передаются из поколения в поколение.

Сегодня также можно найти магазины, торгующие старыми советскими украшениями и бижутерией. Как это ни странно, они пользуются спросом не только среди коллекционеров. Некоторые до сих пор считают советское золото наиболее качественным, а кому-то нравятся «бабушкин» дизайн и крупные переливающиеся камни!

Серьги

С повышением уровня жизни в СССР с 1960-х годов стали популярны золотые украшения с драгоценными камнями. Они, по правде говоря, были искусственно выращенными или синтетическими, но выглядели практически как настоящие, а иногда даже лучше. Советские ученые успешно синтезировали их в лабораториях – сначала для нужд промышленности. Фианиты, аналог бриллианта, использовались в оптических приборах, синтетические александрит и рубин – в производстве часов и лазеров. Потом изобретение перекочевало в ювелирное производство, благодаря чему почти у каждой девушки были украшения с этими камнями.

Благодаря синтетическим камням массовое производство украшений было налажено к концу 1970-х годов, но ассортимент не отличался разнообразием. Модели, произведенные на разных заводах, в точности повторяли друг друга. Например, распространенной моделью для оформления фианитов была «малинка» – круглая россыпь одинаковых по размеру камней. Такие сережки производили на Свердловском, Ереванском, Харьковском и других ювелирных заводах.

Юным девушкам дарили более аккуратные и маленькие сережки. Одна из самых популярных моделей называлась «тюльпан», ее украшали искусственным рубином или александритом – такая пара была почти у всех. Альтернативой были золотые сережки без камней, украшенные гранями.

Среди взрослых украшений тоже можно было найти экземпляры без камней. Например, были очень популярны серьги «Сударушка» в форме перевернутого кокошника и серьги-шарики.

Кольца

Кольца создавались почти в тех же дизайнах, что и серьги, и легко сочетались между собой. Кольцо-бочонок с узорами называлось «чалма» – можно было найти такое же без узоров, их часто использовали в качестве обручальных колец. Ромбовидное кольцо называлось «сороконожка» из-за маленьких «ножек» по краям.

Кольцо «маркиз» – очень модная в свое время модель, похожая на «сороконожку», но с камнем. В популярности с ним соревновалось кольцо «паук». Оба кольца производили с камнями разных цветов.

Особым шиком массового ювелирного производства было кольцо «Шахиня» с ажурным плетением и крупным камнем.

Сейчас такие украшения не представляют особой ценности, но в некоторых семьях их все равно передают из поколения в поколение. «На мне как раз сейчас мамин рубиновый “паучок”. Папа с большой любовью подарил ей это кольцо вскоре после свадьбы, мама его очень берегла, а сейчас, когда мамы уже нет, папа отдал кольцо мне. Люблю и ношу эту фамильную вещицу», – пишет в комментариях пользователь О.К. под постом с советскими украшениями.

Парюры из полудрагоценных камней

Помимо украшений с искусственными камнями доступными были изделия из полудрагоценных камней: малахита, янтаря, бирюзы, коралла – из них создавали целые комплекты. Особенно распространенным был янтарь, ведь в Калининграде (Россия, приблизительно 1100 км от Москвы) сосредоточено около 90% мировых запасов камня, он промышленно добывался и поставлялся на ювелирный завод. Изделия из янтаря грешили тем же, что и из синтетических камней. Они были очень одинаковыми. «Когда после распада СССР я впервые попала в Польшу, то была совершенно ошеломлена невероятным разнообразием и красотой изделий из янтаря. Янтарь был преимущественно российский, но польские небольшие мастерские делали из него совершеннейшие чудеса, причем тоже за небольшие деньги», – рассказывает Марина из Москвы.

izumrudd.ru; Auction.ru izumrudd.ru; Auction.ru

Подвески и бусы

Как и кольца, подвески было легко сочетать с серьгами – многие дизайны дублировались в разных украшениях.

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Бусы были более креативными: их делали из прозрачного и цветного стекла, натуральных камней. Некоторые модницы миксовали сразу несколько ниток – получался своеобразный бохо-шик.

Браслеты и броши

Серебряные браслеты украшали резными узорами – по форме они напоминали кольца-бочонки и регулировались по размеру.

Огромным разнообразием отличались советские броши. Их делали и с камнями, и с эмалью, но больше всего любили броши из стекла чешской фирмы Jablonex. Разноцветные стразы имитировали драгоценные камни, а иногда поверх наносили специальное покрытие, создававшее радужные переливы.

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